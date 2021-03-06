علاج القولون العصبي.. للرجال والنساء

يعتمد علاج القولون العصبي في السيطرة على الأعراض والمسببات؛ حيث ان القولون العصبي يصيب كل من النساء والرجال مع العلم أن متلازمة القولون العصبي تحدث ما بين 6-18٪ من الناس في جميع أنحاء العالم، مما يجعلهم يبحثون عن علاج القولون العصبي.
علاج القولون العصبي عند النساء
ويمكن للنساء عند الشعور بالتوتر والقلق ان يظهر ديهم اعراض القولون العصبي، والتي تشمل ألم البطن والتشنج هو أكثر الأعراض شيوعًا وعاملًا رئيسيًا في التشخيص وعلاج القولون العصبي عند النساء.
ويعمل علاج القولون العصبي عند النساء عن طريق التحكم في أمعائك وعقلك لكي يتحكموا في الهضم. يحدث هذا عن طريق الهرمونات والأعصاب والإشارات الصادرة عن البكتيريا الجيدة التي تعيش في أمعائك.
ويعمل علاج القولون العصبي عند النساء في التخلص من الألم عادةً في أسفل البطن بالكامل، ولكن من غير المرجح أن يكون في الجزء العلوي من البطن وحده.
وقد تؤدي تعديلات النظام الغذائي في علاج القولون العصبي عند النساء، مثل اتباع نظام غذائي منخفض في الدهون إلى تحسين الألم والأعراض الأخرى
ويعمل علاج القولون العصبي عند النساء في التخلص من الألم عادةً في أسفل البطن بالكامل، ولكن من غير المرجح أن يكون في الجزء العلوي من البطن وحده.
وقد تؤدي تعديلات النظام الغذائي في علاج القولون العصبي عند النساء، مثل اتباع نظام غذائي منخفض في الدهون إلى تحسين الألم والأعراض الأخرى
وتشمل علاج القولون العصبي عند النساء استخدام زيت النعناع فهو يساعد على الهضم الجيد ومحاربة غازات القولون وضمان حركة الأمعاء الجيدة.
أعراض القولون العصبي عند الرجال
أعراض القولون العصبي النفسية والجسدية
وبالنسبة لـ أعراض القولون العصبي النفسية والجسدية فهي القلق والاكتئاب وفي دراسة كبيرة شملت 94000 رجل وامرأة ، كان الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي أكثر عرضة بنسبة 50٪ للإصابة باضطراب القلق وأكثر من 70٪ أكثر عرضة للإصابة باضطراب المزاج ، مثل الاكتئاب
يؤدي الهضم المتغير لظهور أعراض القولون العصبي النفسية والجسدية وزيادة إنتاج الغازات في الأمعاء و هذا يمكن أن يسبب الانتفاخ، ويعتبر العديد ممن يعانون من متلازمة القولون العصبي أن الانتفاخ هو أحد أكثر أعراض الاضطراب استمرارًا وإزعاجًا .
وتعد من أبرز أعراض القولون العصبي النفسية والجسدية هي صعوبة النوم والشعور المستمر بالتعب، بالإضافة إلى عدم القدرة على التركيز في المهام التي يقوم بها الشخص خلال اليوم، والذي يؤثر عليها الالم.
ويؤثر الإسهال والإمساك المختلط أو المتناوب على حوالي 20٪ من مرضى القولون العصبي ويتضمن الإسهال والإمساك في متلازمة القولون العصبي ألمًا مزمنًا متكررًا في البطن وتغيرات في حركات الأمعاء، مما يتسبب في ظهور أعراض القولون العصبي النفسية والجسدية.
ويعاني حوالي 20٪ من مرضى القولون العصبي من فترات متناوبة من الإسهال والإمساك، وخلال كل مرحلة ، يستمرون في الشعور بالألم الذي يخفف من حركات الأمعاء.
أعراض القولون العصبي الحاد
ليس هناك أي اختبار لتشخيص أعراض القولون العصبي الحاد (IBS) بشكل نهائي. من المرجح أن يبدأ طبيبك بتاريخ طبي شامل وفحص طبي واختبارات لاستبعاد الحالات الأخرى لديك.
إذا كنت تعاني أعراض القولون العصبي الحاد مع الإسهال، فمن المرجح أن يتم فحصك للكشف عن عدم تحمل الجلوتين (الداء البطني)، بعد أن تم استبعاد الحالات الأخرى، فمن المرجح أن يستخدم طبيبك واحدة من هذه المجموعات من معايير التشخيص لمُتَلاَزِمَةُ القولونِ المعصبي الحاد.
ومن أبرز أعراض القولون العصبي الحاد ألمًا بالبطن وشعورًا بعدم الراحة يستمران في المتوسط لمدة يوم واحد على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ويصاحبها اثنان من هذه العوامل على الأقل: الألم وعدم الشعور بالراحة مرتبط بالتغوط أو بتغير عدد مرات التغوط أو تغير قوام البراز.
ويركز علاج القولون العصبي الحاد على تخفيف الألم من خلال إخراج البراز وعلى حركات الأمعاء غير الكاملة والمخاط في البراز والتغيرات في قوام البراز. وكلما زادت الأعراض، ازدادت احتمالية الإصابة بُمتَلاَزِمَةُ القولونِ العصبي الحاد.
وتختلف أعراض القولون العصبي الحاد إلى ثلاثة أنواع، وفقًا للأعراض: القولون الذي يغلب عليه الإمساك أو يغلب عليه الإسهال أو المختلط، من المرجح أيضًا أن يقيّم الطبيب ما إذا كانت لديك علامات أو أعراض أخرى قد تشير إلى حالة أخرى أكثر خطورة، مثل:
فقدان الوزن
نزف في المستقيم
الحمى
الغثيان أو القيء المتكرر
ألمًا في البطن، وخاصة إذا كان لا يخف تمامًا عن طريق التغوط، أو يحدث في الليل.
الإسهال المستمر أو الذي يوقظك من النوم
فقر الدم المرتبط بنقص الحديد
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علاج القولون العصبي
ويركز علاج القولون العصبي على تخفيف حدة الأعراض حتى تتمكن من ممارسة حياتك بصورة طبيعية قدر الإمكان، يمكنك السيطرة على العلامات والأعراض البسيطة من خلال التحكم في التوتر ومحاولة إجراء تعديلات على نظامك الغذائي ونمط حياتك.
وتعتبر أهم طرق علاج القولون العصبي استخدام مكملات الألياف للتحكم في الامساك، مع استخدام الملينات لتجنب حدوثه، وذلك بجانب أدوية مضادات المفعول الكوليني لتساعد على تخفيف تقلصات الأمعاء المؤلمة، مع المُسكنات والتي تساعد في تخفيف حدة الألم أو الانتفاخ.
ويمكن تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات ان تقوم بـ علاج القولون العصبي؛ حيث انها تسبب في الانتفاخ أو الغازات، فينبغي لك تجنب بعض أنواع الطعام مثل المشروبات المُكَربنة والكافيين، والفواكه النيئة، وبعض أنواع الخضروات مثل الكرنب، والبروكلي، والقرنبيط.
والابتعاد عن الجلوتين من أهم طرق علاج القولون العصبي؛ حيث تُظهر الأبحاث أن بعض المصابين بمتلازمة القولون المتهيج تحسنت أعراض الإسهال الذي يعانون منه بعد توقفهم عن تناول الجلوتين (القمح والشعير والشيلم) حتى وإن لم يكونوا مصابين بالداء البطني.
ومن الممكن أن يساعدك اختصاصي التغذية في التعود على تلك التغييرات بشأن نظامك الغذائي، واتباع بعض العادات الصحية، مثل:
تجنب أنواع الطعام الذي يحفز الأعراض التي تعاني منها
تتناول الطعام الغني بالألياف
اشرب الكثير من السوائل
ممارسة التمارين بانتظام
احصل على قسط كافٍ من النوم