أخبار التوك شو.. إصابة 3 وزراء بـ كورونا.. ومفاجآت في تحقيقات حريق برج فيصل.. وحقيقة تأخر بعثة الزمالك بفعل فاعل

قال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن الاسبوع القادم سيشهد فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل، من أجل تقديم بعذ البيانات الشخصية والمرضية من أجل حجز وتحديد الفئات الأولى للحصول على اللقاح، مسترسلا: سيصل رسائل للمسجل من خلال رقم الهاتف المرفق بالبيانات.



