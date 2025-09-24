قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" لا تدعو إلى حرية الكفر
رئيس جامعة المنصورة: نعتز بالعلاقات العلمية والأكاديمية الممتدة مع الجامعات الليبية
بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط
حسابه عسير.. العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى أثناء جلسات العلاج
الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.. تفاصيل
النحاس يفرض معسكرًا مغلقًا للأهلي قبل مباراة القمة
حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا
الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية أو امتلاكها
السفير الياباني: مترو القاهرة هو المشروع الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
وكيل الأزهر: نستقبل أكثر من 20 ألف طالب إندونيسي وهم سفراء لنا في بلادهم
صحيفة إسرائيلية: ترامب يقترح إدارة عربية لغزة لمدة 3 سنوات ويستبعد حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من باريس إلى رحاب السيد البدوي.. السفير الفرنسي يكتشف سحر عروس الدلتا

محافظ الغربية يرافقه السفير الفرنسي بطنطا
محافظ الغربية يرافقه السفير الفرنسي بطنطا

اصطحب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ السفير الفرنسي في مصر إريك شوفالييه وزوجته، في جولة داخل مسجد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا، أحد أعرق وأشهر المزارات الدينية في دلتا مصر، وذلك ضمن زيارة السفير للمحافظة لاكتشاف سحرها المتفرد بين التاريخ والروحانية، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة .

جولة ميدانية 

ورحب محافظ الغربية بالسفير الفرنسي وزوجته، مؤكداً أن مسجد السيد البدوي يمثل أحد أهم رموز الهوية الروحية والثقافية لمصر، ومقصداً لملايين الزائرين من الداخل والخارج، مشيراً إلى أن الدولة بقيادة فخامة الرئيس تولي اهتماماً خاصاً بمشروع تطوير المسجد ومحيطه من خلال خطة متكاملة تعيد إحياء الهوية البصرية للمنطقة وتحولها إلى مقصد سياحي ديني وثقافي عالمي، بما يتناسب مع مكانة طنطا كمدينة تجمع بين التاريخ العريق والحياة المعاصرة.

وأكد المحافظ أن الغربية تضع السياحة الدينية والثقافية ضمن أولويات خطتها التنموية، حيث تعمل على تطوير محيط مسجد السيد البدوي، بما يتيح للزوار تجربة سياحية متكاملة، تجمع بين زيارة الأماكن الأثرية والتسوق والتعرف على المنتجات المحلية، مشدداً على أن المحافظة تفتح أبوابها لتعزيز التعاون مع مختلف الدول في هذا المجال.

مزار شيخ العرب 

وقد تفقد السفير الفرنسي وزوجته أروقة المسجد وغرفة المقتنيات الأثرية التي تضم مخطوطات نادرة وقطعاً تاريخية ذات قيمة عالية، واستمعا إلى شرح وافر عن تاريخ المسجد الذي يعود إلى القرن السابع الهجري والدور الروحي الذي لعبه عبر مئات السنين، حيث ظل مقصداً رئيسياً للزائرين من شتى أنحاء العالم الإسلامي.

جولة بمحيط شيخ العرب 

وخلال جولته بمحيط المسجد، توقف السفير الفرنسي للقاء عدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وأشاد بما لمسه من دفء الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن هذه الروح الإنسانية تعكس صورة مصر الحقيقية التي تجمع بين عراقة التاريخ وصدق المشاعر. وأضاف أن هذه اللحظات من البساطة والود منحت زيارته طابعاً خاصاً سيبقى محفوراً في ذاكرته.

وأعرب السفير الفرنسي عن إعجابه بما شاهده داخل المسجد وفي محيطه، قائلاً: “من برج إيفل إلى مسجد السيد البدوي، وجدت هنا رمزاً للروحانية لا يقل في عظمته عن أي معلم عالمي.. الغربية أرض مبهرة بتاريخها وأبطالها وعلمائها، وهي بحق عروس الدلتا التي كنت أتطلع لرؤيتها.

وفي ختام الزيارة، ودّع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية السفير الفرنسي وزوجته، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تمثل رسالة مهمة للترويج لمحافظة الغربية كوجهة حضارية وثقافية وروحية على خريطة السياحة العالمية، ومؤكداً أن المحافظة مستمرة في دعم كل الجهود التي تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار السياحي والثقافي بما يليق بتاريخها العريق.

اخبار محافظة الغربية جولة السفير الفرنسي محيط السيد البدوي شيخ العرب طنطا السيد البدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

أرشيفية

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

ترشيحاتنا

الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

73 عالماً من جامعة عين شمس ضمن أفضل 2% من العلماء الأكثر استشهادا بأبحاثهم عالميا

جانب من الاجتماع

تأسيس برنامج إلكتروني لإدارة إنتخابات النقابات العمالية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية من كنيسة مارجرجس القللي

بالصور

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

الماتشا
الماتشا
الماتشا

أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد