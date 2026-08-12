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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«صحة الغربية» تستعد للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية 2026

توجيهات صحة الغربية
توجيهات صحة الغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، استعداد مديرية الشؤون الصحية بالغربية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية لعام 2026، والمقرر تنفيذها خلال شهر أكتوبر بالتزامن مع بدء العام الدراسي، للحفاظ على خلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

توجيهات صحة الغربية 

في نفس السياق عقدت الدكتورة هبة فتحي، مدير عام الطب الوقائي ، اجتماعًا موسعًا لمراجعة الاستعدادات والترتيبات التنفيذية الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية لعام 2026، ورفع درجة الجاهزية بجميع الإدارات الصحية ومواقع تقديم الخدمة، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية، بما يضمن تنفيذ الحملة وفق خطة دقيقة ومنظمة وتحقيق أعلى معدلات التغطية بين الأطفال المستهدفين.

مراجعة خطة العمل 

وتناول الاجتماع مراجعة خطة العمل وآليات التنفيذ، ورفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات الصحية ومواقع تقديم الخدمة، إلى جانب التأكد من جاهزية سلاسل التبريد وكفاءة الأجهزة الخاصة بحفظ ونقل وتداول اللقاحات وفق الاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على مأمونية اللقاح وفاعليته ، وتوزيع الفرق على مختلف مواقع تقديم الخدمة، بما يشمل المنشآت التعليمية والحضانات والمناطق النائية والتجمعات السكنية، إلى جانب المواقع الصحية والفرق الخارجية، لضمان وصول الخدمة إلى كل طفل مستهدف.

كما شددت الدكتورة رشا خضر على استمرار المتابعة والتنسيق بين جميع المستويات التنفيذية والإشرافية، مع رصد أي معوقات ميدانية والتعامل معها بصورة فورية، مؤكدة أن التطعيم يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من الأمراض المعدية.

تحسين خدمات علاجية 


ووصول بالخدمة إلى كل طفل مستهدف على أرض محافظة الغربية، والحفاظ على خلو مصر من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية.

مشاركة قيادات المديرية 

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمود صلاح سليم، مدير إدارة الأمراض المعدية بالمديرية، والأستاذ إبراهيم يحيى، مشرف القطاع الوقائي بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة غادة أبوطالب، مسؤول التطعيمات بالمديرية، والأستاذ السيد النجار، مراقب أول التطعيمات بالمديرية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي صحة الغربية الحملة القومية الحصبة

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