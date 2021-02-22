أخبار التوك شو.. إصابة 3 وزراء بـ كورونا.. ومفاجآت في تحقيقات حريق برج فيصل.. وحقيقة تأخر بعثة الزمالك بفعل فاعل

كشفت السفيرة نهي خضر، سفير مصر في دولة السنغال، كواليس تأخر وصول بعثة الزمالك إلى السنغال، قائلة: "سبب تأخر البعثة؛ هو الحصول على تصريح عبور الأجواء الموريتانية، ولكن الأمور تم حلها بالفعل، ووصلت البعثة الآن إلى فندق الإقامة".
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فترة العزل المثالية تكون لمدة 14 يوما في حالة ظهور أعراض مؤكدة للفيروس.
قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنه من المقرر أن تشهد الـ 48 ساعة القادمة حالة من عدم إستقرار المناخ.
رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو
قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، إن تجديد الخطاب الديني يأتي عن طريق تطوير الأئمة وتحسين أدائهم من خلال الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة الأوقاف في أكاديمية الأوقاف الدولية.
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن تحقيقات برج فيصل انتهت بإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة.
قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد ، أن هناك سباق بين سرعة التطعيم وبين سرعة انتشار فيروس كورونا في ظل ظهور وانتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا .
كشف الإعلامي خيري رمضان، عن إصابة ثلاثة من الوزراء بفيروس كورونا، وهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، متمنيًا الشفاء العاجل لهم.
عرضت فضائية العربية تقريرًا عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فى "فنلندا" موضحًا انه من الصعب اكتشافها بواسطة اختبار "pcr ” مع امكانية تفشيها بشكلًا كبيرًا دون التعرف عليها.
قال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن الاسبوع القادم سيشهد فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل، من أجل تقديم بعذ البيانات الشخصية والمرضية من أجل حجز وتحديد الفئات الأولى للحصول على اللقاح، مسترسلا: سيصل رسائل للمسجل من خلال رقم الهاتف المرفق بالبيانات.
قال عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن إغلاق موريتانيا لمجالها الجوي يعد من أحد الأسباب التي ادت إلتي تسبب في أزمة تأخر وصول بعثة الفريق إلى السنغال، من أجل خوض ثاني مبارياتهم في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ضد فريق تونجيت