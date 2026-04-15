رسالة نارية .. ترامب: إعمار إيران يحتاج 20 عامًا.. والحرب انتهت
بين النفقة والرؤية.. نيني المغربي: القهر الذي يتعرّض له الأب المصري أصبح واضحًا | فيديو
هدنة مُرتقبة بين الأهلي واتحاد الكرة .. 6 نقاط لحل الأزمة | اتفاق مبدئي لاحتواء التوتر
لتجنب الإصابة بالزهايمر .. 8 عادات يومية تُدمّر صحة المخ
حريق مصنع الزاوية يتحول لمأساة .. 7 وفيات بين الاختناق والتفحم وسط غياب مخارج النجاة
"وفر النهارده علشان تنور بكره".. حملة توعية تطلقها الإذاعة لترشيد استهلاك الكهرباء
الأكبر منذ 1989 | تقرير صادم: أكثر من 1600 إعدام في إيران خلال عام واحد
الأهلي في مواجهة تفسير الـVAR.. اتحاد الكرة يُحدّد موعدًا جديدًا في خطاب رسمي | تفاصيل
القبض على البلوجر بيج ياسمين بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي | تفاصيل
طقس مُتقلّب .. الأرصاد: سحب وأمطار خفيفة ثم موجة حارة شديدة اليوم
السكر يُسرّع الشيخوخة ويُدمّر الجسم بصمت .. دراسة صادمة
برلماني: توقعات تراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Tudor Monarch .. ساعة ملكية جديدة تحتفل بمئوية تودور

Tudor Monarch
Tudor Monarch
احمد الشريف

أطلقت شركة "تودور" (Tudor) السويسرية العريقة مفاجأة مدوية خلال مشاركتها في معرض "واتشز آند ووندرز" (Watches and Wonders) لعام 2026، حيث كشفت رسمياً عن مجموعتها الجديدة "مونارك" (Monarch). 

وتمثل هذه الخطوة عودة تاريخية لواحد من أكثر الأسماء شهرة في سجلات الشركة، ولكن برؤية تقنية وهندسية تواكب العصر، حيث يجمع الإصدار الجديد بين الفخامة الكلاسيكية وتقنيات التصنيع الدقيقة التي تستهدف جيل الشباب الباحث عن التميز والعملية في آن واحد.

هندسة التوقيت

كشفت المواصفات التقنية للمجموعة الجديدة عن طفرة في المواد المستخدمة في التصنيع؛ حيث اعتمدت "تودور" على "الستانلس ستيل" المعالج حرارياً لزيادة المقاومة ضد الخدوش، مع تزويد الساعات بمحركات ميكانيكية (Movements) متطورة من إنتاج مصنع الشركة الخاص. 

والمحرك الميكانيكي هو "قلب الساعة" الذي يعمل بنظام التروس والزنبركات دون الحاجة لبطارية، وقد تم تطويره في موديلات "مونارك" الجديدة ليوفر دقة متناهية في قياس الزمن، مع احتياطي طاقة يصل إلى 70 ساعة، مما يعني أن الساعة يمكنها الاستمرار في العمل بدقة حتى لو تركها المستخدم دون ارتداء لمدة ثلاثة أيام تقريباً.

تصميم عصري

أعلنت الشركة أن التصميم الجديد لـ "مونارك" يركز على مبدأ "بيوميتريك ديزاين"، وهو مصطلح هندسي يعني تصميم المنتج ليكون متوافقاً تماماً مع الانحناءات الطبيعية لمعصم الإنسان لضمان الراحة القصوى. 

وتأتي الساعة بأحجام مختلفة تناسب كافة الأذواق، مع تزويدها بقرص (Dial) يتميز بتقنية "سان راي" التي تعكس الضوء بطريقة جذابة ومنظمة. كما تم تبسيط واجهة الساعة لتكون القراءة سهلة في مختلف ظروف الإضاءة بفضل استخدام مواد فسفورية مطورة تدوم طويلاً في الظلام.

مزايا تقنية

طرحت "تودور" نظاماً جديداً لتبديل "الأساور" (Straps) بسرعة فائقة ودون الحاجة لأدوات فنية، وهو ما يطلق عليه تقنية "Quick-Switch". 

يسمح هذا النظام للمستخدم بتغيير شكل الساعة من الطابع الرسمي الكلاسيكي إلى الطابع الرياضي في ثوانٍ معدودة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز قدرة الساعة على مقاومة ضغط الماء إلى أعماق تصل لـ 100 متر، بفضل تقنية "التاج اللولبي" (Screw-down crown)، وهي قطعة ميكانيكية صغيرة يتم إغلاقها بإحكام لمنع تسرب السوائل أو الغبار إلى "تروس" الساعة الداخلية الحساسة.

استراتيجية التوسع

حذرت تقارير السوق من أن المنافسة في فئة الساعات الفاخرة "متوسطة المدى" أصبحت شرسة للغاية، إلا أن رهان "تودور" على "مونارك" يبدو رابحاً نظراً لقيمتها مقابل السعر. وتسعى الشركة من خلال هذا الإطلاق إلى سحب البساط من منافسيها عبر تقديم "تكنولوجيا سويسرية" أصيلة بتصاميم غير تقليدية. 

ومن المتوقع أن تحظى هذه المجموعة باهتمام واسع في السوق المصري والعربي، خاصة بين هواة جمع الساعات الذين يبحثون عن استثمار يجمع بين القيمة التاريخية للعلامة التجارية والابتكارات الهندسية الحديثة التي تضمن بقاء الساعة تعمل بكفاءة لعقود طويلة.

Tudor Monarch ساعة ملكية تودور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

ارشيفية

خناقة صحاب أم اكتئاب.. فتاة كفر طهرمس سقطت من الـ 13 على العقار المجاور | تفاصيل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

الأهلي

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.. ماذا حدث؟

دار الإفتاء

دعوة دائمة للأمل.. أمين الإفتاء يوضح المنهج النبوي للخروج من الأزمات النفسية

دار الإفتاء

ما حكم استغلال النفوذ لقضاء المصالح؟.. أمين الإفتاء يجيب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ حاتم نبيل بتجديد تكليفه رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بالصور

لتجنب الإصابة بالزهايمر .. 8 عادات يومية تُدمّر صحة المخ

عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ

السكر يُسرّع الشيخوخة ويُدمّر الجسم بصمت .. دراسة صادمة

السكر يسرّع الشيخوخة من الداخل والخارج
السكر يسرّع الشيخوخة من الداخل والخارج
السكر يسرّع الشيخوخة من الداخل والخارج

طريقة عمل الكبدة بالردّة في المنزل مثل المطاعم .. سهلة ومقرمشة

طريقة عمل الكبدة بالردة في المنزل
طريقة عمل الكبدة بالردة في المنزل
طريقة عمل الكبدة بالردة في المنزل

خطة من 5 خطوات لإصلاح صحة الأمعاء وتحسين الهضم .. احرص عليها

خطة إصلاح الأمعاء
خطة إصلاح الأمعاء
خطة إصلاح الأمعاء

فيديو

فرح سلمى عبدالعزيز

العريس بكى أول مشافها .. كواليس حفل البلوجر سلمى عبدالعظيم

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

