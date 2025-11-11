حمزة الجمل: الأهلي دخل بثقة كبيرة في نهائي السوبر واستحق البطولة

أعرب حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي، عن رأيه في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وقال حمزة الجمل في تصريحات لـ أوضة اللبس:" أن الأهلي دخل المباراة بثقة كبيرة بتحقيق لقب السوبر، ومنذ الدقيقة الأولى وجميع عناصر الفريق تبحث عن الانتصار فقط".

وواصل:" هذا لا ينقص من فريق الزمالك لأنهم فريق كبير، لكن لم يكونوا موفقين في هذه المباراة، والأهلي تمكن من توزيع مجهوده في المباراة وحققوا البطولة".

وأتم:" أحمد عبدالرؤوف مدرب جيد، لكن كل فريق لديه مشروع ويجب أن يجلس معه المدير الرياضي ليرى رؤيته الخاصة حول مشروعه مع الفريق فإذا كان سينفذ هذا المشروع بشكل مميز يعلن الفريق استمراره ما دون ذلك تبحث إدارة الفريق عن المدرب المناسب".