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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دون النظر إلى العمر.. طرق تحسين عملية الأيض في الجسم

طرق تساعدك في زيادة
طرق تساعدك في زيادة معدل الأيض

يعتقد البعض أن عملية الأيض تقل بشكل تدريجي مع التقدم في العمر، مما يتسبب لهم في زيادة الوزن بالأخص في مرحلة منتصف العمر، وعند النساء بعد سن اليأس، إلا ان الأمر غير صحيح .

 

طرق تساعدك في زيادة عملية الأيض



وتعتبر عملية الأيض هو المعدل الذي يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية وإمداد الجسم بالطاقة للبقاء على قيد الحياة، ومن المعروف ان ان معدل الأيض يتباطأ مع التقدم في العمر؛ حيث ان عملية الأيض تتباطأ أثناء الراحة، خاصةً لمن هم فوق سن الـ40، وفقا لما نشر في مجلة "Science".
 

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وأجرى مجموعة من الباحثون تحليل لبعض الأشخاص، والذي وصل عددهم إلى 6،500 شخص تتراوح أعمارهم من عمر الرضاعة إلى كبار السن، قرّر الباحثون قياس معدل الأيض لديهم أثناء الراحة .

ووجد الباحثون، ان عملية الأيض يظل ثابتًا من سن 20 إلى 60 عامًا، ويتباطأ بنسبة أقل من 1% سنويًا عند الإمتناع عن ممارسة  أى انشطة رياضية، بالإضافة إلى انه لا يوجد أى اختلافات حقيقية بين معدلات الأيض عند الرجال والنساء، حتى بالنسبة للنساء في سن اليأس، عند التحكم في العوامل الأخرى.

وأكد الباحثون ان عملية الأيض مرتبط بشكل كبير بنمط الحياة التي يعيشها الشخص، حيث يمكن لإجراء بعض التغييرات من شأنها تعزيز معد الأيض لديك، بغض النظر عن العمر، وقام الباحثون بذكر 4 طرق لزيادة معدل الأيض لديك، وتشمل :


1- الحفاظ على نشاط الجسم طوال اليوم :
ويمكن للحفاظ على مستوى نشاطك اليومي، وتجنب الجلوس لفترات طويلة،  ان يعزز عملية الأيض لديك، وأوضح إدوارد كويل، أستاذ علم الحركة والتعليم الصحي في جامعة تكساس في أوستن، أن الجلوس معظم اليوم يقلل بشكل ملحوظ من أيض الدهون؛ حيث ان ممارسة التمارين الرياضية ساعة يوميا يمكن ان تزيد من معدل أيض الدهون بنسبة 40% .

2- ممارسة التمارين الرياضية الصحيحة :
وأثبت الباحثون، ان ممارسة الرياضة، وتمارين القوة لديها تأثير كبير على عملية الأيض؛ حيث وجدت إحدى الدراسات أنه بعد 12 أسبوعًا من ممارسة التدريب المتقطع عالي الكثافة، تمكن الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن من تقليل دهون البطن لديهم بنسبة 17% وكتلة الدهون الكلية، ومع ممارسة تمارين القوة، تزيد كتلة عضلات الجسم، مما يزيد من معدل الأيض الكلي، ويعني حرق المزيد من السعرات الحرارية بعد التمرين.

 

طرق تساعدك في زيادة عملية الأيض



3- استهلاك المزيد من البروتين والمياه :
ويساعد استهلاك المزيد من البروتين والمياه إلى زيادة عملية الأيض بشكل أكبر من الأطعمة الأخرى، وذلك لأن البروتين يسبب ارتفاع أكبر في التأثير الحراري للغذاء، مما يزيد من معدل الأيض الكلي بنسبة 15 إلى 30%، بالإضافة إلى ان تناول البروتين ضروريًا أيضًا لبناء العضلات.

وقد يؤدي شرب المزيد من المياه أيضًا إلى زيادة الأيض لفترة وجيزة. وتظهر الأبحاث أن شرب نصف لتر من المياه، يمكن أن يزيد من الأيض أثناء الراحة بنسبة 24% لمدة ساعة تقريبًا.

4- احصل على قسط كافي من النوم :
ويعتبر النوم هو عملية استشفاء كاملة لعضلات الجسم وأنسجته والأجهزة الحيوية في الجسم، ولا يجب ان يقل النوم عن 7 ساعات يوميا على ان يكون نوم منتظم خلال الليل.

ويرتبط بالعديد من الآثار الصحية السلبية، مثل زيادة الوزن، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والاكتئاب، وضعف وظائف المناعة، وزيادة الألم، وضعف الأداء، وزيادة خطر الوفاة، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم وجمعية أبحاث النوم، وقد أظهرت الأبحاث أن الحرمان من النوم وانخفاض جودة النوم لديهما تأثير ضار على عملية الأيض.

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