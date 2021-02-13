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توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي يوجه سؤالا مفاجئا خلال جولته.. وتعديل وزاري محدود.. نادية الجندي تكشف حقيقة زواجها.. وموسى يصرخ على الهواء

السبت 13/فبراير/2021 - 12:28 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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محمد القاضي
تناولت برامج "التوك شو" خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض أبرزها:

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تراعى مصالح شعبها ولا تتهاون أبدا فى حق من حقوق المصريين.

دعا الإعلامى محمد الباز، الباحث الاسرائيلي ايدي كوهين الي اعتناق الاسلام ، بعد تدوينته السابقة التي شن فيها هجومه على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والإساءة للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم.

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك بعض الأقاويل المنتشرة في الشارع المصري عن وجود تعديل وزاري قادم، موضحًا أن التعديل الوزاري لا يشمل الكثير من الوزارات، حيث إن البرلمان المصري في دورته الحالية راضٍ بشكل كبير عن الوزراء.

عرض الإعلامي محمد موسى استغاثة أهالي منطقة كفر برك الخيام بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، بسبب غياب وتجاهل المسئولين على مدار التاريخ، حيث يعاني سكان القرية من الأمراض بسبب مصرف "الموت" والمياه غير الصالحة للشرب وطفوحات صرف صحي وتلال من القمامة وطرق غير ممهدة.

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الطفرات ليست غريبة على الفيروسات بشكل عام ،  لافتأ إلى طفرات الفيروسات RNA  متوقع أن تظهر بشكل جديد تجدد من نفسها يوميا.

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، حقيقة ما يتردد بشأن تحمل الفلاحين في القرى بالمحافظات المختلفة تكلفة تبطين وتأهيل الترع ضمن مشروع تبطين الترع. 


تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة". 

ووجه الرئيس السيسى سؤالا لأحد المهندسين المشاركين بالمشروع خلال تقرير أذاعته فضائية اكسترا نيوز بشأن الكباري التي تم إنشاؤها وأجابه الأخير بوجود 5 كباري مشاة لخدمة المواطنين من شرق وغرب الطريق حيث إن عرض الطريق 16 حارة مرورية. 

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد تفاصيل  أشبه بحرب نووية.. فيروسات حيوانية قادمة .

ووفقأ للتقرير فإن فيروس كورونا والذى يعتقد على نحو واسع أنه انتقل إلى البشر من الخفافيش ليس أول الفيروسات المهاجرة من الحيوان إلى الإنسان ولن يكون الأخير .

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، "لايف جديد" تحدثت فيه عن خلافها السابق مع الفنانة ريم البارودي التي مازالت قائمة حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أنها لن تعيد الحديث عن هذه المشكلة من جديد.

قالت الفنانة نادية الجندي، إن لونها فى التمثيل يختلف عن الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، موضحة أن العلاقة بينها وبين زوجها السابق المنتج محمد مختار قائمة على الاحترام، معلقة: "بيننا عشرة ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح. 

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