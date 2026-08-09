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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بشأن محاكمة 39 متهما في قضية الهيكل الإداري بالتجمع

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 39 متهما في القضية 15072 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بخلية الهيكل الإداري، لجلسة 26 أكتوبر المقبل، لمناقشة الشهود.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أنه في غضون عام 1995 وحتي 19 أغسطس لعام 2018، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة بهيكل الإخوان، التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن تولى أفكار داعش الإرهابية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتي الأخير، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين السابع والثاني عشر والسادس والعشرين ومن الثاني والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين السادس والعشرون حيازة سلاح تقليدي، ووجهة للمتهمين الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون اتهامات بحيازة أسلحة مششخنة.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 39 متهما خلية الهيكل الإداري إرهاب

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