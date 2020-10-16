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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 5600 جنيه فقط.. حيلة ذكية لمشاهدة حالات واتساب دون علم الطرف الآخر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:13 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

اشتري آيفون 8 بلس بـ 5600 جنيه فقط.. عرض الجمعة

يفضل عشاق الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون الحجم الكبير منه، و من بين أحد أفضل الإصدارات الكبيرة  iPhone 8 plus حيث الأداء القوي والتصميم الأنيق، مع تجربة مشاهدة مميزة من خلال الشاشة الكبيرة، مقابل نصف السعر تقريبًا.


يبدو أن النجاح السابق لـ آيفون 11 سيكون أكثر بكثير لشقيقه الأحدث آيفون 12 و آيفون 12 برو، يعدما طرح الحجز المسبق للهاتف فى تايوان بغضون 45 دقيقة فقط.


عندما تقم بفتح قائمة ابدأ Start، في نظام التشغيل ويندوز 10 Windows 10، فعادة ما تظهر قائمة أبجدية بالتطبيقات المثبتة على حاسوبك المحمول، فإذا كنت ترغب في الحصول على قائمة ابدأ أصغر حجما ومنسقة بشكل كبير، فيمكنك إخفاء قائمة التطبيقات على يسار القائمة.


أدى انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى اتجاه الأشخاص لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر، للتواصل مع عائلتهم وأصدقائهم سواء على فيسبوك أو إنستجرام أو تطبيق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، ليس فقط للتراسل لكن أيضًا للتحقق من ملفتهم الشخصية أو مشاهدة الحالات الخاصة بهم.


في عالم الهواتف الذكية تحاول كبرى الشركات المصنعة لها تمييز أنفسهم بتصميم فريدة لظهر الهاتف إلى جانب إعداد الكاميرا الخلفية، فبعض الشركات تجلب تصميم الكاميرا في إعداد مربع الشكل مثل آبل وجوجل، والبعض الآخر في شكل مستطيل مثل سامسونج، أو في شكل دائرى مثل وان بلس.


كشفت بعض الشركات الكبري لتصنيع الهواتف الذكية، عن تقنية الشحن اللاسلكي الخاصة بها، من بينها شركتي آبل وسامسونج، وأصبحت ميزة الشحن اللاسلكي Wireless charging، من أهم التقنيات الرائدة المتعلقة بالهواتف الذكية حاليا، لاسيما هواتف الفلاجشيب التي تجلب إمكانيات ومواصفات مميزة لمالكيها.


أفاد تقرير نشرته وكالة "Reuters"، بأن شركة هواوي Huawei، تجري محادثات مع شركة تسمى Digital China، لبيع أجزاء  من أعمال الهواتف الذكية لعلامتها التجارية الفرعية.

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