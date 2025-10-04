دغموم نجم المصري ضمن قائمة منتخب الجزائر استعدادًا لمباراتي فلسطين

أعلن مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر للمحليين عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق والذي يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب فلسطين وذلك على ستاد 15 مايو بمدينة عنابة الجزائرية يومي التاسع والثالث عشر من أكتوبر الجاري على الترتيب.



دغموم نجم المصري ضمن قائمة منتخب الجزائر للمحليين استعدادًا لمباراتي فلسطين الوديتين

وضمت القائمة 25 لاعبًا من بينهم عبد الرحيم دغموم نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي قاد أبناء بورسعيد لتقديم عروض متميزة بالدوري بعد نجاحه في إحراز أربعة أهداف ومساهمته في احراز النسور الخُضر للعديد من الأهداف الأمر الذي جعله أحد أبرز لاعبي الدوري إن لم يكن أبرزهم على الإطلاق.