بن جفير يشيد بقرار نقل صلاحيات الجيش إلى الشرطة لاحتلال كامل الضفة

قال وزير الأمن القومي المتطرف الإسرائيلي إيتمار بن جفير، أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة خطوة مهمة على طريق فرض سيادتنا على الضفة الغربية.

يسعى الاحتلال من خلال توجهات الحكومة الصهيونية إلى بلع كامل فلسطين وطرد الفلسطينيين أصحاب الأرض بشتى الطرق وبكل قوة.

أضاف المتطرف بن جفير داعم الإرهاب الاستيطاني، يجب نقل صلاحية الاعتقال الإداري وفرض القيود الإدارية من وزير الدفاع والجيش إلى الشرطة ووزير الأمن.

وسبق ودعا الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، علناً إلى قتل «30 إلى 40» فلسطينياً في غزة كل ليلة.

وانتقد بن جفير تقليص إسرائيل لوتيرة الضربات في غزة.

وقال بن جفير، وهو عضو في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «ليس سراً أنني أختلف مع رئيس الوزراء. أعتقد أنه يجب تنفيذ عمليات اغتيال محددة الأهداف في غزة، والقضاء على 30 إلى 40 شخصاً كل ليلة. ليس فقط أولئك الذين يشكلون تهديداً مباشراً؛ فهناك أشخاص هناك لا يستحقون الحياة. لا ينبغي لهم أن يعيشوا. إنهم ليسوا بشراً حتى ».