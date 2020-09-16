أخبار العلوم والتكنولوجيا.. لاستعادة رسائل واتساب المحذوفة استخدم هذا التطبيق.. إل جي تطلق هاتفا جديدا بشاشة غريبة

يرغب الكثير من مستخدمي تطبيقات المراسلة أحيانا، خاصة تطبيق واتسآب

، في قراءة الرسائل التى تم حذفها من قبل المرسلين له، سواء من الأهل أو الأصدقاء أو زملاء العمل، الأمر الذى لا يقوم بتوفيره واتساب، ويمتلك الكثيرون من مستخدمى واتساب

الفضول

لقراءة تلك الرسائل المحذوفة.

