نشرة المرأة والصحة: النعناع يسبب كوارث صحية للمتزوجين .. شراسة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. أطعمة تصيب الكلاب بالتسمم.. عواقب زواج القاصرات

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
الصحة
انتشرت اضرار النعناع في الفترة الأخيرة وزادت مشاكله الصحية فهو يؤثر بالسلب على الكلى والحوامل وفي هذا التقرير سنعرض لكم اضرار النعناع. خطة الحد من انتشار فيروس كورونا تحتاج إلى اكتساب الخبرات والتعلم من التجارب التي يمر بها العالم من حولنا، واتخاذ الاحتياطات لكي نتجنب أن نقع في نفس الفخ الذي وقعوا هم فيه. وقال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إن فيروس كورونا المستجد غزا دول آسيا وأوروبا وأمريكا من قبلنا، لذا فعلينا التعلم من الخبرات السابقة التي حدثت على أرض الواقع. اقترح الدكتور نيلس بيدرسن، الأستاذ الفخري المتميز في كلية الطب البيطري بجامعة كاليفورنيا في ديفيس وخبير مشهور في الأمراض المعدية والمناعة في الكلاب والقطط ، سؤالا "هل يمكن أن تصاب الحيوانات الأليفة بفيروس كورونا من البشر أو العكس؟" وفقا لما نشره موقع هيلثي. وجدت دراسة فى مجلة "نيو إنجلاند" الطبية اختلافات في أدمغة الأطفال المصابين بالتوحد في وقت مبكر من الثلث الثاني من الحمل، بينما لم يتمكن الباحثون من تحديد سبب محدد، فمن المحتمل أن يتطور اضطراب طيف التوحد من مجموعة من العوامل. في اليوم العالمي للكلاب فإن المحافظة على صحتها تبقى الشيء الأهم؛ حيث إن الطعام ونظامهم الغذائي هو خط الدفاع الأول عن إصابتها بالأمراض، والمحافظة على صحتها وأعمارها لفترة أطول. ويعتبر إبقاء الكلاب على نظام غذائي محدد أمرا صعبا، وبالأخص إذا كان الكلب يعيش معك داخل المنزل، ولكن إن كنت ترغب في مكافأته، فعليك باختيار أطعمة آمنة لصحته، وفيما يلي قائمة كبيرة بالأطعمة التي يمكنك ان تدرجها لكلابك في نظامهم الغذائي، وفقا لما جاء في موقع
cesarsway.
توصلت دراسة حديثة إلى نتائج على غير المألوف المتعارف عليه، من حيث أن الكمامة لا تجعل الأشخاص أكثر التزاما بالتباعد الاجتماعي، وتجعلهم أيضا أكثر إهمالا.
ووفقا لما نشرته صحيفة "دايلى ميل" البريطانية، كانت هذه التأثيرات أكثر وضوحًا بين أولئك الذين يعتقدون أن أقنعة الوجه فعالة فى منع انتشار فيروس كورونا
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يحتوي الزنجبيل
على العديد من الفوائد، وبمجرد معرفتك لهذه الفوائد لن تستغني عنه مطلقا في جميع أكلاتك ووصفاتك التي تقدميها لعائلتك، وذلك بخلاف أن الزنجبيل أحد المشروبات الشهيرة بفاعليتها في خسارة الوزن والتخلص من الدهون غير المرغوب فيها.
وقالت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشارى التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن الزنجبيل المطحون
له من الفوائد ما لا يذكر أو يعد، والتي يعد نحت الجسم بشكل حاسم إحداها، وهو الأمر الذي يسعى له الكثير من الرجال والنساء.
تعتبر الكلاب بالنسبة لمربيها جزءا من العائلة، وبمناسبة اليوم العالمي للكلاب فإن إطعامها نفس الطعام الذي نأكله يمكن أن يسبب لها الأذى؛ حيث إن الكلاب غير معتادة على تناول الأطعمة الدهنية والدسمة التي نتناولها. ويمكن يتسبب تناول الكلاب للأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون أو السكريات في مشاكل صحية، مثل: الشعور والإسهال واضطراب المعدة منها، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأطعمة يمكن أن تعتبر بالنسبة للكلاب سم لذا يجب تجنبها، وفقا لما جاء في موقع
hillspet.
بعد اصدار قرار علاج السمنة على نفقة الدولة، نكشف لكم تأثير السمنة على الصحة الجسدية،فما هي السمنة هي عندما يكون جسمك يحتوي على الكثير من الدهون. يمكن أن تسبب السمنة الكثير من الضرر لجسمك. الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى. وتشمل داء السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وتوقف التنفس أثناء النوم ، وغيرها الكثير. إلى جانب السمنة ، قد تؤدي هذه الأمراض إلى تدهور جودة الصحة لدى الناس. في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإعاقة أو الموت المبكر، وفقا لما نشره موقع هيلثي.
المرأة
يعتبر زواج القاصرات هو الزواج الذي يتم للفتيات من هن أقل من 18 عامًا، وهو أمر شائع في جميع أنحاء العالم ويؤثر على الملايين؛ حيث ان زواج القاصرات هي جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان، لأنه يمنع الفتيات من الحصول على التعليم ، والتمتع بالصحة المثلى ، والترابط مع الآخرين في سنهم ، والنضج ، وفي نهاية المطاف اختيار شركائهم في الحياة.
يعتبر البطيخ من أهم الفواكه الصيفية الصحية التي ننتظرها كل صيف ، فهو غني بالألياف ويرطب الجسم بشكل قوي ومذاقه شهي ولذيذ ، وهناك العديد من فوائد البطيخ التي تجعله أهم فاكهة في الصيف ، وكذلك للحوامل بشكل خاص .
حذرت دراسة علمية حديثة، النساء الحوامل واللاتي يرغبن بالإنجاب ، بعدم استهلاك كميات كبيرة من الكافيين والتوقف عن شرب القهوة ، لما له من مخاطر صحية وتأثيرات سلبية على الحمل . تحلم كل فتاة بشعر قوي طويل وصحي ، والكثيرون يعتمدون على شراء منتجات العناية بالشعر الجاهزة التي عادة ما تكون غالية السعر ، لكن يمكنك استبدالها بالوصفات الطبيعية المنزلية الآمنة على شعرك والتي تمنحك النتيجة المطلوبة في حال الاستمرار عليها . يحلم أغلب الأشخاص أصحاب الوزن الزائد باتباع حمية غذائية بدون حرمان تجعلهم يفقدون الكثير من
أوزانهم، ويتمتعن بقوام مثالي، لذا
قدمت الشيف سالى فؤاد خبيرة التغذية،طريقة عمل شوربة المشروم الدايت بطريقة صحية. يمكن استخدام مكونات من مطبخك في طريقة غسيل السجاد الشعر والتخلص من الأوساخ والأتربة التي تتعلق به مع مرور الوقت، ولكن هناك أكثر من طريقة غسيل السجاد الشعر.
وتختلف طريقة غسيل السجاد الشعر بحسب طول فلتة السجاد، مدى قابليته في امتصاص الأوساخ، لذا سنقدم لكم طريقة فعالى للتخلص من الأوساخ والأتربة مناسبة للسجاد الشعر بخطوات بسيطة.