أخبار العلوم والتكنولوجيا.. لاستعادة رسائل واتساب المحذوفة استخدم هذا التطبيق.. إل جي تطلق هاتفا جديدا بشاشة غريبة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
كشفت شركة إل جى رسميا عن سعر ومواصفات هاتفها LG Wing ثنائى الشاشة والقابل للدوران على شكل حرف T، حيث يعتبر الهاتف الوحيد فى العالم الذى يأتى بشاشة مزوجة وليست قابلة للطى، حيث يقدم فئة جديدة ومختلفة عن الهواتف الذكية التقليدية.
فى خطوة صادمة أصابت الملايين من عشاق آيفون حول العالم، أعلن تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة أبل الأمريكية، عن عدم إطلاق الشركة اليوم عن أيقونتها المنتظرة آيفون 12 بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، بينما سيقتصر المؤتمر المقام حاليًا على طرح ساعة أبل وآيباد فقط.
يجرى الآن مؤتمر شركة "أبل" الأمريكية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم، لإطلاق حدثها الأضخم في العام والمنتظر لكشف النقاب عن أحدث منتجاتها لهذا العام ، والمؤتمر مقام أون لاين فقط بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، و لأول مرة سيكون بدون إطلاق آيفون على غير المعتاد.
أعلن تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة أبل الأمريكية، خلال مؤتمر الشركة المقام حاليا أون لاين فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، عن طرح أحدث أنظمة تشغيل الشركة رسميًا، حيث تم الكشف عن iOS 14 لأجهزة آيفون و آيباد، أما WatchOS 7 لساعات أبل الذكية.
أعلن تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة أبل الأمريكية، خلال مؤتمر الشركة المقام حاليا أون لاين فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، عن طرح أحدث أجهزة أبل اللوحية، وهو الجيل الجديد من جهاز آيباد آير ipad air، الذى ياتى بمعالج أبل الجديد A14، ليكون أسرع مرتين من أحدث الـ لابتوبات التى تعمل بنظام ويندوز.
أطلقت شركة أبل الأمريكية خلال مؤتمرها المقام حاليا أون لاين فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، أحدث أجهزتها اللوحية، ولكن هذه المرة جهاز تعليمي بسعر منخفض، وهو الجيل الثامن من أجهزة آيباد ipad.
أعلنت شركة سامسونج عن عقد مؤتمر Galaxy Unpacked for Every Fan event لها يوم 23 سبتمبر، حيث سيكون حدثا ضخما مثل حدث Galaxy UNPACKED 2020 ، والذى سيتم الإعلان فيه عن عدد من المنتجات الخاصة بالشركة أهمها هاتف Galaxy S20 Fan Edition والمعروف بـ Galaxy S20 FE وهو النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S20.
أعلن تيم كوك، المدير التنفيذى لشركة أبل الأمريكية، عملاقة صناعة التقنية حول العالم، عن حصيلة مبيعات الشركة من منتجات آيباد منذ اول إطلاق له، حيث تخطت مبيعاته 500 مليون جهاز حتى هذه اللحظة.
يعد تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Zoom زووم من أكثر تطبيقات التواصل عبر الفيديو وأشهرها، حيث ازداد تطبيق Zoom غير معقولة بسبب فيروس كورونا، وإجراءات التباعد الاجتماعى، حيث ارتفع عدد مستخدميه من 200 إلى 300 مليون مستخدم كحصيلة إجمالية، بينما يستخدمه حوالى 10 ملايين شخص في اليوم.
يرغب الكثير من مستخدمي تطبيقات المراسلة أحيانا، خاصة تطبيق واتسآب WhatsApp، في قراءة الرسائل التى تم حذفها من قبل المرسلين له، سواء من الأهل أو الأصدقاء أو زملاء العمل، الأمر الذى لا يقوم بتوفيره واتساب، ويمتلك الكثيرون من مستخدمى واتساب الفضول لقراءة تلك الرسائل المحذوفة.
يتعرض الكثير من مستخدمى مواقع وسائل التواصل للعديد من الاختراقات وانتحال أسمائهم وأيضا سرقة حساباتهم على هذه المواقع، الأمر الذى يشكل كارثة كبيرة بالنسبة لهم، حيث تتم سرقة بياناتهم الشخصية وصورهم ورسائلهم، بالإضافة إلى انتحال شخصياتهم على وسائل التواصل بنشر محتوى غير لائق أو لا يعبر عنه.
كشفت تسريبات جديدة مواصفات هاتف OnePlus 8T القادم من شركة وان بلس الصينية، والذى سيتفوق على سابقه هاتف OnePlus Nord التى أتى من فئة الهواتف المتوسطة، وتم إطلاقه منذ أشهر قليلة، حيث يأتى الهاتف بتقنية تشغيل الفيديو بـ 360 درجة.
عرض استثنائي.. اشتري سامسونج جلاكسي نوت 10 بـ 6000 جنيه فقط
منذ طرح علامة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم إحدى أفضل فئاتها على الإطلاق الـ نوت، استطاعت جذب أنظار ملايين محبي هواتف أندرويد حول العالم لما تقدّمه من أداء جبار مع القلم الشهير، الأمر الذى جعل أحدث هواتفها من نفس الفئة Galaxy Note10 محط اهتمام الكثيرين، إلا أن سعره الباهظ يقف عائقًا أمامهم لشرائه، وبفضل هذا العرض تستطيع شراء الهاتف بأقل من نصف سعره.