أخبار السيارات| تويوتا تكشف النقاب عن ياريس كروس الجديدة.. اركب أوتوماتيك موديل 2017 بأقل سعر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



شاهد| تويوتا كورولا 2026 الفيس ليفت

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليفت، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .



ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

تواصل ريفيان مفاجأة عالم السيارات الكهربائية بأداء غير مسبوق، بعدما أثبتت النسخة الأحدث من R1T Quad Motor Max Pack أنها ليست مجرد شاحنة كهربائية، بل آلة تسارع قادرة على منافسة بعض أسرع السيارات الرياضية في العالم.



تبدأ من 61 ألف ريال.. أسعار ومواصفات أرخص سيدان تقدمها جيلي في السعودية

تعزز جيلي من تواجدها في السوق السعودي، بطرح نسختها إمجراند 2025، التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتعتبر هذه النسخة هي الأرخص من العلامة الصينية ضمن تلك الفئة، مع طرحها عبر باقة من التجهيزات، ومن خلال فئتين.

بتصميم الـ SUV.. ماذا تقدم شيري iCar V27؟

تواصل شيري تعزيز موقعها في سوق السيارات العالمي عبر سلسلة من الطرازات الجديدة، وكان أحدثها الكشف عن iCar V27 خلال مشاركتها في معرض جوانغتشو 2025 في الصين.

تويوتا تكشف النقاب عن ياريس كروس الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

قدمت تويوتا في السوق التايلاندي إصدارًا جديدًا من عائلة ياريس كروس يحمل لقب نايتشيد، وهو الطراز الذي يأتي بتحديثات واضحة في الشكل الخارجي وملامح رياضية أكثر حدة، مع إضافة حزمة من التجهيزات العملية المرتبطة بالراحة والأمان.

جي ايه سي تقدم هايبتك A800.. الأحدث في عالم السيارات الكهربائية

قدمت جي إيه سي الصينية خلال مشاركتها في معرض جوانغتشو 2025 أحدث طراز ضمن فئة السيدان الفاخرة، والذي جاء تحت اسم هايبتك A800. ويعكس هذا الطراز توجه العلامة نحو إدخال تقنيات جديدة داخل منظومتها الإنتاجية، مع تعزيز حضورها في سوق السيارات ذات المدى الممتد، حيث يجمع التصميم الخارجي بين الخطوط العصرية والمظهر الذي ينتمي إلى فئة السيارات الراقية.

بأقل سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك موديل 2017 "فبريكا"

ظهرت السيارة رينو لوجان موديل 2017 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ 400 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، وتعد هذه السيارة من أبرز سيارات السيدان التي قدمت مصر باختلاف أجيالها.