ذكرى معركة البرلس البحرية.. كفر الشيخ تحتفل اليوم بعيدها القومي الـ 69

تحتفل محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي في الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، وهو يوم يحمل ذكرى خالدة في تاريخ المحافظة ومصر بشكل عام.

يوافق العيد القومي ذكرى معركة البرلس البحرية التي حدثت في 4 نوفمبر عام 1956 أثناء العدوان الثلاثي على مصر.

تمثل المعركة انتصاراً ساحقاً للقوات البحرية المصرية وبمشاركة أهالي المنطقة على الأسطول الفرنسي والإنجليزي.

أبرز إنجازات المعركة كان تدمير البارجة الفرنسية "جان بارت" أمام سواحل برج البرلس، وهو ما جسد بسالة وبطولة المقاتلين المصريين.

أصبح يوم الرابع من نوفمبر من كل عام رمزاً للفداء والعطاء الوطني وتخليداً لذكرى الشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن الوطن بصفة عامة ولأهالي وأبناء محافظة كفر الشيخ بصفة خاصة.

تحتفل محافظة كفر الشيخ، بهذه المناسبة من خلال إقامة فعاليات رسمية وشعبية متنوعة، تشمل وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس.

كما تنظم المحافظة هذا العام حفلاً رسميًا يحضره القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المحافظة بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفر الشيخ بحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل القن، رئيس الجامعة، واللواء إيهاب عطية، مدير الأمن، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

كما تشهد احتفالات العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ فعاليات ثقافية وفنية، فضلاً عن افتتاح مشروعات تنموية جديدة في مختلف القطاعات تزامناً مع الاحتفالات.