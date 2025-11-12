قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 24 ساعة فقط.. الأوراق والرسوم المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
الوزراء: وصول الاحتياطي النقدي لـ50 مليار دولار يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
دفن جثمان نجل المرشح علي نور وابن شقيقته ضحيتا حادث مرسى علم المروع
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
اليونيسف: إسرائيل تمنع دخول مواد أساسية إلى قطاع غزة
بعد قليل .. بدء نظر محاكمة 6 متهمين فى قضية «خلية داعش أكتوبر»
أسعار النفط تصعد لليوم الثالث مدعومة بارتفاع علاوات منتجات الوقود
أحمد الشرع: نتمسك بمحاكمة بشار الأسد ونسعى لاتفاق سلام متوازن مع إسرائيل برعاية أمريكية
وزير الخارجية يتوجّه إلى تركيا لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
أحمد الشرع: القتال ليس عيبًا إذا كان دفاعًا عن الأرض.. والعقوبات على سوريا أصبحت من الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| «الصحة» تطمئن المواطنين بشأن الفيروسات التنفسية.. ورئيس الوزراء يكشف تحركاً عاجلاً لضبط الأسعار.. وخبر يُهم المصريين عن تصدير الغاز

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

الديهي”: بن جفير مجرم حرب يوزع حلوى مغموسة بدماء الفلسطينيين

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن  وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير، مجرم حرب يوزع حلوى مغموسة بدماء الفلسطينيين بصدور قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين بتهمة كراهية دولة إسرائيل، حلوى بطعم دماء الأسرى الفلسطينيين الذين ليس لهم تهمة أو جريمة إلا أنهم أرادوا أن يكون لهم دولة ووطن".

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، "ألا لعنة الله على أخلاقهم وحضارتهم ما هذه الكراهية، بربكم الأطفال في فلسطين عندما يرون هذه الصورة ماذا سيقعلون، في أثناء نقلهم لا يروا الشمس ولا يتنفسوا أكسجين، هل هذه هي الديمقراطية على الطريقة الغربية كيف نقيم سلام مع هؤلاء ونؤمن به وندعو الجماهير أن يكون هناك سلام معهم".

صناعات عسكرية ثقيلة وشراكات دولية .. أبرز تصريحات رئيس الهيئة العربية للتصنيع | فيديو

في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الصناعات الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية، أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تُعد أحد الصروح الصناعية الكبرى التي تجمع بين الصناعات الدفاعية والمدنية.

مصطفى الفقي: المشهد السياسي في مصر ليس سلبيًا.. والانتخابات الحالية تتميز بالحيوية وأصبحت تتم بشكل غير تقليدي

كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، عن العديد من التفاصيل الخاصة عن الإنتخابات البرلمانية التي تمت في مصر.. وكيف أصبح المشهد الانتخابي في مصر يتميز بأنه أصبح غير تقليدي، ويسعى نحو المصلحة الوطنية.

رئيس المتحف المصري الكبير: ندرس تطبيق نظام دخول بمواعيد لضمان تجربة منظمة للزوار

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لـ المتحف المصري الكبير، أن التشغيل الكامل للمتحف بدأ يوم 4 نوفمبر، حيث شهد المتحف كثافة مرتفعة للزوار، لكن الأمور كانت تحت السيطرة.

الصحة” تطمئن المواطنين بشأن الفيروسات التنفسية .. تفاصيل

في ظل تزايد الحديث عن انتشار الفيروسات التنفسية مع اقتراب فصل الشتاء، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوضع الصحي في مصر مستقر ولا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة مقارنة بالسنوات السابقة، إلى جانب تعليقه بشأن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.

بقيادة الدولة .. علي الدين هلال: نعيش مرحلة نهوض وطني

علّق الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، على مجريات الانتخابات البرلمانية التي انتهت مرحلتها الأولى اليوم.

تحرك عاجل لضبط الأسعار.. وخبر يهم المصريين عن تصدير الغاز | تصريحات قوية لمتحدث الحكومة

وجّه  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مجموعة من الرسائل المهمة للمواطن المصري سواء فيما يتعلق بضبط الأسعار او بدء تصدير الغاز.

وزير التعليم يكلف لجنة بالتحقيق في شكاوى أولياء أمور إحدى المدارس

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن وزير التربية والتعليم استجاب إلى شكاوى عدد من أولياء أمور مدرسة نيو كابيتال.

لميس الحديدي عن وضع روج لآثار بالمتحف المصري الكبير: عيب مينفعش

علقت الإعلامية لميس الحديدي على بعض السلوكيات الصادرة من زوار المتحف المصري الكبير، قائلة:"إدارة المتحف تعمل يوميًا وبشكل مستمر على دراسة كيفية معاقبة من يمارسون سلوكيات خاطئة داخل المتحف."

درنكة والدير المحرق.. جولة ميدانية لـ رانيا هاشم في مسار العائلة المقدسة | الخميس

تقدم الإعلامية رانيا هاشم، حلقة خاصة من برنامج “البعد الرابع” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز” الخميس المقبل، عن مسار العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط.

الانتخابات رانيا هاشم لميس الحديدي المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

إسماعيل الليثي

ابن حلال .. محمد رمضان ينعى إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة

زواج مي عز الدين

زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة

مباراة الأهلي والزمالك

رابطة الأندية ترضخ لـ مطالب الأهلي في الدوري| إيه القصة؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

إنتخابات مجلس النواب 2025

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

أخبار السيارات

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

محافظ الشرقية

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

بالصور

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تعلمي طريقة عمل الفطير المشلتت .. بخطوات سهلة ومضمونة

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل

تُعزّز المناعة وتحمي القلب .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية

صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية

رينو
رينو
رينو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد