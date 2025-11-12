أخبار التوك شو| «الصحة» تطمئن المواطنين بشأن الفيروسات التنفسية.. ورئيس الوزراء يكشف تحركاً عاجلاً لضبط الأسعار.. وخبر يُهم المصريين عن تصدير الغاز

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

“الديهي”: بن جفير مجرم حرب يوزع حلوى مغموسة بدماء الفلسطينيين

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير، مجرم حرب يوزع حلوى مغموسة بدماء الفلسطينيين بصدور قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين بتهمة كراهية دولة إسرائيل، حلوى بطعم دماء الأسرى الفلسطينيين الذين ليس لهم تهمة أو جريمة إلا أنهم أرادوا أن يكون لهم دولة ووطن".

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، "ألا لعنة الله على أخلاقهم وحضارتهم ما هذه الكراهية، بربكم الأطفال في فلسطين عندما يرون هذه الصورة ماذا سيقعلون، في أثناء نقلهم لا يروا الشمس ولا يتنفسوا أكسجين، هل هذه هي الديمقراطية على الطريقة الغربية كيف نقيم سلام مع هؤلاء ونؤمن به وندعو الجماهير أن يكون هناك سلام معهم".

صناعات عسكرية ثقيلة وشراكات دولية .. أبرز تصريحات رئيس الهيئة العربية للتصنيع | فيديو

في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الصناعات الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية، أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تُعد أحد الصروح الصناعية الكبرى التي تجمع بين الصناعات الدفاعية والمدنية.

مصطفى الفقي: المشهد السياسي في مصر ليس سلبيًا.. والانتخابات الحالية تتميز بالحيوية وأصبحت تتم بشكل غير تقليدي

كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، عن العديد من التفاصيل الخاصة عن الإنتخابات البرلمانية التي تمت في مصر.. وكيف أصبح المشهد الانتخابي في مصر يتميز بأنه أصبح غير تقليدي، ويسعى نحو المصلحة الوطنية.

رئيس المتحف المصري الكبير: ندرس تطبيق نظام دخول بمواعيد لضمان تجربة منظمة للزوار

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لـ المتحف المصري الكبير، أن التشغيل الكامل للمتحف بدأ يوم 4 نوفمبر، حيث شهد المتحف كثافة مرتفعة للزوار، لكن الأمور كانت تحت السيطرة.

“الصحة” تطمئن المواطنين بشأن الفيروسات التنفسية .. تفاصيل

في ظل تزايد الحديث عن انتشار الفيروسات التنفسية مع اقتراب فصل الشتاء، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوضع الصحي في مصر مستقر ولا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة مقارنة بالسنوات السابقة، إلى جانب تعليقه بشأن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.

بقيادة الدولة .. علي الدين هلال: نعيش مرحلة نهوض وطني

علّق الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، على مجريات الانتخابات البرلمانية التي انتهت مرحلتها الأولى اليوم.

تحرك عاجل لضبط الأسعار.. وخبر يهم المصريين عن تصدير الغاز | تصريحات قوية لمتحدث الحكومة

وجّه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مجموعة من الرسائل المهمة للمواطن المصري سواء فيما يتعلق بضبط الأسعار او بدء تصدير الغاز.

وزير التعليم يكلف لجنة بالتحقيق في شكاوى أولياء أمور إحدى المدارس

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن وزير التربية والتعليم استجاب إلى شكاوى عدد من أولياء أمور مدرسة نيو كابيتال.

لميس الحديدي عن وضع روج لآثار بالمتحف المصري الكبير: عيب مينفعش

علقت الإعلامية لميس الحديدي على بعض السلوكيات الصادرة من زوار المتحف المصري الكبير، قائلة:"إدارة المتحف تعمل يوميًا وبشكل مستمر على دراسة كيفية معاقبة من يمارسون سلوكيات خاطئة داخل المتحف."

درنكة والدير المحرق.. جولة ميدانية لـ رانيا هاشم في مسار العائلة المقدسة | الخميس

تقدم الإعلامية رانيا هاشم، حلقة خاصة من برنامج “البعد الرابع” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز” الخميس المقبل، عن مسار العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط.