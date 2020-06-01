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اقتصاد

أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 1-6-2020

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:55 ص
أسعار الدولار والعملات
أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 1-6-2020
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عبد العزيز جمال - مايكل عياد

سعر الدولار اليوم الاثنين 1-6-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى ومصر، سجلت استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات ،و  سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.83 جنيه جنيها للشراء ، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 1-6-2020  وأسعار العملات  الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار اليوم الاثنين 1-6-2020 في البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية

فـ طبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :


سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.83 ، وبيع : 15.93

سجل سعر اليورو اليوم الاثنينشراء 17.57، وبيع :  17.69

سعر الجنيه الاسترليني​
 
أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء 19.55 ،  وبيع : 19.66

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء 16.46  ، وبيع :  16.58

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.69 ، وبيع :  14.78


أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.21 وبيع : 4.24

سعر الدينار الكويتى​

سجل سعر الدينار الكويتي شراء :  51.36 ..  وبيع : 51.70

سعر الدرهم الإماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.31 ، وبيع : 4.33

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء 2.21   ، وبيع :  2.22 بعد أن كان الاثنين الماضي 2.23 


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سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.82 ، وبيع : 15.92

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.13 ، وبيع : 4.23

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 1-6-2020  شراء : 15.82 ، وبيع : 15.92

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : شراء : 4.13 ، وبيع : 4.23
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