هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
زكاة الذهب .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية بعد ارتفاع سعره
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
توك شو

أخبار التوك شو| نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. وحملات موسعة لضبط التكاتك والأسكوتر بعد توجيهات محافظ القاهرة

عادل نصار

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير سوق العتبة صباح اليوم، يأتي في إطار حرص الدولة على إحياء المناطق التاريخية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية.

البابا تواضروس يكشف تفاصيل هامة عن المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي

كشف  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، تفاصيل هامة عن مؤتمر  السادس لمجلس الكنائس العالمي، وتفاصيل لقاء الوفد بالرئيس السيسي.

عايز أحفظ القرآن.. محمد سامي: قررت أخصص جزءا من فلوسي للصدقات

كشف  المخرج محمد سامي عن واحدة من أكثر اللحظات قسوة في حياته، فقدان شقيقتي وعندما تعرضت ابنته تايا لأزمة صحية مفاجئة جعلته يعيد التفكير في معنى السعادة وقيمة المال، مشيرًا إلى أنه أدرك أن العائلة والصحة هما أثمن ما يملكه الإنسان.

الحكومة: المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة تكلفتها 50 مليون جنيه

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن  الحكومة تهتم بتطوير القاهرة الخديوية والتاريخية وهناك مجهودات مبذولة تطوير الشوارع وواجهات المباني والمحلات.

نائب رئيس البورصة: انخفاض الفوائد البنكية يدفع بقوة نحو تنشيط سوق المال

أكد محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن نشاط البورصة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض أسعار الفائدة في البنوك، موضحًا أن تراجع الفوائد يؤدي عادةً إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في سوق الأوراق المالية وتنشيط حركة التداول بشكل ملحوظ.

وأضاف محمد صبري، خلال لقاءه  ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الإجراء الأول قبل قيد أي شركة جديدة في البورصة هو النزول الميداني إلى مقر الشركة للتحقق من أصولها المسجلة في القوائم المالية، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة تُلزم إدارة البورصة بالتأكد من صحة القوائم المالية والأصول قبل اتخاذ أي قرار بشأن القيد.

باسم يوسف: عندي 51 سنة وبودع.. وكلنا نحتاج علاج نفسي

تحدث الإعلامي باسم يوسف خلال الحلقة الرابعة والأخيرة من لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، العلاقة المعقّدة بين الإنسان والإنترنت، وعن مخاوفه من ضياع الحقيقة وسط فوضى المعلومات وهيمنة الشركات الكبرى على وسائل التواصل الاجتماعي.

الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين: المتحف المصري الكبير يضع مصر في مكانتها العالمية المستحقة

قال وليد البطوطي، عضو الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين، إن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في مكانة مصر الثقافية والحضارية على مستوى العالم، مؤكدًا أنه سيضع مصر في موقعها الحقيقي كدُرّة المتاحف العالمية، بفضل ما يتميز به من تصميم راقٍ وتنفيذ مصري خالص.

القاهرة تتحرك بحزم.. حملات موسعة لضبط التكاتك والأسكوتر بعد توجيهات المحافظ

روي المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، اللواء إبراهيم عوض، كواليس زيارة رئيس الوزراء لافتتاح مشروع تطوير سوق العتبة، قائلا: إن المشروع ممتاز وجميل.

رئيس المتحف المصري الكبير: نضع اللمسات الأخيرة لأكبر حدث ثقافي.. سنبهر العالم

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن الجميع في انتظار "العرس العالمي" حفل افتتاح المتحف يوم السبت المقبل، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لزعماء وقادة العالم لحضور هذا الحدث التاريخي، موضحًا أن العمل داخل المتحف يسير في ثلاثة اتجاهات متوازية.

وقال أحمد غنيم، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، : "الاتجاه الأول خاص بالفعالية الاحتفالية، والتي تتولى تنفيذها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أثبتت كفاءة كبيرة في تنظيم احتفالات سابقة مثل موكب المومياوات، الحفل الحالي سيكون مختلفًا ومبهرًا، كما تعوّد العالم على إبداع المصريين في المناسبات الكبرى"، موضحًا أن الاتجاه الثاني يركّز على اللمسات الأخيرة في عرض القطع المتحفية ومراجعة أدق التفاصيل، بما في ذلك تنظيف القطع الثقيلة وضبط الإضاءة داخل القاعات.

نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل مشروع الروشتة الطبية الرقمية

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن موضوع الروشتة الطبية الإلكترونية هو نظام مستحدث فى العالم كل، وسيكون وصفة طبية بديلة للروشتة الورقية.

المتحف المصري الكبير

رئيس معهد التخطيط: المتحف الكبير تأكيد لقوة مصر الناعمة ومكانتها الحضارية

ميليسا

دول الكاريبي تتأهب لإعصار ميليسا.. توقعات بفيضانات مدمرة

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

نشرة المرأة والمنوعات

إكس بينج X9 EREV فان عائلية هجينة بمدى 1600 كيلومتر

إكس بينج X9 EREV

طريقة عمل الزلابية المقرمشة .. السر في خطوة واحدة

طريقة عمل الزلابية

قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر

فوائد مضغ اللبان

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

