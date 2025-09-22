احتفال استثنائي للاتحاد الرياضي للشركات برموز التجديف والكاياك

نظّم الاتحاد العام الرياضي للشركات برئاسة محمد عثمان هارون بنادى الكهرباء للتجديف بالزمالك حفلًا مبهرًا واستثنائيًا لختام بطولة الشركات للتجديف، في أجواء مهيبة تليق بعظمة الحدث

كرم خلال الحفل نخبة من أعظم قامات ورموز رياضة التجديف والكاياك في مصر، إلى جانب تكريم الهيئات المشاركة، تقديرًا لمسيرتهم الحافلة بالعطاء وجهودهم الكبيرة في خدمة الرياضة المصرية.

احتفال استثنائي للاتحاد العام الرياضي للشركات برموز التجديف والكاياك والهيئات المشاركة في ختام بطولة الشركات

وعلى رأس المكرَّمين جاء:

اللواء طارق عميره الرئيس الشرفي للاتحاد المصري للكانوي والكاياك، لمسيرته الرياضية التي تجاوزت الخمسين عامًا.

الدكتور عمرو النوري نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتجديف والرئيس السابق للاتحاد المصري للتجديف.

الحكم الدولي مؤنس الصفتي عميد حكام التجديف المصريين.

الكابتن علاء حسن البطل الأولمبي ورئيس نادي الكهرباء.

الأستاذ علاء نعيم رئيس اللجنة الرياضية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للشئون التجارية.

الكاتب الصحفي أيمن بدره - أحد رموز التجديف والإعلام الرياضي.

اللواء أحمد كامل رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكاياك وعضو اللجنة الأولمبية المصرية.

الكابتن عزت عبده السرور بطل التجديف الدولي.

الكابتن عماد الجنزوري بطل التجديف الدولي ومدرب المنتخب الأسبق.

الكابتن عصام الباجوري لاعب التجديف والمسؤول الإداري السابق باتحاد التجديف.

الكابتن طه صقر مقرر التجديف والكاياك بالاتحاد العام الرياضي للشركات.

الكابتن وليد عبد المنعم عضو لجنة التسويق والميديا بالاتحاد العام الرياضي للشركات.



و شمل التكريم عددًا من الهيئات المشاركة في البطولة، شركة شمال القاهرة للكهرباء.هيئة قناة السويس و شركة جنوب القاهرة للكهرباء بنك مصر. البنك الأهلي المصري شركة القناة للرباط والأنوار شركة ترسانة الإسكندرية شركة الإسكندرية للأدوية.



واختُتمت فعاليات التكريم بلحظة مهيبة وخاصة، حيث جرى تكريم الكابتن سامح عبد العزيز محمد، الذي عُدَّ تتويجًا للاحتفال، تقديرًا لمسيرته الثرية وإنجازاته الكبيرة في خدمة رياضة التجديف المصرية. فقد بدأ لاعبًا دوليًا، ثم مدربًا بنادي المقاولون العرب، قبل أن يقود منتخب مصر للسيدات مديرًا فنيًا، ويواصل رحلته كمدير فني للتجديف بالجامعة الأمريكية. وهو حاصل على وسام رئيس الجمهورية من الطبقة الأولى الرياضي، ويشغل حاليًا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكاياك.

ولم يقتصر دوره على مسيرته الرياضية فحسب، بل كان أيضًا المحرك الرئيسي خلف الكواليس في الإعداد لهذا الاحتفال الكبير، وأحد العناصر البارزة في ترتيبه وتنظيمه، ليأتي تكريمه بمثابة الخاتمة المشرقة للحدث، ورسالة عرفان بدوره القيادي والرياضي والإداري.

وقد جاء هذا التكريم من الاتحاد العام الرياضي للشركات تأكيدًا على التقدير الكبير لهذه الرموز والهيئات التي أسهمت في ترسيخ مكانة التجديف المصري، وليكون رسالة مُلهمة للأجيال القادمة لمواصلة المسيرة بروح التحدي والإنجاز.

واختُتم الحفل وسط أجواء احتفالية راقية، ليُسجل في ذاكرة الرياضة المصرية كـ يوم استثنائي وعلامة فارقة في سجل أولمبياد الشركات.