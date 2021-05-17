عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام يقترب من 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد إجازة العيد اليوم الاثنين

الذهب
الذهب

شهدت اسعار الذهب اليوم الاثنين 17-5-2021 في مصر ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع قبل الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار  21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

 

وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 :792 جنيها اليوم الاثنين  17-5-2021 بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع قبل الماضي 774  جنيها  أي ارتفع 18 جنيها ، بينما سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي.

 

اقرأ أيضا: 

النشرة الاقتصادية.. ارتفاع أسعار الذهب و2.1 مليون إيرادات جمارك السخنة في شهر وتوقعات بانتعاش السياحة عالميا

 

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.


أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 792 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 905 جنيهات.


اقرأ أيضا:

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 16-5-2021

 

سعر جرام الذهب عيار 22 

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 830 جنيها

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 792 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18  : 679 جنيها


اقرأ أيضا

النشرة الاقتصادية.. ارتفاع أسعار الذهب و2.1 مليون إيرادات جمارك السخنة في شهر وتوقعات بانتعاش السياحة عالميا

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 16-5-2021

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 528 جنيها

اقرأ أيضا:

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 16-5-2021

عيار 18 يصل إلى 686 جنيها .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد

الذهب الأبيض راجع.. خطة حكومية لتطوير زراعة القطن وتحسين السلالات

عيار 24 بـ 915 جنيها .. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 28,150 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,336 جنيها


سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 905,143 جنيها


سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

اقرأ أيضا

عيار 18 يصل إلى 686 جنيها .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد

 

 

وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

اسعار الذهب أسعار الذهب في مصر اليوم اسعار الذهب اليوم الاثنين أسواق الذهب جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24 اسعار الذهب في محلات الصاغة سعر الذهب في محلات الصاغة اسعار الذهب بدون مصنعية الذهب

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 197 شهيدا بينهم 58 طفلا

يجب عدم تجاهلها فوراً .. أخطاء تؤدي إلى تلف المحرك

هل التوبة والاستغفار يغنيان عن قضاء الصلاة الفائتة ؟ الإفتاء تجيب

انكسار الموجة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بعد إجازة العيد

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

مواعيد عمل المترو الجديدة بعد العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

الجرام يقترب من 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد إجازة العيد اليوم الاثنين

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

أول تعليق من حمدي النقاز على هزيمة الترجي بثنائية أمام شباب بلوزداد

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

رغم إصابته بكورونا.. وزير كبير يمسح وينظف أرضية المستشفى| صور

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

اﻟﻤﺰﻳﺪ