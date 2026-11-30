عرض مطورون غير رسميون تجربة للعبة GTA 6 على جهاز PS5 Pro مخترق، وصلت فيها اللعبة إلى دقة 4K ومعدل 120 إطاراً في الثانية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع Notebookcheck، تجاوز التعديل حد 30 إطاراً الذي فرضته Rockstar Games حتى على PS5 Pro.

تجربة 4K و120 إطاراً على PS5 Pro

نشر المطور Sword مقطعاً على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر سيارة تتحرك في شوارع Vice City، مع ادعاء أن التسجيل أُجري على PS5 Pro.

وذكر التقرير أن المقطع لم يعتمد على بطاقة التقاط فيديو من حاسوب لتحسين مخرجات العرض.

ولم يحافظ المعدل على 120 إطاراً في الثانية طوال التسجيل، لكنه ظل فوق 100 إطار في معظم التسلسل، وتراجع الأداء فقط عند دخول اللاعب مناطق حضرية مزدحمة بالمرور.

تعديلات ترفع الإطارات وتخفض الحمل

يعتمد القفز في الأداء على مزيج من تعديل فتح حد الإطارات، وتقنية PSSR 2، وLossless Scaling.

وتعمل PSSR 2، وهي أداة رفع دقة حصرية للبلايستيشن، على تحويل دقة أصلية أقل إلى 4K لتقليل الضغط على وحدة معالجة الرسومات.

كما تدرج تقنية Lossless Scaling إطارات إضافية، ما يرجح أن تكون قد ضاعفت معدل 60 إطاراً إلى 120 إطاراً.

وذكر التقرير أن Sword سبق أن جرّب توليد الإطارات على محاكي PS2 باسم PS5SX2.

ثمن الأداء الأعلى

رغم أن Sword وصف التجربة بأنها سلسة، فإن الإطارات الإضافية قد تضيف تأخيراً يجعل قيادة السيارة أصعب.

كما شكك المشاهدون في انخفاض مستوى التفاصيل وغياب بعض المؤثرات البصرية.

وظهرت في المقطع درجات حرارة مقبولة لوحدة معالجة الرسومات، مع استهلاك طاقة مرتفع نسبياً.

وقال الفني البولندي Modyfikator89 إن ذلك قد يسهم في ارتفاع طلبات الإصلاح، وفق ما ذكره التقرير.

لماذا يثير التعديل اهتمام اللاعبين؟

تمنح تعديلات Jailbreak المستخدمين مرونة أكبر لتغيير الإعدادات، وسط استياء بعض لاعبي GTA 6 على PS5 Pro من غياب وضع 40 إطاراً عند إطلاق اللعبة.

وترى Rockstar أن الإعداد الحالي يعرض عالم Leonida كما تصوره المطورون.

ويأتي الخبر وسط سلسلة تقارير مرتبطة باللعبة، منها ظهور نسخة غير رسمية بحجم 209 جيجابايت لويندوز بعد أسبوع من إطلاق نسخة البلايستيشن، وتقرير آخر عن أداء PS5 أقل من Xbox Series X في اختبار.

مصدر الخبر وحدوده

استند التقرير إلى حساب Sword على منصة X، ولم يذكر الموقع أن Rockstar Games أو Sony أعلنتا عن أي دعم رسمي لهذه التعديلات.

كما أن استخدام تعديلات Jailbreak قد يعرض أجهزة المستخدمين لمخاطر، ويخالف شروط استخدام الأجهزة والبرمجيات.

وذكر التقرير أن المقطع يظهر مؤشرات على ساعة معالج قياسية مع ارتفاعات طفيفة، دون ظهور أي شيء غير معتاد لعبة تتطلب موارد عالية.