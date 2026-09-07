توك شو| الرئيس السيسي يتابع إصلاح التعليم.. القطار السريع يبدأ التشغيل التجريبي.. استثمارات جديدة لتقوية السوق المحلي.. وطمأنة للمصريين بشأن إيبولا وماربورغ

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

متحدث التعليم يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بوزير التربية والتعليم

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لخطوات إصلاح وتطوير منظومة التعليم.

وزير الاستثمار: نستهدف استثمارات داخلية مستدامة للاستفادة من قوة السوق المحلي

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تستهدف جذب وتشجيع استثمارات داخلية موجهة إلى السوق المحلي، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويدعم الادخار، إلى جانب ضمان استدامة هذه الاستثمارات واستمرارها لفترات طويلة.

«مبروك» في ثانية.. إيهاب عبد الواحد يكشف مفاجأة عمرو دياب

كشف الملحن إيهاب عبد الواحد عن كواليس تعاونه مع الشاعر مصطفى حدوتة في أحد الأعمال الغنائية التي وصلت إلى الفنان عمرو دياب، موضحًا أن فكرة تقديم الأغنية لـ«الهضبة» لم تكن مطروحة في البداية على الإطلاق.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني: نرفض أي اتفاق يتضمن التخلي عن أراضينا

قال الدكتور أولكسندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، إن بلاده لا ترى حتى الآن أي تقدم يُذكر نحو التوصل إلى حل سلمي للحرب، معتبرًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل العقبة الرئيسية أمام أي تسوية سلمية.

نشأت الديهي يوجه عتابًا لهيئة التنسيق الحضاري بسبب تمثال نجيب محفوظ: "عيب وميصحش"

وجه الإعلامي نشأت الديهي، عتابًا إلى هيئة التنسيق الحضاري، بسبب ما وصفه بحصار الإعلانات لتمثال الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، المقام في منطقة جامعة الدول العربية.

القومية للأنفاق تكشف عن موعد التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع

قال اللواء الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن معدلات تنفيذ محطات الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، الممتد من العين السخنة حتى مرسى مطروح، وصلت إلى نسب مرتفعة تتراوح بين 80% و85%.

اتصالات مع مختلف القوى السياسية بشأن الحوار السوداني السوداني

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن هناك تطورات كبيرة فيما يتعلق بالحوار السوداني-السوداني، خاصة في ظل ردود الفعل الواسعة داخليًا ومحليًا، وخلال الأيام الماضية، تابعنا تأييد عدد من القوى السياسية لهذه الخطوة، التي ترى فيها فرصة ربما تسهم في حل الأزمة السياسية في السودان.



سقوط شهداء ومصابين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، التي وصفها رئيس مجلس النواب اللبناني بأنها تجاوزت الحدود ووصلت إلى حد الحرب، تزامنت مع تصريحات لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، أكد فيها أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية تجاوز مفهوم الانتهاكات.

الصحة العالمية تطمئن المصريين قبل الدراسة: لا خوف من إيبولا وماربورغ.. والوضع الوبائي مستقر

طمأن الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الوبائيات والصحة العامة وعضو اللجنة العالمية لمراجعة اللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، الأسر المصرية بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الوضع الصحي والوبائي في مصر آمن ومستقر ولا يدعو للقلق بشأن احتمالات تفشي الفيروسات الوافدة، ومن بينها «إيبولا» و«ماربورغ».

سوزان نجم الدين تعتذر على الهواء وتكشف حقيقة الاعتزال



كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الفنية والشخصية، وتحدثت عن أحدث أعمالها، وأبرز مخاوفها وأحلامها، كما وجهت رسالة مؤثرة إلى نفسها، قبل أن تختتم الحلقة بزيارة إلى دار لرعاية الأيتام.