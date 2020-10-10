أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف في 2021.. وأفضل 3 ميزات في تطبيق Gmail

يعتبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك

هو أحد أكثر مواقع التواصل استخداما، حيث غالبا ما نقضى عليه معظم ساعات اليوم، فى التصفح ومشاركة الصور والفيديوهات مع الأصدقاء، ورغم أننا نقوم بقضاء العديد من الأوقات على الموقع سواء فى متابعة الجديد أو لعب الألعاب الموجودة عليه، أو القيام ب أنشطة أخرى، إلا أن هناك أحيانا العديد من الأشياء الكثيرة جدا لا نعرف كيفية القيام بها على

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