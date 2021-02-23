أخبار التكنولوجيا.. كيفية حذف تطبيق سناب شات نهائيا.. شاومي تكشف سعر ومواصفات هواتف Redmi K40

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.









يعد تطبيق سناب شات Snapchat هو التطبيق الأكثر تفاعلا ومرحا ومن أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعى استخداما بين المستخدمين بسبب نوعية الفلاتر وكثرة الميزات المسلية والمبتكرة التى يطلقها التطبيق، ولكن على الرغم من ذلك أحيانا يتم استخدامه بشكل خاطئ وقضاء الكثير من الوقت عليه دون إدراك من المستخدمين.





بدون الاتصال بالإنترنت.. نتفليكس تتيح ميزة لتحميل المحتوى المفضل تلقائيا

أطلقت خدمة البث التليفزيونى Netflix نتفليكس، ميزة جديدة لمستخدميها تتيح التحميل التلقائى للمحتوى المفضل للمشتركين فى الخدمة، دون الاتصال بالانترنت.









بسعر خيالى.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات سماعات AirPods 3 اللاسلكية من آبل

كشفت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية، ستصدر سماعاتها اللاسلكية القادمة AirPods 3 ، والتى من المتوقع أن تصدر فى شهر مارس القادم، بسعر رخيص للغاية عن باقى الإصدارات السابقة من سماعات AirPods والمعروفة بارتفاع أسعارها.







