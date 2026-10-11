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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جني الأرباح من منزلك.. أقوى تطبيقات إلكترونية توفر لك فرصة العمل عن بعد

فرص عمل
فرص عمل
لمياء الياسين

تفتح التكنولوجيا الحديثة آفاقاً واسعة للنمو المهني، حيث أصبحت المنصات الرقمية جسراً يربط الكفاءات بأصحاب الأعمال حول العالم بكل سهولة وفعالية. بناءً على تصنيفات موقع FlexJobs العالمي المتخصص في العمل عن بعد، إليك أفضل التطبيقات والمنصات الرقمية التي تساعدك على تحقيق أهدافك المهنية وجني الأرباح من منزلك:

 تطبيق Upwork

تعد منصة Upwork هي واحدة من أكبر منصات العمل الحر على مستوى العالم، ويمكنك من خلالها أمكانية تصفح المئات من المشروعات المتاحة والعمل مع شركات وأفراد من مختلف أنحاء العالم، وإمكانية توفير العديد من الفرصً  المتنوعة للمحترفين في العديد من المجالات.


 تطبيق LinkedIn


يُعتبر تطبيق LinkedIn هو الشبكة المهنية الأكثر شهرة؛ إذ يمكنك من خلالها إمكانية البحث عن بعض الفرص للعمل عن بعد، وإمكانية بناء العديد من العلاقات المهنية مع العديد من المحترفين في مجالك، ما يساعدك في إمكانية الوصول إلى أصحاب العمل بسهولة، ويمكن استخدام المنصة أيضًا للقيام بإظهار خبراتك المهنية وتوسيع نطاق شبكتك.


 تطبيق Fiverr


تمكن لتلك المنصة إمكانية إتاحة تقديم خدماتك وعرض مهاراتك وذلك للعملاء في جميع أنحاء العالم، ويمكنك أيضا تقديم عدة خدمات صغيرة مثل التصميم، والكتابة، والبرمجة، وغيرها، ما قد يجعلك قادرًا على بدء مسيرة العمل عن بعد وبسرعة وسهولة.


 تطبيق Remote.co


يقوم هذا الموقع  بتقديم  العديد من فرص العمل عن بعد وذلك في مختلف المجالات؛ ومنها التسويق والتصميم والتطوير، يعتبر أيضا مصدرًا مهمًا للباحثين عن العديد من الوظائف المارنة والتي تمكنهم من العمل من أي مكان في العالم.


 تطبيق Freelancer


يعتبر تطبيقا مميزا للباحثين عن مشروعات حرة، ويقدم فرصًا متنوعة في مختلف الصناعات، ما يسمح للمستخدمين بالتقديم على المشروعات التي تناسب مهاراتهم وخبراتهم.


تطبيق We Work Remotely


يوفر موقع We Work Remotely لقائمة شاملة من الوظائف عن بعد وذلك في عدة مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، والتسويق، والإبداع و يمكن للمهنيين إمكانية الوصول إلى فرص جديدة، وتوسيع شبكاتهم المهنية، وتحقيق أهدافهم الوظيفية 

تطبيق Upwork تطبيق LinkedIn تطبيق Fiverr منصات العمل

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