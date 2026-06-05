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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقلة حضارية متكاملة بحي الزهور .. تطوير شامل لـ 88 عمارة سكنية ورفع كفاءة البنية التحتية.. صور

رفع كفاءة الإضاءة والتجميل والانتهاء من إصلاح المسجد
رفع كفاءة الإضاءة والتجميل والانتهاء من إصلاح المسجد
محمد الغزاوى

تتواصل أعمال التطوير الموسعة الجاري تنفيذها بمنطقة عمرو بن العاص بحي الزهور، فى بورسعيد والتي تمثل واحدة من أكبر مشروعات التطوير الحضاري الجارية بالمحافظة، تحت إشراف المهندسة امل الالفي مدير وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة

جاء ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد لإحداث نقلة حضارية شاملة بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذٱ لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد،

حدائق ومسطحات خضراء جديدة.. ومحافظ بورسعيد يوجه يتابع أعمال التشجير

ويتابع محافظ بورسعيد مستجدات الأعمال الجارية بالمنطقة، من خلال جولات ميدانية متواصلة وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز ومتابعة سير الأعمال على أرض الواقع

وتشهد المنطقة أعمال تطوير رفع كفاءة 88 عمارة سكنية بإجمالي 2112 وحدة سكنية، منها 48 عمارة بمنطقة عمرو بن العاص تضم 1152 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 40 عمارة سكنية بمنطقة عمر بن عبد العزيز، في إطار رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي

🔹 تطوير شامل للبنية التحتية

ويضم التطوير تنفيذ أعمال موسعة لإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، بما يشمل تغيير نوازل الصرف الصحي، وتطوير البطاريات وغرف التفتيش، إلى جانب تنفيذ 26 بالوعة أمطار لتحسين كفاءة تصريف المياه ومنع تجمعها بالشوارع، كما تتواصل أعمال السباكة وصب الأرصفة والبلدورات ورفع كفاءة الشوارع الداخلية، بما يحقق بيئة عمرانية متطورة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

🔹 رصف الطرق وتحسين الحركة المرورية

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة استكمال أعمال رصف الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة، مع تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين داخل المناطق السكنية

كما تتضمن خطة التطوير إنشاء 3 باركينج للسيارات لتوفير أماكن انتظار منظمة والحد من التكدسات المرورية، بما يدعم المظهر الحضاري للمنطقة

🔹 زيادة المساحات الخضراء وإنشاء حديقة جديدة

وفي إطار الاهتمام بالبعد البيئي والتنسيق الحضاري، يجري إنشاء حديقة جديدة بمنطقة عمرو بن العاص، ووجه المحافظ  بتكثيف الأعمال لإنشاء حديقة متكاملة على أعلى مستوى وزراعتها بأشجار البونسيانا، لتكون متنفساً حضارياً لأهالي المنطقة وتسهم في زيادة نسبة المسطحات الخضراء وتحسين الصورة البصرية

كما شدد المحافظ على أهمية التوسع في أعمال التشجير وزراعة الأشجار بمختلف المناطق الجاري تطويرها، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق بيئة صحية ومستدامة للمواطنين

🔹 رفع كفاءة الإضاءة والتجميل والانتهاء من إصلاح المسجد

وتتضمن أعمال التطوير أيضاً زيادة معدلات الإضاءة العامة، وتنفيذ أعمال التجميل والتنسيق الحضاري، ورفع كفاءة الطرق، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال إصلاح المسجد بالمنطقة، بما يحقق تطويراً متكاملاً لكافة المرافق والخدمات.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال التطوير الجاري تنفيذها تأتي ضمن استراتيجية المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحويلها إلى مناطق حضارية متكاملة، مشدداً على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

و ناشد محافظ بورسعيد المواطنين الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير، والالتزام بالنظافة العامة، مؤكداً أن نجاح مشروعات التطوير والتنمية يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين للحفاظ على المظهر الحضاري الذي تشهده المحافظة

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الزهور

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