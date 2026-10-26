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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. أنكر تكشف عن شاحن ذكي مخصص لحماية حاسوبك.. نافذة في "كروم" قد تخترق جهازك

. أخبار التكنولوجيا
. أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

وداعاً لتلف البطارية.. أنكر تكشف عن شاحن ذكي جديد مخصص لحماية حاسوبك وهاتفك 

أعلنت شركة أنكر عن إطلاق شاحن الحواسيب المحمولة الجديد Laptop Charger Pro، والذي يجمع بين كلا من القوة الفائقة وشاشة رقمية ذكية وذلك لمراقبة الأداء لحظة بلحظة.

 يتميز الشاحن بقدرته على إطالة العمر الافتراضي للبطاريات وذلك بنسبة تصل إلى 30% بفضل تقنيات الإدارة الديناميكية للطاقة وقوة شحن والتي تصل إلى 140 واط، ويأتي الشاحن بقدرة 100 واط. ويركز  بشكل أساسي على إطالة العمر الافتراضي للبطاريات وصيانتها الذكية، معتمداً على منفذ USB-C واحد وشاشة عرض تفاعلية.

تنبيه أمني.. نافذة خبيثة في "كروم" قد تخترق جهازك

عززت شركة جوجل آليات الحماية في متصفح كروم عبر إطلاق تحذيرين جديدين للمواقع المشبوهة والخطيرة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية للحد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني.

وأوضحت الشركة أن تفعيل وضع "الحماية المعززة" ضمن إعدادات التصفح الآمن سيُفعل تحذيرات مخصصة للمواقع المحتمل ضررها وأخرى للتهديدات الأمنية المؤكدة.

لمحبي التصوير.. أهم مواصفات هاتف Oppo Find X10 Ultra

تتوالى التسريبات حول هاتف أوبو المرتقب Find X10 Ultra، حيث كشفت تقارير حديثة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمنظومة التصوير والشاشة والأداء، وسط ترقب كبير لما ستؤول إليه المواصفات النهائية. 

تُشير التقارير إلى أن شركة أوبو تفاضل حاليًا بين مستشعري سامسونج ISOCELL GNB وأومني فيجن OV51A لاعتمادهما في عدسة التقريب البصري (10x)، حيث يأتي كلاهما بمقاس 1/1.95 بوصة. ورغم ذلك، لا يزال القرار النهائي معلقًا؛ إذ قد تضطر الشركة للجوء إلى مستشعر أصغر بحجم 1/2.76 بوصة في حال واجهت أي عقبات في الجداول الزمنية للإنتاج. 

تسريبات هواوي بورا 100 تصدم عشاق التصوير.. تغييرات جذرية في الشاشات قادمة
تستعد هواوي لإطلاق هاتفها الرائد الجديد في مجال التصوير خلال النصف الأول من عام 2027، وتشير تسريبات جديدة إلى تقسيم أوضح بين طرازات سلسلة هواوي بورا 100. وتتمحور الشائعات حول أيّ الطرازات ستحتفظ بشاشة متوسطة الحجم تقليدية، وأيّها ستعتمد تصميمًا أعرض. 

وداعاً لتلف البطارية.. أنكر تكشف عن شاحن ذكي جديد مخصص لحماية حاسوبك وهاتفك

أعلنت شركة أنكر عن إطلاق شاحن الحواسيب المحمولة الجديد Laptop Charger Pro، والذي يجمع بين كلا من القوة الفائقة وشاشة رقمية ذكية وذلك لمراقبة الأداء لحظة بلحظة.

 يتميز الشاحن بقدرته على إطالة العمر الافتراضي للبطاريات وذلك بنسبة تصل إلى 30% بفضل تقنيات الإدارة الديناميكية للطاقة وقوة شحن والتي تصل إلى 140 واط، ويأتي الشاحن بقدرة 100 واط. ويركز  بشكل أساسي على إطالة العمر الافتراضي للبطاريات وصيانتها الذكية، معتمداً على منفذ USB-C واحد وشاشة عرض تفاعلية.

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