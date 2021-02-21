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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. علامة أكيدة على اختراقك في واتسآب.. وأكثر التطبيقات الضارة على هاتفك الأندرويد

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:11 ص
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.



نشرت شركة شاومى الصينية عدد من المصلقات والصور الرسمية على صفحتها بموقع Weibo الصينى للإعلان عن هواتفها القادمة Redmi K40 والتى تصدر تحت العلامة التجارية ريدمى، حيث سيتم إطلاقها فى 25 فبراير القادم  . 


كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تعتزم إطلاق نسخة جديدة من هاتفها Galaxy A32 الذى يعتبر أرخص هاتف أطلقته سامسونج فى تاريخها فى إطار استراتيجيتها لإططلاق هواتف رخيصة الثمن . 


تعتبر المتابعة الدائمة والجيدة لإجراءات الحماية والخصوصية على التطبيقات المختلفة والحسابات بمثابة أمان كبير للمستخدمين، والمحافظة على عدم اختراقهم من الهاكرز وأيضا اكتشاف سريع لعمليات الاختراق وسرقة البيانات الكثيرة التى تتم، خاصة على حسابات فيسبوك


مع اقتراب تغيير شركة جوجل الأمريكية استراتيجيتها تجاه تطبيقات التخزين السحابية أو التخزين عبر الإنترنت مثل تطبيقها الشهير Drive درايف المجانى وتحويله إلى تطبيق غير مجانى يتطلب اشتراكا مدفوعا، أصبح من المهم البحث عن تطبيقات أخرى  بديلة مجانية للقيام بمشاركة الملفات الكبيرة التى تتخطى 2 جيجا بايت . 


يتعرض مستخدمو واتسآب للعديد من الاختراقات لكن لسوء الحظ قد لا يعرف كثيرون أنه مخترق بالفعل، فى الوقت الذى يقوم فيه الهاكرز بالتجسس على الحساب وسرقة المحتويات الخاصة بداخله بدون علم المستخدمين. 


وعلى الرغم من أن تطبيق SHAREit هو تطبيق شائع يستخدمه مئات الملايين من مستخدمى هواتف الأندرويد إلا أن هناك تطبيقات شهيرة أخرى، بحسب موقع  PanSpy ، يقوم الملايين بتحميلها على هواتفهم يوميا إلا أنها تسبب ضرا كبيرا وتحتوى على روابط خبيثة كما أنها تقوم بسرقة محتويات بياناتهم الشخصية. 


يمثل سجل البحث على متصفح جوجل كروم مشكلة كبيرة بالنسبة للمستخدمين الذين يريدون الحفاظ على خصوصيتهم وعدم الإطلاع ما يبحثون عنه أو حتى حماية أنفسهم من الاختراق لعدم سهولة تتبعهم من الهاكرز وتخزين بياناتهم. 


كشفت تسريبات أن شركة Realme ريلمى الصينية، تستعد لإطلاق هاتفيها Narzo 30 Pro و Narzo 30A من الفئة المتوسطة يوم 24 فبراير، كما سيصدر الهاتفين  بعدد من المواصفات الجيدة منها دقة الشاشة والكاميرا. 


كشفت تقارير أن شركة Huawei هواوى الصينية، ستخفض إنتاج الهواتف بأكثر من النصف في العام الحالى 2021 ، حيث أبلغت مورديها أنها ستقوم بطلب مكونات هواتف ذكية لما يكفى من  70-80 مليون هاتف للعام الحالى مما يمثل انخفاضًا بنسبة 60٪ . 
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