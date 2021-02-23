أخبار التكنولوجيا.. كيفية حذف تطبيق سناب شات نهائيا.. شاومي تكشف سعر ومواصفات هواتف Redmi K40

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
يعد تطبيق سناب شات Snapchat هو التطبيق الأكثر تفاعلا ومرحا ومن أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعى استخداما بين المستخدمين بسبب نوعية الفلاتر وكثرة الميزات المسلية والمبتكرة التى يطلقها التطبيق، ولكن على الرغم من ذلك أحيانا يتم استخدامه بشكل خاطئ وقضاء الكثير من الوقت عليه دون إدراك من المستخدمين.
أطلقت خدمة البث التليفزيونى Netflix نتفليكس، ميزة جديدة لمستخدميها تتيح التحميل التلقائى للمحتوى المفضل للمشتركين فى الخدمة، دون الاتصال بالانترنت.
كشفت تسريبات سعر هاتف Mate X2 القابل للطى من شركة هواوى الصينية، حيث سيأتى الهاتف بسعر باهظ للغاية، كما سيشبه تصميم Galaxy Z Fold 2 من شركة سامسونج، ومن المقرر أن يتم إطلاقه يوم 25 فبراير المقبل.
كشفت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية، ستصدر سماعاتها اللاسلكية القادمة AirPods 3 ، والتى من المتوقع أن تصدر فى شهر مارس القادم، بسعر رخيص للغاية عن باقى الإصدارات السابقة من سماعات AirPods والمعروفة بارتفاع أسعارها.
نشرت شركة شاومى الصينية، عددا من الصور الجديدة لهواتفها القادمة Redmi K40 ، التى تظهر التصميم الخلفى للهواتف، كما كشفت الشركة عن سعر الهواتف التى ستصدر يوم 25 فبراير المقبل، بعد فتح الحجز المسبق للهواتف.
كشف Ni Fei الرئيس التنفيذي لشركة Nubia أن هواتف Red Magic 6 ، والتى تم تأكيد الموعد الرسمى لإطلاقها يوم 4 مارس، أن الهواتف ستتمتع بسرعة شحن خارقة تجعلها تشحن بالكامل فى 10 دقائق فقط.
أعلنت شركة Vivo فيفو الصينية، تحديد الموعد الرسمى لهاتفها Vivo S9 من الفئة المتوسطة، يوم 3 مارس القادم، وذلك بعدما أشاعت تسريبات سابقة أنه سيصدر يوم 6 مارس، حيث سيكون الهاتف هو الأول فى هواتف فيفو الذى سيأتى بمعالج من نوع Dimensity 1100 ، كما يأتى بعدد من المواصفات الجيدة منها البطارية ذات السعة الكبيرة.