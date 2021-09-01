نشرة المرأة والصحة| أسباب إصابة بعض متعافي كورونا بشلل الوجه.. اكتشاف سلالة شديدة التحور في نيوزيلاندا

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

5 علاجات سريعة في مطبخك للتخلص من فطريات الفم جربيها بنفسك



فطريات الفم هى حالة شائعة جدًا في كل من البالغين و الرضع و عادة ما تصيب الفم و غالبًا ما يتم علاجها بالأدوية ، يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية أيضًا. فى التقليل من فطريات الفم المزعجة.

إهمال علاج التهابات الرحم يهددك بمضاعفات خطيرة



تعاني الكثير من النساء من التهابات الرحم والحوض وتتجاهل بعضهن هذا الأمر ولا تذهب للطبيب حتى عندما يتكرر التهابات الرحم أو يستمر لفترة طويلة مما يهدد إصابتهم بمشاكل صحية خطيرة.

تعرفى على الأطعمة الغنية بالنحاس وأهميتها في النظام الغذائي



أطعمة عديدة تحتوي على نسبة عالية من النحاس يجب تضمينها في نظامك الغذائي فهى غنية بالنحاس وتلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الجسم. إليك أبرز الأطعمة الأكثر غنى بالنحاس .

دراسة: استبدال الملح ببدائل صحية يمنع السكتات الدماغية والنوبات القلبية

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن أضرار الملح من قبل باحثون في مؤسسة القلب البريطانية، إلى أن استهلاك بدائل الملح يمكن أن يمنع الآلاف من النوبات القلبية والسكتات الدماغية كل عام.

التهاب المسالك البولية والسكر الأبرز.. تعرف على أهم أسباب كثرة التبول



تعد كثرة التبول من أكثر المشكلات الصحية التى تسبب الإحراج للمصابين بها ومن أهم الأشياء التى تساعد في الوقاية من هذا المرض هي معرفة الأسباب والابتعاد عنها.

دراسة: تناول نصف كوب من الجوز يقلل من الإصابة بأمراض القلب



وجدت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فوائد تناول الجوز من قبل باحثون في مستشفى كلينيك دي برشلونة، أن إضافة نصف كوب من الجوز إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بحوالي 8.5٪ ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



يصاب البعض بشلل الوجه بعد التعافي من كورونا لهذا السبب



أشار بعض الأطباء، إلى أن بعض الأشخاص المتعافين من كورونا يزداد لديهم الإصابة بشلل الوجه المؤقت المعروف باسم شلل بيل في مرضى ما بعد كورونا؛ حيث أن مضاعفات الإصابة تلحق بالجهاز العصبي، مما يزيد من فرص إصابتهم بالضباب الدماغ والتهاب الدماغ والتهاب السحايا.

شديدة التحور..اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في نيوزيلاندا



أعلنت وزارة الصحة بنيوزيلندا اكتشاف سلالة جديدة شديدة التحور من فيروس كورونا لدى رجل قادم من الخارج، وقال متحدث باسم وزارة الصحة، إن الرجل المصاب بسلالة С. 1.2، ووضع فور وصوله في مركز حجر صحي حكومي، ما أتاح تجنب انتشار العدوى.

هؤلاء الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بمتحور دلتا .. وإليكم الأعراض



قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن سلالة دلتا أكثر عدوى وانتشارا من أي سلالة الكورونا حتى الآن، ويصيب كافة الأعمار حتى الأطفال والمراهقين.

6 خطوات لنوم أفضل بدون أرق



يمكن من وقت لآخر أن تعاني من الأرق وصعوبة في الحصول على نوم أفضل، وقد يرجع ذلك للعديد من الأسباب إستهلاك الكافيين، والشعور الشديد بالتعب، وغيرها من المعوقات التي تمنعنا من الحصول على عدد ساعات كافي من النوم؛ إلا أنه يمكن لبعض الخطوات ان نحصل على نوم أفضل وهو ما سنتطرق له في السطور التالية.

مش هيفهمك في الزحمة.. 5 علامات تحذيرية مبكرة للخرف



النسيان الخفيف أمر طبيعي بين الأشخاص من جميع الفئات العمرية، ومع تقدم العمر نصبح أكثر عرضة للإصابة بحالات الصحة العقلية المعروفة باسم الخرف، إنه ليس مرضًا محددًا، ولكنه مجموعة من الحالات التي تتميز بضعف وظيفتين على الأقل من وظائف الدماغ، مثل فقدان الذاكرة والحكم.

لهذا السبب استخدمها الصينيون.. فوائد عشبة الجنكو بلوبا

هناك فوائد غير متوقعة لعشبة الجنكو بلوبا، وذلك لأنها تعتبر من الأعشاب الطبيعية الرائعة التي لها القدرة في الحفاظ على الصحة؛ وقد استخدمها الصينيون قديما للاستفادة من فوائد عشبة الجنكو بلوبا العلاجية، إلا أن البعض يخاف من استخدامها اعتقادا أنها تسبب الجلطات.