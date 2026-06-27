رئيس مياه القناة : إصلاح خط الطرد الرئيسي بمحطة ابوعارف الجديدة .. صور

أعلن اللواء أ ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، الانتهاء تماماً من أعمال إصلاح انفجار خط الطرد الرئيسي بمحطة مياه ابو عارف الجديدة، وذلك بمعرفة رجال الشبكات، وإعادة تشغيل الخدمة للمواطنين، يأتي ذلك في أطار توجيهات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة التعامل مع الاحداث الطارئة، والأستمرار في تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين

وقال اللواء أحمد رمضان، تعرض خط الطرد الرئيسي لتعدي غير قانوني تمثل في محاولة تنفيذ وصلة خلسة علي الخط، حيث قيام المتعدي بغلق المحابس الرئيسية لخط التغذية، مما تسبب في حدوث ضغط مفاجئ ادي الي انفجار خط الطرد الرئيسي للمحطة، الامر الذي ترتب عليه توقف محطة مياه ابوعارف الحديدة وانقطاع المياه عن حي الحناين والمناطق التابعه لها، وعلي الفور تم الدفع وتوفير سيارات مياه في جميع المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب تخفيفا علي المواطنين لحين الاصلاح، وتم اعادة الخدمة مرة أحري.

رئيس مياه القناة : الانتهاء من أصلاح خط الطرد الرئيسي بمحطة ابوعارف الجديدة

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه فور تلقي البلاغ عن وقوع انفجار في خط الطرد الرئيسي بمحطة مياه أبو عارف الجديدة، انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود أنفجار في خط الطرد 700 مم، والمغذي لحي الجناين والمناطق التابعه له، وتم الانتهاء من اعمال الاصلاح وإعادة تشغيل الخدمة، وذلك بإشراف مباشر من رؤساء القطاعات والمناطق، لافتاً إلى الاستعداد الكامل وتوفير المعدات اللازمة، والتعاون بين جميع العاملين بالقطاعات والمناطق في السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

واضاف اللواء أحمد رمضان، على سرعة التحرك والتجاوب الفوري وتوفير المعدات كافة للانتهاء من أي أعطال أو أي أحداث طارئة في محطات او خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، مضيفا إلى تواجد رؤساء القطاعات والمناطق ومديري العموم والأفرع بكل قطاع في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل الفوري مع أية مشكلات في حينها، لافتا أننا على استعداد كامل لمجابهة أي أحداث علي مدار الساعة.

واشار اللواء أحمد رمضان، أننا علي استعداد كامل لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، لافتاً إلى تواجد رؤساء القطاعات والمناطق ومديري العموم والأفرع بكل قطاع في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل الفوري مع أية مشكلات في حينها، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى المحافظات الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات والمنازل.