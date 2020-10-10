أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف في 2021.. وأفضل 3 ميزات في تطبيق Gmail

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
يستخدم الكثير من الأطفال والمراهقين الهواتف الذكية معظم ساعات اليوم ويتعرضون لعدد كبير من المواقع الإلكترونية، والتطبيقات والتى غالبا مايقوموا بتحميلها على هواتفهم، ورغم أن هناك العديد من التطبيقات التى تتطلب سنا معينا، إلا أن معظم من يقوم بتحميل التطبيقات واستخدامها هم الاطفال والمراهقين الذين يعد خطرا كبيرا عليهم
كشفت شركة سامسونج Samsung، النقاب عن أرخص هواتف 5G التابعة لها حتى الآن، الذي يأتي تحت اسم Galaxy A42 5G. حيث عرضت عملاقة هواتف أندرويد بعض الصور الرسمية للهاتف، ولم تكشف سوى عن بعض المواصفات من بينها نوع الشاشة AMOLED وقياسها 6.6 بوصة.
مع تطور الهواتف الذكية وانتشارها اعتماد المستخدمين عليها بشكل كبير في أداء مهامهم اليومية، بداية من استخدام تطبيقات التواصل والتصفح والتسوق عبر الإنترنت ومتابعة العمل، وإلى تشغيل التطبيقات الترفيهية مثل الألعاب ومشاهدة الأفلام ولمسلسلات، ولكن معظم المستخدمين لايعرفون كيف يحافظون على أمان بياناتهم أثناء استخدام هواتفهم الذكية.
يعتبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك Facebook هو أحد أكثر مواقع التواصل استخداما، حيث غالبا ما نقضى عليه معظم ساعات اليوم، فى التصفح ومشاركة الصور والفيديوهات مع الأصدقاء، ورغم أننا نقوم بقضاء العديد من الأوقات على الموقع سواء فى متابعة الجديد أو لعب الألعاب الموجودة عليه، أو القيام ب أنشطة أخرى، إلا أن هناك أحيانا العديد من الأشياء الكثيرة جدا لا نعرف كيفية القيام بها على فيسبوك.
أجرت شركة جوجل عددا من التغييرات على تطبيق البريد الإلكترونى Gmail ، أبرزها تغيير التصميم الخاص به أو اللوجو بشكل تام حيث جعلت تصميمه بشكل مشابهلتصميم الشركة نفسها، وإلغاء التصميم الأصلى ، كما قامت الشركة مؤخرا بإجراء عدد من الإضافات على التطبيق أبرزها الإضافات الأربعة ليصبح ليس فقط تطبيق لتبادل الإيميلات المهمة، وإنما ليصبح للدردشة وإجراء مكالمات الفيديو الفردية والجماعية.
نشر مدير التسويق بشركة ريلمي شو تشى تشيس Xu Qi Chase، إعلانا تشويقيا رسميا لهاتف Realme Q2، الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الشهر الجاري.
يعد واتساب WhatsApp، هو خدمة التراسل الكثر استخداما حول العالم، حيث يعتمد عليه أكثر من ملياري شخصا في كل أنواع الاتصالات سواء كانت شخصية أو مهنية، وعلى الرغم من أنه لا يحتل مساحة كبيرة على الهاتف إلا أنه يتلقي تحديثات بشكل منتظم لإضافة بعض الميزات أو لتحسين الأمان.
يمكنك التقاط لقطة شاشة أو شوت اسكرين Screenshots، بسهولة باستخدام هاتفك الذكي ولكن مع طرح أنظمة التشغيل الجديدة تختلف بعض الإعدادات ضمن إعدادت النظام، ومع إطلاق نظام التشغيل أندرويد 11 اختلفت الطريقة التي يمكنك التقاط لقطة شاشة على هاتفك الذكي.
يتيح تطبيق واتساب WhatsApp، لمستخدميه التحكم فيما إذا كان يريد نسخ الدردشات الخاصة به احتياطيا أم لا، حيث يمنح التطبيق المستخدمين أيضًا خيار إجراء نسخ احتياطي لهذه الدردشات كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، إلى جانب خيار أخر يتيح لهم سواء تم نسخ الدردشات احتياطيا عبر شبكة الواي فاي أو عبر اتصال البيانات.
مع اقتراب إطلاق سلسلة آيفون 12 iPhone 12 من آبل Apple، يوجد العديد من المنافسين في الأسواق التي من الممكن أن منافسا قويا لتشكيلة آيفون الجديدة، ومن بين هذه الهواتف الذكية هاتف سامسونج الرائد Galaxy S20 FE، الذي أطلقته الشركة الكورية أواخر الشهر المنصرم.