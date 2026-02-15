قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إشادة خاصة من معتمد جمال بثنائي نادي الزمالك بعد عبور الكونفيدرالية
ريال مدريد يكتسح سوسيداد برباعية في البرنابيو
هجوم نحل وإجبار على اللعب.. كيف ودّع منتخب مصر للسيدات تصفيات كأس العالم؟ | تفاصيل
ريال مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني
المندوه يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
العدل: حزمة الحماية الاجتماعية خطوة على المسار الصحيح
حكم صيام من ينام أغلب نهار رمضان.. دار الإفتاء تجيب
أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026
حزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية استمرار لجهود تحسين حياة المواطنين
صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على برايتون وبلوغ ثمن نهائي كأس الاتحاد
أزمة ساخنة في ختام الجولة 22 من دوري روشن السعودي بعد واقعة حارس الخلود
إنتر ميلان يهزم يوفنتوس 3-2 ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
توك شو

أخبار التوك شو| حمد موسى: يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. ومصر تدعو لإعادة عضوية السودان في مجلس السلم والأمن الأفريقي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي قامت بإعداد 350 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها
علق الإعلامي أحمد موسى، على استقبال مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي السفيرة نبيلة مكرم، حيث قامت بزيارة ميدانية للمقر وشاركت في تعبئة الشنط الرمضانية إلى جانب السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة.
قبل رمضان.. نشأت الديهي يكشف عن مفاجأة الرئيس السيسي لدعم المصريين
كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، مؤكدًا أن الاجتماع تناول ملفات الحماية الاجتماعية والدعم النقدي للمواطنين المستحقين.

إيمي سمير غانم: نفسي أربي حمار ويعيش معايا في البيت
أجابت إيمي سمير غانم عن اغرب سؤال موجه لها من أبله فاهيتا الدمية الشهيرة، حيث كان كان نفسك تربي إي؟.
سمية أبو العينين: نستعد منذ 4 شهور لتجهيز شنط رمضان والسلع بجودة عالية
عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا يرصد  استقبال مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي السفيرة نبيلة مكرم، حيث قامت بزيارة ميدانية للمقر وشاركت في تعبئة الشنط الرمضانية إلى جانب السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة.

كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
علق الإعلامي أحمد موسى، على التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

طارق العكاري: حاملة الطائرات "جيرالد فورد" مزودة بالليزر والذكاء الاصطناعي
قال العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن الولايات المتحدة تمتلك 11 حاملة طائرات، بينها 10 من فئة "نيمتز" وحاملة واحدة من فئة "جيرالد فورد"، وهي الأحدث والأكثر تطورًا على الإطلاق.

الأرصاد: البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة
أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء الحالي يشهد ظواهر جوية استثنائية تتعلق بالأتربة والرمال، حيث ساهمت حالة الجفاف التي شهدتها البلاد في زيادة معدلات العواصف الترابية بشكل ملحوظ مما يتطلب متابعة دقيقة للحالة الجوية.

أحمد موسى: Airbus A350-900 فاخرة ومريحة وانضمامها لمصر للطيران نقلة مهمة
علق الإعلامي أحمد موسى، على احتفالية وزارة الطيران المدني التي أقيمت بمناسبة انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول مصر للطيران.

في العين وعلى الرأس.. أحمد موسى: يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
علق الإعلامي أحمد موسى، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعلن تفاصيلها رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي .

مصر تدعو لإعادة عضوية السودان في مجلس السلم والأمن الأفريقي
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن مصر تترأس خلال شهر فبراير 2026 مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وتم عقد العديد من الأنشطة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «أول أمس كان هناك جلستين هامتين للمجلس، إحدهما غير رسمية، لأول مرة يتم استضافة وزير الخارجية السودان».

