توك شو| استقرار الذهب.. طرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار.. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بمصارحة المواطنين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإعداد تقرير عن الإنجازات في قطاعات العمل وعرضها على المواطنين



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة في السنوات الماضية وعرضها على المواطنين خلال شهر أكتوبر القادم.

وقال الرئيس السيسي:" أتابع عن كثب وبشكل مباشر الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والكفاءة الميدانية".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، :" احتفالنا بذكرى مولد سيدنا محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾، ليس احتفاء بذكرى ميلاد خير الأنام فحسب؛ وإنما هو استحضار لأنوار وآثار النبي الأكرم، الذي بعثه الله للعالم أجمع، برسالة ملهمة غيرت وجه التاريخ، وأخرجت الإنسان من الظلمات والجهل والجاهلية، إلى أنوار الهداية والاستنارة، وجاء الثناء الإلهي على صاحب الخلق الرفيع، في أكرم شهادة لنفس بشرية على وجه الأرض ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾.

وتابع الرئيس السيسي:" لقد جسد سيدنا محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ من مكارم الأخلاق، ما أدهش العقول وألهم القلوب، فكان رحيمًا في موضع الرحمة، كريمًا في موضع الكرم، حازمًا في موضع الحزم، رفيقًا بالصغير، بارًا بالكبير، رحيمًا بالضعيف، حانيًا على الفقير، يعلم الخلق جميعًا إكرام الإنسان وجبر خاطره، أيا كان دينه أو جنسه أو لونه.



حق الناس علينا.. الرئيس السيسي يوجّه الحكومة بمصارحة المواطنين بكشف حساب شامل



وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة مصارحة المواطنين بكشف حساب شامل حول ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، مع عرض الإنجازات والتحديات التي واجهت الدولة بكل وضوح وشفافية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية طرح مختلف المشروعات والملفات التي جرى العمل عليها، ومناقشة التحديات التي واجهت الدولة باستفاضة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع بصورة واضحة على ما تحقق وما لا يزال قيد التنفيذ.

كما وجّه بمشاركة المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات في مناقشة الملفات المختلفة، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، مع إتاحة المؤتمر أمام المواطنين المهتمين لمتابعة ما يتم طرحه ومناقشته.

وأشار الرئيس إلى إمكانية استمرار المناقشات لمدة أسبوع أو 10 أيام، بما يسمح بتناول مختلف الموضوعات والملفات بصورة متكاملة، مؤكدًا أن الحديث مع المواطنين يجب أن يتسم بالشفافية والمصداقية، سواء فيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت أو التحديات التي لا تزال قائمة.

ترامب: زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية لروسيا لم تكن مرتبطة بإيران



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى روسيا لم تكن مرتبطة بإيران أو بتهديدات موسكو للناتو، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

قال توماس واريك، كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، إن ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هو أن الرئيس دونالد ترامب لن يشن هجمة عسكرية، كما كان يتحدث عنها في يوليو أو على الأقل حتى انتخابات نوفمبر، وسيستمر الآن في هذا النهج، عبر فرض العقوبات الاقتصادية على إيران أو على الدول التي تقرر التجارة مع إيران بدلًا من الولايات المتحدة.

رئيس حزب البيئة العالمي يحذر: ارتفاع حرارة المحيطات ينذر بتدهور بيئي عالمي



حذر الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، من التداعيات المتزايدة لارتفاع درجات الحرارة على النظم البيئية حول العالم، مشيرًا إلى أن المحيطات تمتص كميات كبيرة من الحرارة وثاني أكسيد الكربون، في وقت تشهد فيه درجات حرارتها ارتفاعًا ملحوظًا.

وأوضح كامل، خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة قد يضع ضغوطًا كبيرة على الكائنات الحية والنظم البيئية، محذرًا من تداعيات الاحترار العالمي على المدى الطويل.

المحيطات تمتص الحرارة

قال الدكتور دوميط كامل إن المناطق القطبية والجليدية والمحيطات تمثل مناطق رئيسية لامتصاص وتبريد الحرارة، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق يثير مخاوف بيئية متزايدة.

انقطاع المياه عن 8 مناطق بحلوان لمدة 5 ساعات السبت المقبل



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن عدد من المناطق التابعة لمدينة حلوان، فجر السبت المقبل، وذلك بسبب تنفيذ أعمال ربط خط مياه بقطر 1600 مم بمرشحات التوسعات الجديدة بمحطة مياه شمال حلوان.

موعد انقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن فترة انقطاع المياه تبدأ في تمام الساعة 1 صباح يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026، وتستمر حتى الساعة 6 صباح اليوم نفسه، لمدة تصل إلى 5 ساعات.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

يشمل انقطاع المياه المناطق التالية:

عزبة الوالدة

عرب الوالدة

الملأة

منطقة المصانع

وادي حوف

تقسيم النصر للسيارات

مساكن الضباط

جامعة العاصمة «حلوان»

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.. عيار 21 يسجل 6632 جنيهًا



يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم بشكل مستمر، في ظل التغيرات المتلاحقة التي يشهدها سوق الذهب، ما يجعل الأسعار محل متابعة يومية من جانب الراغبين في الشراء أو البيع.

واستعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقريرًا عن أحدث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5685 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعًا في السوق المصرية، نحو 6632 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 7580 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53060 جنيهًا.

طرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار.. شروط الحصول على شقة لمحدودي الدخل



في خطوة تستهدف توفير بدائل سكنية أكثر مرونة ودعم الفئات محدودة الدخل، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بما يتيح فرصة الحصول على مسكن مناسب للفئات التي لا تستطيع تحمل أعباء التملك وشروطه في الوقت الحالي.

وكشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح الجديد، موضحة الفئات المستهدفة وأعداد الوحدات المطروحة وقيم الإيجارات، إلى جانب أبرز الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من البرنامج.

151 ألف وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة

قالت المهندسة مي عبد الحميد إن مدينة أكتوبر الجديدة تعد من أبرز المدن التي شهدت تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، موضحة أنه تم تنفيذ نحو 151 ألف وحدة سكنية بالمدينة.

وأضافت أن نحو 80 ألف وحدة من إجمالي الوحدات التي تم تنفيذها جرى تخصيصها بالفعل، بينما تستمر إجراءات تخصيص باقي الوحدات وفقًا للإعلانات التي يتم طرحها تباعًا.

طرح 3300 وحدة بنظام الإيجار

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن طرح الوحدات بنظام الإيجار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير وحدات سكنية للفئات التي لا تستطيع في الوقت الحالي تلبية شروط التملك.