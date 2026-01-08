قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
محافظات

ضبط المتهمين بإنهاء حياة عامل خرده بسبب سرقة 3500 جنيه بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية  اليوم من كشف  غموض واقعة العثور على جثة عامل خرده في نهاية العقد السادس من عمره في ظروف غامضة وسط الزراعات بقرية محلة روح بمركز طنطا.

تفاصيل الواقعة 

ونجح ضباط مباحث مركز طنطا في إلقاء القبض على المتهمين بإنهاء حياة عامل خرده بسبب خلاف مادي .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثة عامل خرده ملقاة وسط الزراعات بنطاق قرية محلة روح بنطاق دائرة المركز.

ضبط المتهم 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث مركز شرطة طنطا لكشف غموض واقعة وهوية الجاني وضبطه لعرضه على جهات التحقيق.
وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز طنطا من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
