قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبارأسوان .. احتفال بذكرى العاشر من رمضان.. وترجيب بالأفواج السياحية..وجهود لمطبخ المصرية وتكافؤ الفرص ومديرية العمل

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 28/2/2026 أحداث متنوعة.

فنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحتفال مديرية الأوقاف بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان المجيدة ، والذى أقيم بمسجد الطابية عقب صلاة العشاء والتراويح ، وسط حضور رسمى وشعبى يعكس مكانة هذه المناسبة الوطنية الخالدة فى وجدان المصريين. 

محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد

في لفتة تعكس إهتمام المحافظة بدعم وتنشيط الحركة السياحية ، حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على لقاء أحد الأفواج السياحية الإسبانية أثناء زيارتهم لمسجد الطابية. 

محافظ أسوان يرحب بفوج سياحى إسبانى أثناء زيارتهم لمسجد الطابية.. صور

توجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى موقع الكسر لخط طرد الصرف الصحى للمتابعة الميدانية لجهود فرق الصيانة الفنية لتنفيذ أعمال الإصلاح للكسر الذى حدث أمام منطقة فيله وذلك فى وجود قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى .


محافظ أسوان يتابع ميدانيا إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسي لمحطة الكرور

تحرص محافظة أسوان، على تحقيق معايير الشفافية والوضوح أمام المواطنين.

وتؤكد المحافظة على أن المصدر الوحيد للمعلومات والبيانات الصحفية هو الصفحة الرسمية للمحافظة على “فيس بوك” وليس لدينا أى متحدث رسمى باسم محافظة أسوان حتى الآن.

محافظة أسوان: الصفحة الرسمية المصدر الوحيد للمعلومات والبيانات

تستكمل وحدة تكافؤ الفرص بناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، تنظيم سلسلة اللقاءات المجتمعية الهادفة لزيادة الوعى لدى الطلاب والطالبات فى المراحل التعليمية المختلفة وإعلاء روح الولاء والإنتماء لديهم.


بتوجيهات محافظ أسوان.. تواصل لقاءات تكافؤ الفرص لغرس القيم وتعزيز وعي النشء

جهود متنوعة

أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف ومؤسسة حياه كريمة تم توزيع عدد 700 وجبة غذائية للأسر بقرى حجازة والعتمور بمركز كوم أمبو .

قومى المرأة بأسوان يواصل توزيع 700 وجبة غذائية بقرى حجازة والعتمور بكوم أمبو

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعة وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 28، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن .


إزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 28 بإجمالي 194 حالة تعد بأسوان

فى ظل رؤية محافظة أسوان لتفريغ الأسواق والشوارع والميادين من الإشغالات والباعة الجائلين ، والحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى لزهرة الجنوب .

ووجه المهندس عمرو لاشين بالبدء الفورى فى حصر كافة السويقات القائمة على أرض الواقع ، مع تقديم مقترحات لإقامة حزمة من السويقات الجديدة بأعداد صغيرة ومدروسة يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع إدارات المرور والمرافق ، على أن يتم الإنتهاء من هذه المقترحات بحد أقصى الخميس المقبل .

محافظ أسوان: خطة شاملة لإعادة تنظيم الأسواق ونقل الباعة الجائلين إلى سويقات حضارية

فى إستجابة ميدانية فورية تعكس المتابعة الدقيقة والإهتمام المباشر بشكاوى المواطنين ، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط مياه الشرب الرئيسى بقطر 4 بوصة بشارع خلفأحد فنادق منطقة البركة وذلك للوقوف على جهود الإصلاح وضمان سرعة عودة الخدمة فى خلال ساعتين .


التعامل الفورى مع الأعطال.. محافظ أسوان يتابع ميدانياً إصلاح كسر خط مياه بمنطقة البركة

قامت مديرية العمل بأسوان بتسليم شهادات إتمام التدريب لخريجى برامج الطاقة الشمسية بمركز المحمودية لمن إجتازوا الإختبارات العملية والنظرية بإجمالى ٩١ خريج.


مديرية العمل بأسوان تسلم شهادات التخرج لبرامج الطاقة الشمسية

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

ترشيحاتنا

أرشيفية

الشرع يؤكد لولي العهد السعودي وقوف سوريا إلى جانب المملكة

نتنياهو

نتنياهو يستلهم قصة هامان ويستحضر عيد بوريم لتعبئة الشعب الإسرائيلي ضد إيران

أرشيفية

الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد