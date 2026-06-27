قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنهاء أزمة المحذوفين من التموين على طاولة البرلمان غدا
مايكروسوفت ترفع أسعار منصات واشتراكات Xbox للمرة الثالثة خلال عام واحد
منتخب مصر يهزم المغرب في افتتاح مشواره بالبطولة العربية لكرة السلة للناشئين بتونس
رسالة مؤثرة من والدة رونالدو بشأن إنجازاته التاريخية في كأس العالم
زلزال جديد يضرب فنزويلا بقوة 5.4 ريختر
خلال 5 أشهر فقط.. ارتفاع عدد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر بنسبة 15%
وزير السياحة والآثار: 18.5 مليون زائر للمتاحف والمواقع الأثرية في مصر خلال 2025
سيناتور جمهوري أمريكي: علينا تجديد مخزوناتنا من الذخيرة في ظل استمرار التوتر مع إيران
مودريتش في مواجهة سيمينيو.. إعلان تشكيل مباراة كرواتيا وغانا بالمونديال
قبل امتداد الكارثة .. الحماية المدنية تنقذ 4 منازل من حريق بقرية القوصة في سوهاج
محمد أبو داود: دوري في أب ولكن هو الأقرب لي.. خاص
أحمد عبد الحليم: تريزيجيه يلعب بعقلية الكبار.. ومنتخب مصر استحق التأهل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القناة : إصلاح خط الطرد الرئيسي بمحطة ابوعارف الجديدة .. صور

رئيس مياه القناة : الانتهاء من أصلاح خط الطرد الرئيسي بمحطة ابوعارف الجديدة
رئيس مياه القناة : الانتهاء من أصلاح خط الطرد الرئيسي بمحطة ابوعارف الجديدة
محمد الغزاوى

أعلن اللواء أ ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، الانتهاء تماماً من أعمال إصلاح انفجار خط الطرد الرئيسي بمحطة مياه ابو عارف الجديدة، وذلك بمعرفة رجال الشبكات، وإعادة تشغيل الخدمة للمواطنين، يأتي ذلك في أطار توجيهات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة التعامل مع الاحداث الطارئة، والأستمرار في تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين

وقال اللواء أحمد رمضان، تعرض خط الطرد الرئيسي لتعدي غير قانوني تمثل في محاولة تنفيذ وصلة خلسة علي الخط، حيث قيام المتعدي بغلق المحابس الرئيسية لخط التغذية، مما تسبب في حدوث ضغط مفاجئ ادي الي انفجار خط الطرد الرئيسي للمحطة، الامر الذي ترتب عليه توقف محطة مياه ابوعارف الحديدة وانقطاع المياه عن  حي الحناين والمناطق التابعه لها، وعلي الفور تم الدفع وتوفير سيارات مياه في جميع المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب تخفيفا علي المواطنين لحين الاصلاح، وتم اعادة الخدمة مرة أحري.

رئيس مياه القناة : الانتهاء من أصلاح خط  الطرد الرئيسي بمحطة ابوعارف الجديدة

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه فور تلقي البلاغ عن وقوع انفجار في خط الطرد الرئيسي بمحطة مياه أبو عارف الجديدة، انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود أنفجار في خط الطرد 700 مم، والمغذي لحي الجناين والمناطق التابعه له، وتم الانتهاء من اعمال الاصلاح وإعادة تشغيل الخدمة، وذلك بإشراف مباشر من رؤساء القطاعات والمناطق، لافتاً إلى الاستعداد الكامل وتوفير المعدات اللازمة، والتعاون بين جميع العاملين بالقطاعات والمناطق في السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

واضاف اللواء أحمد رمضان، على سرعة التحرك والتجاوب الفوري وتوفير المعدات كافة للانتهاء من أي أعطال أو أي أحداث طارئة في محطات او خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، مضيفا إلى تواجد رؤساء القطاعات والمناطق ومديري العموم والأفرع بكل قطاع في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل الفوري مع أية مشكلات في حينها، لافتا أننا على استعداد كامل لمجابهة أي أحداث علي مدار الساعة.

واشار اللواء أحمد رمضان، أننا علي استعداد كامل لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، لافتاً إلى تواجد رؤساء القطاعات والمناطق ومديري العموم والأفرع بكل قطاع في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل الفوري مع أية مشكلات في حينها، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى المحافظات الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات والمنازل.

القناة محافظات القناة مياه القناة مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

الذهب

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

الصورة المفبركة

جروبات الغش تُفبرك محادثة لمستشار بالتعليم تزعم صعوبة امتحان عربي الثانوية العامة غداً|والوزارة تحذر

ترشيحاتنا

النائب أحمد الحمامصي

بعد تبني الحكومة للتوجه .. الحمامصي : رؤيتنا لتصدير العقار لحماية الدولة

أمل سلامة

الحرية : العودة للحرب تهدد المنطقة بفوضى جديدة

المعاشات

دعاء زهران تشيد بزيادة المعاشات : قرار يعكس إنسانية القيادة السياسية

بالصور

شاهد.. السيارة ‏مازدا مياتا 2026 بتحديثات جديدة

مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026

تموين الشرقية تضبط 2 طن دواجن وطيور مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية .. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أسعار نيسان جوك المستعملة في مصر

نيسان جوك
نيسان جوك
نيسان جوك

فيديو

حنان سليمان

سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

ايمان عبد اللطيف

وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد