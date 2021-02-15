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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy F62.. وامنع جوجل من سماع ما تقوله

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:01 م
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، رسميا،عن هاتفها للفئة المتوسطة Galaxy F62 بعدد من المواصفات المتميزة والسعر المناسب، أبرزها أن الهاتف يأتى ببطارية عملاقة بسعة 7000 مللى أمبير. 


يبدو أن المشادات التى كانت تحدث بين شركتى فيسبوك  وآبل فى الفترة الأخيرة بسبب سياسة الخصوصية التى وضعتها آبل، ستأخذ مسارا آخر مختلف، حيث كشفت تقارير فى الساعات الماضية أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لفيسبوك، قد أخبر موظفيه إلحاق الأذى بآبل، الأمر الذى يؤكد أن الأمور ستزداد سوءا فى الفترة القادمة. 


هناك العديد من الأشخاص حول العالم الذين دشنوا حساباتاهم على تطبيق مشاركة الفيديو الشهير تيك توك Tiktok دون الاهتمام باختيار اسم مناسب لهم على المنصة، إلا أن معظمهم لاحقًا شعروا بالضيق جراء ذلك، ولكن هناك حلًا حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بتغيير أسمائهم بطريقة سريعة وسهلة.


طرحت شركة سامسونج الكورية هواتفها الرائدة Galaxy S21 فى منتصف شهر يناير الماضى،  بسعر يبدأ من 800 دولار أمريكى وهو سعر أرخص حوالى 200 دولار من سابقتها هواتف Galaxy S20. 


صممت جوجل مكبرات الصوت وشاشات العرض الخاصة بمساعدها الشخصي الذكي Google Assistant للاستماع تلقائيًا إلى صوت المستخدم والإجابة عليه، إلا أن هناك بعض الأشخاص لا يفضلون تفعيل هذه الميزة دائمًا، وهنا يبرز أهمية مفتاح كتم الصوت.


قامت شركة جوجل بإطلاق تحديث جديد على تطبيق رسائل البريد الإلكترونى Gmail سيقوم بالتسهيل على المستخدمين عند إجراء عمليات البحث على البريد الوارد  بالإضافة إلى عدد من التحسينات الأخرى. 


كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية ستطلق هواتفها Redmi Note 10 من فئة المتوسطة، والتى ستأتى بسعر مناسب وإمكانات كبيرة سيتم إطلاق يوم 10 مارس القادم، وذلك بعد ظهور تسريبات سابقة تزعم إطلاقها يوم 1 مارس. 
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