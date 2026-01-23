أخبار التوك شو | أعباء إضافية .. تعليق مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة .. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه كيف يدفع المستهلكون نحو 50% ضريبة لأجهزة المحمول من الخارج؟

بعد أن أشعلت السوشيال ميديا.. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة

أشعلت الصور المفبركة التي انتشرت للفنانة ياسمين عبد العزيز، مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، خاصة أن تلك الصور قد انتشرت بعد إعلان ياسمين عبد العزيز، عن مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”.





تنظيم الاتصالات: الدولة تهدف لتوطين صناعة المحمول وتصديره للدول المجاورة

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه نستهلك 20 مليون هاتف محمول سنويا، الدولة تهدف لتوطين صناعة المحمول في مصر.

ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العمل جار حاليًا على وضع هيكل اتفاق “جرينلاند”، مؤكدًا أن هذا الاتفاق سيكون “مذهلًا”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضمونه أو موعد الإعلان عنه.

عيسى الشريف: الضريبة العقارية تمس شريحة كبيرة وعريضة من المواطنين في مصر

أكد عيسى الشريف، الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، أن الضريبة العقارية تمس شريحة كبيرة وعريضة من المواطنين في مصر، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ أكد أن هذا القانون يمس البعد الإجتماعي.

محامي مي القاضي: يجب حماية الفنانين والمشاهير من حملات التشويه

قال مجدي بدر محامي الفنانة مي القاضي، إنّ جرائم التشهير الإلكتروني وفبركة الصور أو الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي يُعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة، حيث تبدأ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة المالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكداً أن القاضي مخير في تطبيق العقوبة وفق حجم الجريمة.

أبو الليل: معايير دقيقة لاختيار شخصية معرض الكتاب.. ونجيب محفوظ أيقونة الهوية الثقافية المصرية

قال خالد أبو الليل، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب والقائم بأعمال رئيس الهيئة، إن اختيار شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب دولة ضيف الشرف، يتم وفق معايير مدروسة بعناية، في مقدمتها حجم الإسهام الفكري والثقافي للشخصية، وتأثيرها في المشهد الثقافي على المستويات المحلي والعربي والدولي.

هاني بيتر : مصر تتجاوز استضافتها 18 مليون سائح .. وحلم الـ30 مليونا يقترب للحقيقة

قال الخبير السياحي وعضو غرفة الشركات السياحية، هاني بيتر، إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح سنويًا، الذي أعلنته رئاسة مجلس الوزراء قبل أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي يشعر بالرضا حيال الأرقام الحالية، رغم التحديات الإقليمية المستمرة والحرب في الشرق الأوسط.



"عاوزة تعيش في هدوء".. بسمة وهبة تحذر من فبركة صور شيرين في المستشفى باستخدام الذكاء الاصطناعي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الفنانة شيرين عبد الوهاب تسعى للعيش في هدوء بعيدًا عن الضغوط الإعلامية، مشددة على ضرورة احترام خصوصية الفنانة وعدم نشر أخبار تزيد من ألمها أو تؤثر على حالتها النفسية.



كتير خارجين .. طارق فهمي يكشف مصير قيادات أمنية في حركة حماس

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة المقبلة ستشهد خروج عدد من القيادات الأمنية في الجناح العسكري لحركة حماس من قطاع غزة إلى عواصم خارجية، ضمن ترتيبات أمنية تهدف إلى تهيئة واقع جديد داخل القطاع.



