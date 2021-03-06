علاج القولون العصبي.. للرجال والنساء

علاج القولون العصبي عند النساء

، مثل اتباع نظام غذائي منخفض في الدهون إلى تحسين الألم والأعراض الأخرى

أعراض القولون العصبي عند الرجال

أعراض القولون العصبي النفسية والجسدية

يعتبر العديد ممن يعانون من متلازمة القولون العصبي أن الانتفاخ هو أحد أكثر أعراض الاضطراب استمرارًا وإزعاجًا .

ويؤثر الإسهال والإمساك المختلط أو المتناوب على حوالي 20٪ من مرضى القولون العصبي ويتضمن الإسهال والإمساك في متلازمة القولون العصبي ألمًا مزمنًا متكررًا في البطن وتغيرات في حركات الأمعاء، مما يتسبب في ظهور أعراض القولون العصبي النفسية والجسدية.

أعراض القولون العصبي الحاد

ليس هناك أي اختبار لتشخيص أعراض القولون العصبي الحاد (IBS) بشكل نهائي. من المرجح أن يبدأ طبيبك بتاريخ طبي شامل وفحص طبي واختبارات لاستبعاد الحالات الأخرى لديك.





إذا كنت تعاني مع الإسهال، فمن المرجح أن يتم فحصك للكشف عن عدم تحمل الجلوتين (الداء البطني)، بعد أن تم استبعاد الحالات الأخرى، فمن المرجح أن يستخدم طبيبك واحدة من هذه المجموعات من معايير التشخيص لمُتَلاَزِمَةُ القولونِ المعصبي الحاد. أعراض القولون العصبي الحاد





ومن أبرز أعراض القولون العصبي الحاد ألمًا بالبطن وشعورًا بعدم الراحة يستمران في المتوسط لمدة يوم واحد على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ويصاحبها اثنان من هذه العوامل على الأقل: الألم وعدم الشعور بالراحة مرتبط بالتغوط أو بتغير عدد مرات التغوط أو تغير قوام البراز.





ويركز علاج القولون العصبي الحاد على تخفيف الألم من خلال إخراج البراز وعلى حركات الأمعاء غير الكاملة والمخاط في البراز والتغيرات في قوام البراز. وكلما زادت الأعراض، ازدادت احتمالية الإصابة بُمتَلاَزِمَةُ القولونِ العصبي الحاد.





وتختلف أعراض القولون العصبي الحاد إلى ثلاثة أنواع، وفقًا للأعراض: القولون الذي يغلب عليه الإمساك أو يغلب عليه الإسهال أو المختلط، من المرجح أيضًا أن يقيّم الطبيب ما إذا كانت لديك علامات أو أعراض أخرى قد تشير إلى حالة أخرى أكثر خطورة، مثل:





فقدان الوزن

نزف في المستقيم

الحمى

الغثيان أو القيء المتكرر

ألمًا في البطن، وخاصة إذا كان لا يخف تمامًا عن طريق التغوط، أو يحدث في الليل.

الإسهال المستمر أو الذي يوقظك من النوم

فقر الدم المرتبط بنقص الحديد



