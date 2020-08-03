أخبار التوك شو.. إعلان نتيجة الثانوية العامة غدا.. والصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا إطلاقا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، إن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة صرح بأن الوزارة مستعدة للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠، غدا الثلاثاء وأن نسب النجاح مرتفعة.
وأضافت دينا عبد الكريم، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى" أن يوم إعلان نتيجة الثانوية العامة هو يوم مرتقب بالنسبة للجميع، مضيفة أنه ستيم الإعلان عن النتيجة وإبلاغ أوائل الثانوية العامة في نفس اليوم، والاعتماد أيضا في نفس اليوم.
تحدث الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن بحث جهاز حماية المستهلك مع وزارة الترتبية والتعليم إسترداد مصاريف الباص للترم الثانى، قائلا: إن جهاز حماية المستهلك يختص بالسلع والخدمة، وبالتالى تكون خدمة التعليم هى إحداها ولذلك يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.
وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم استرداد أموال الباص بالمدارس من النصف الثانى للتيرم الثانى، موضحا أنه اعتبارا من غدا سيكون هناك تنسيق مع الوزارة سريعا من أجل البدء فى الإجراءات وهل سيتم رصد المبالغ لأولياء الأمور أم سيتم خصمها من المصروفات.
قال الدكتور ميشيل ريان، المدير التنفيذى لمنظمة الصحة العالمية، إن الهند تؤدى دورا مهما فى تطوير المرشحات من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تسهم إسهاما كبيرا على الصعيد الدولى وتواجه تحديا بسبب الفيروس الذى أنتشر بها.
وأضاف "ريان" خلال المؤتمر الصحفى لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن الهند تركز فى مجالات محددة لخدمة المناطق الريفية الموجودة بها والتى ليست لها خدمات صحية متوفرة، موضحا انها تمثل بلدا كبيرا فإن الحكومة هناك تعزز من استجاباتها الصحية وتحظى بدعم من المنظمة.
قال محمد يوسف عبد الرحمن، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم تلقى شكوى للفريق من قبل إحدى سيدات الموجودة فى مطلع كوبرى أكتوبر، حيث أنها كانت موجودة أسفله ورفضت فى البداية ترك الشارع، مشيرا إلى أنه لم يتم العثور عليها فى بادئ الأمر.
وأضاف "عبد الرحمن" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن فريق التدخل السريع يقوم بالمتابعة المستمرة لمثل تلك الحالات حتى تم العثور عليها وتم إقناعها بدخول أحد دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى من أجل تلقى أوجه الرعاية هي وأولادها الصغار بدل الشارع.
قالت الدكتورة منى عبد المطلب، رئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومى للسكر، إنه كان يوجد معلومات مغلوطة كثيرا بشأن مريض السكر، ومنها منعه من تناول أنواع من الفاكهة من المانجو والموز والتين والعنب وعدم تناول النشويات، مشيرة إلى أن الأن اختلف الموضوع تماما.
وأضافت "عبد المطلب" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مريض السكر من المفترض أن يتناول طعاما متوازنا من جميع أنواع المجموعات الغذائية بدون أى ممنوعات، موضحا أنه كان يوجد أطعمة يتم منعها فى السابق إلا أن الآن يتم التأكيد على تناولها.
قال عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن حديث المشير خليفة حفتر مبني على رؤية الجيش الوطنى الليبي لتحرير التراب الليبي من مرتزقة أردوغان ومن الميليشيات والإرهابيين، مشيرًا إلى أن أمام الجيش الوطني الليبي عبء كبير باستعادة الأمن والأمان بالبلاد.
وأضاف "حتيتة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه على الرغم من ثقل المهمة على الخليفة حفتر إلا أن هناك نوعًا كبيرًا من التساهل في القدرة على طرد هؤلاء الغزاة، موضحًا أن الأمر يتطلب بعض الوقت والاستعدادات.
قالت هند سعيد صالح، نجلة الفنان سعيد صالح، إن من أكثر المواقف التى ضايقته وحزن عليها كثيرا هى وفاة نجلة أخيه ووفاة الفنان أحمد زكى، قائلة: "مش قادرة اقول كان متأثر أزاى بوفاة علاء ولي الدين.. وكان ساعتها بيحج ولقيته طلبنى أول يوم العيد فى الصباح وبيبكى".
وتحدثت "هند" خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، عن الصلة التى كانت تربط بها والدها وعلاء ولى الدين، قائلة: "الأستاذ سمير ولى الدين والد الفنان علاء ولى الدين قام بتربية والدى.. بابا جاتله فترة كانت حياته وشغله كله في بيته".
قال الدكتور فهمي شارل وكيل المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، إن اللحم الضأن به كمية دهون عالية، ويشكل خطورة على القلب إذا تم تناول كميات كبيرة منه خاصة في عيد الأضحى المبارك .
وأضاف "شارل" خلال مداخلة عبر خاصية "زوم"، على القناة "الأولى"، أن هناك نوعا من البروتينات يضر بالكلى، وهناك أنواع من الاطعمة واللحوم قد تؤدي الي مضاعفات لها علاقة بامراض القلب.
قال المهندس فؤاد الهوارى، مدير عام شئون المديريات بوزارة التموين، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تتلقى تقارير لحظية من الـ27 مديرية على مستوى مصر،لافتا إلى أنه توجد غرف عمليات مركزية وفرعية داخل تلك المديريات.
وأضاف "الهوارى"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك غرف عمليات أخرى داخل الإدارات التموينية التابعة للمديريات،لافتا إلى أنه يتلقى تقارير مستمرة من وكلاء الوزارة لكل مديرية بالحالة التموينية الموجودة لديهم ومعرفة ما إذا كان بها أى مشاكل أو معوقات لصرف السلع التموينية أو الخبز.
قال محمود مراد، معاون رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه تم الإعلان بمناسبة عيد الأضحى عن تسليم أول دفعة شقق سكن مصر بـ6 أكتوبر الجديدة، مشيرا إلى أنه تم تسليم 716 وحدة سكنية بداية من يوم 16 أغسطس الجاري.
وأضاف "مراد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك الوحدات تعتبر كاملة التشطيب والمرافق من مياه وصرف وطرق وكهرباء وغاز، موضحا أن مشروع سكن مصر من المشروعات لصاحبي الإسكان المتوسط، حيث وصل إلى 62 وحدة سكنية و93% كمرافق.