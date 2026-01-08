ضبط المتهمين بإنهاء حياة عامل خرده بسبب سرقة 3500 جنيه بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل خرده في نهاية العقد السادس من عمره في ظروف غامضة وسط الزراعات بقرية محلة روح بمركز طنطا.

تفاصيل الواقعة

ونجح ضباط مباحث مركز طنطا في إلقاء القبض على المتهمين بإنهاء حياة عامل خرده بسبب خلاف مادي .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثة عامل خرده ملقاة وسط الزراعات بنطاق قرية محلة روح بنطاق دائرة المركز.

ضبط المتهم

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث مركز شرطة طنطا لكشف غموض واقعة وهوية الجاني وضبطه لعرضه على جهات التحقيق.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز طنطا من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.