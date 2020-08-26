نشرة المرأة والصحة: النعناع يسبب كوارث صحية للمتزوجين .. شراسة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. أطعمة تصيب الكلاب بالتسمم.. عواقب زواج القاصرات

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

الصحة

في الفترة الأخيرة وزادت مشاكله الصحية فهو يؤثر بالسلب على الكلى والحوامل وفي هذا التقرير سنعرض لكم

في الفترة الأخيرة وزادت مشاكله الصحية فهو يؤثر بالسلب على الكلى والحوامل وفي هذا التقرير سنعرض لكم

اقترح الدكتور نيلس بيدرسن، الأستاذ الفخري المتميز في كلية الطب البيطري بجامعة كاليفورنيا في ديفيس وخبير مشهور في الأمراض المعدية والمناعة في

والقطط ، سؤالا "هل يمكن أن تصاب الحيوانات الأليفة بفيروس كورونا من البشر أو العكس؟" وفقا لما نشره موقع هيلثي.