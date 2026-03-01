أخبارأسوان .. احتفال بذكرى العاشر من رمضان.. وترجيب بالأفواج السياحية..وجهود لمطبخ المصرية وتكافؤ الفرص ومديرية العمل

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 28/2/2026 أحداث متنوعة.

فنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحتفال مديرية الأوقاف بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان المجيدة ، والذى أقيم بمسجد الطابية عقب صلاة العشاء والتراويح ، وسط حضور رسمى وشعبى يعكس مكانة هذه المناسبة الوطنية الخالدة فى وجدان المصريين.

في لفتة تعكس إهتمام المحافظة بدعم وتنشيط الحركة السياحية ، حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على لقاء أحد الأفواج السياحية الإسبانية أثناء زيارتهم لمسجد الطابية.

توجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى موقع الكسر لخط طرد الصرف الصحى للمتابعة الميدانية لجهود فرق الصيانة الفنية لتنفيذ أعمال الإصلاح للكسر الذى حدث أمام منطقة فيله وذلك فى وجود قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى .



تحرص محافظة أسوان، على تحقيق معايير الشفافية والوضوح أمام المواطنين.

وتؤكد المحافظة على أن المصدر الوحيد للمعلومات والبيانات الصحفية هو الصفحة الرسمية للمحافظة على “فيس بوك” وليس لدينا أى متحدث رسمى باسم محافظة أسوان حتى الآن.

تستكمل وحدة تكافؤ الفرص بناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، تنظيم سلسلة اللقاءات المجتمعية الهادفة لزيادة الوعى لدى الطلاب والطالبات فى المراحل التعليمية المختلفة وإعلاء روح الولاء والإنتماء لديهم.



جهود متنوعة

أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف ومؤسسة حياه كريمة تم توزيع عدد 700 وجبة غذائية للأسر بقرى حجازة والعتمور بمركز كوم أمبو .

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعة وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 28، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن .



فى ظل رؤية محافظة أسوان لتفريغ الأسواق والشوارع والميادين من الإشغالات والباعة الجائلين ، والحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى لزهرة الجنوب .

ووجه المهندس عمرو لاشين بالبدء الفورى فى حصر كافة السويقات القائمة على أرض الواقع ، مع تقديم مقترحات لإقامة حزمة من السويقات الجديدة بأعداد صغيرة ومدروسة يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع إدارات المرور والمرافق ، على أن يتم الإنتهاء من هذه المقترحات بحد أقصى الخميس المقبل .

فى إستجابة ميدانية فورية تعكس المتابعة الدقيقة والإهتمام المباشر بشكاوى المواطنين ، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط مياه الشرب الرئيسى بقطر 4 بوصة بشارع خلفأحد فنادق منطقة البركة وذلك للوقوف على جهود الإصلاح وضمان سرعة عودة الخدمة فى خلال ساعتين .



قامت مديرية العمل بأسوان بتسليم شهادات إتمام التدريب لخريجى برامج الطاقة الشمسية بمركز المحمودية لمن إجتازوا الإختبارات العملية والنظرية بإجمالى ٩١ خريج.



