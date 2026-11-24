تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

التصديري للملابس الجاهزة: 5 شركات تركية ضمن أكبر 10 شركات تعمل في مصر.. ولا صحة لانسحاب الاستثمارات التركية

أكد فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الإستثمارات التركية في مصر خلال الأعوام الأخيرة في زيادة كبيرة، مشيرا إلى أن أكبر 10 شركات تعمل في مصر منها 5 شركات تركية، وغير صحيح سحب الإستثمارات التركية في قطاع الملابس في مصر.

الثروة الحيوانية والداجنة: لا يوجد ارتفاع في الأسعار وانخفاض للأعلاف

قال الدكتور طارق سليمان رئيس تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك تراجع في اسعار الاعلاف بنسبة 40% ونعيش استقرار منذ ثلاث أعوام.

لمرور 10 سنوات| عدادات الكهرباء بين الاستبدال والتحديث.. ما الحالات التي تستوجب التغيير؟

أكد الدكتور محمد السبكي الرئيس التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن لم يصدر أي توجيه أو أمر بخصوص تغيير واستبدال العداد الذي مر عليه عشر سنوات.

لميس الحديدي: بايدن كشف رفض الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم

قالت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن مذكرات الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تضمنت حديثًا مهمًا عن موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية، مشيرة إلى أن بايدن أقر بأن مصر رفضت فكرة التهجير وفتح حدودها حتى لا تصبح طرفًا في عملية تهجير قسري للفلسطينيين.

عمرو أديب عن بيراميدز بعد الفوز على الأهلي: قدموا كل فنون كرة القدم

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن لقاء الأهلي وبيراميدز انتهي بفوز بيراميدز بهدفين دون رد، معلقا “لأول مرة يا سادة يحدث خروج جماهير النادي الأهلي قبل نهاية اللقاء، ولأول مرة يهتف جماهير النادي الأهلي ضد لاعبيه”.

الأرصاد: موسم الشتاء حول المعدلات الطبيعية في درجات الحرارة والأمطار

قال الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، موضحًا أن درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار تتوقف على المنخفضات الجوية الموجودة، ولا ترتبط بالنوات.

أحمد موسى يحذر من اتساع المواجهة الروسية الأوكرانية.. ومخاوف من سيناريو نووي في الفضاء

حذر الإعلامي أحمد موسى من خطورة التصعيد العسكري المتواصل بين روسيا وأوكرانيا، في ظل تطورات متلاحقة تنذر بمرحلة أكثر تعقيدًا في الصراع، وسط مخاوف دولية من خروج المواجهة عن نطاقها الحالي واتساع تداعياتها على الأمن والاستقرار العالمي.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المشهد الدولي يشهد تحولات متسارعة، مع استمرار الدعم الأمريكي والأوروبي لأوكرانيا في مواجهة موسكو، وهو ما يزيد من حدة التوتر ويضع العلاقات الدولية أمام اختبارات صعبة.

رئيس شعبة المخابز: إضافة مكونات إلى العيش البلدي لرفع قيمته الغذائية.. فيديو

كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل مقترح إضافة مكونات غذائية جديدة إلى الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي المدعم، بهدف رفع قيمته الغذائية وتحسين جودته، موضحا أن المقترح طرحه وزير التموين ولم تبدأ التجارب الخاصة بتطبيقه حتى الآن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن وزير التموين أشار إلى إضافة بعض المكونات إلى الدقيق لمنحه قيمة غذائية أعلى للمواطن، مؤكدا أن هذا أمر محمود، خاصة أن المواطن يعتمد بشكل أساسي على رغيف الخبز، وأن أي إضافات جديدة ستتحمل الدولة تكلفتها.

مفيدة شيحة: العلماء عجزوا عن حل 3 ألغاز.. بينها سر نجاح عمرو دياب

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «النهار بليل» المذاع عبر قناة «النهار»، إن هناك ثلاثة ألغاز شغلت العالم وعجز العلماء عن الوصول إلى تفسير كامل لها، وهي بناء الأهرامات، وسر التحنيط، والنجم عمرو دياب، الذي وصفته بأنه نموذج استثنائي للنجاح والاستمرار عبر الأجيال.