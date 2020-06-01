أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 1-6-2020

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.69 ، وبيع : 14.78





سعر الدرهم الإماراتى



وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.31 ، وبيع : 4.33



سعر اليوان الصيني



وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.21 ، وبيع : 2.22 بعد أن كان الاثنين الماضي 2.23



