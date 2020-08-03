أخبار التوك شو.. إعلان نتيجة الثانوية العامة غدا.. والصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا إطلاقا

قال المهندس فؤاد الهوارى، مدير عام شئون المديريات بوزارة التموين، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تتلقى تقارير لحظية من الـ27 مديرية على مستوى مصر،لافتا إلى أنه توجد غرف عمليات مركزية وفرعية داخل تلك المديريات.





وأضاف "الهوارى"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك غرف عمليات أخرى داخل الإدارات التموينية التابعة للمديريات،لافتا إلى أنه يتلقى تقارير مستمرة من وكلاء الوزارة لكل مديرية بالحالة التموينية الموجودة لديهم ومعرفة ما إذا كان بها أى مشاكل أو معوقات لصرف السلع التموينية أو الخبز.