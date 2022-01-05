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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: خطوات رعاية مرضى كورونا بالمنزل.. عالم لقاحات يكشف مستقبل فيروس كورونا.. أطباء يعلنون علامات تحذير طارئة لكوفيد 19

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

علاج عرق النسا عند الحوامل
 

تعاني بعض الحوامل من عرق النسا، لذلك نلقي الضوء عن اهم خطوات الرعاية الصحية للحوامل. 


أفضل مضاد حيوي لعلاج التهاب المسالك البولية
 

تحدث التهاب المسالك البولية عادة عندما تدخل البكتيريا المسالك البولية عبر مجرى البول وتبدأ في التكاثر في المثانة، على الرغم من أن الجهاز البولي مصمم لمنع مثل هؤلاء البكتيريا من الدخول، إلا أن هذه النظام الدفاعي الطبيعي للجهاز البولي قد تفشل أحيانًا. 

 

دراسة أسباب الوفاة المفاجئة في حالة الصرع
 

يموت واحد من كل 1000 مريض مصاب بالصرع فجأة كل عام. أكد الباحثون أن بعض النوبات الشديدة (النوبات التشنجية العامة - GCS) هي أكثر عوامل الخطر ثباتًا للموت المفاجئ غير المتوقع في الصرع (SUDEP). في السنوات القليلة الماضية ، تمت دراسة تقلب معدل ضربات القلب (HRV) كمؤشر حيوي محتمل لتحديد المرضى المعرضين لخطر أكبر للإصابة بـ SUDEP ، والذين يمكن إجراء تدخلات محددة لمنع الموت المفاجئ.
 

يصل إلى القلب والدماغ..هل يظل فيروس كورونا في أجسامنا لأشهر بعد التعافي؟
 

يحدث الكثير من الآثار الجانبية التي قد تتسبب بها الإصابة بعدوى فيروس كورونا.. وكشفت دراسة حديثة مؤخرا أجراها باحثون في المعاهد الوطنية للصحة في بيثيسدا بولاية ماريلاند، أن العديد من الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا Covid-19 يعانون من آثار جانبية منهكة لأشهر بعد الإصابة ، في حالة تدعى كوفيد طويل الأمد Long Covid.

 

ما هي الأرتكاريا النفسية ؟.. وأبرز أعراضها ومضاعفتها وطرق علاجها
 

يتساءل البعض عن ما هي الأرتكاريا النفسية ؟.. وتعتبر الأرتكاريا النفسية هي ظهور طفح جلدي على شكل بقع حمراء بارزة ومنتفخة تختلف في الحجم وتظهر في مناطق مختلفة من الجسم.

 

التطعيم هو الحل.. عالم لقاحات يكشف مستقبل فيروس كورونا
 

خرج كبير الباحثين البروفيسور أندرو بولارد بتصريح حول مستقبل فيروس كورونا، في ظل انتشار المتحور "أوميكرون"، وقال البروفيسور بولارد: "أجسامًا مضادة قوية لبضعة أشهر بعد التطعيم الثالث، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتقييم ما إذا كان الأشخاص المعرضون للإصابة يحتاجون إلى جرعات إضافية ومتى وكم مرة".

 

تعرق ليلي.. 8 أعراض مبكرة لـ أوميكرون
 

أرسل أوميكرون موجات من الذعر في جميع أنحاء البلاد حيث أصبح من الواضح أن الطفرة الأخيرة لفيروس كورونا كانت قابلة للانتشار بشكل لا يصدق.

 

محاربة الكوليسترول.. فوائد أوراق الحلبة للجسم

فوائد أوراق الحلبة، يقبل الكثير من الأشخاص على تناول المشروبات الدافئة، وخاصة فى الوقت الحالى لإنخفاض الحرارة والشعور بالبرودة، لذلك ننصح بتناول كوب حلبة.. ألا تعلم أن كوب من مغلى أوراق الحلبة يمنحك فوائد صحية غير متوقعة ويساعد وجود أوراق الحلبة في نظامك الغذائي على  تحسين صحتك؟ كما أن الحلبة تحتوى على فوائد جمالية أيضا، لذلك إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تناول كوب من  أوراق الحلبة، سواء كان نظامك الغذائي أو نظام جمالك.

 

للحامل.. نصائح لعدم تأثر الجنين بصبغة الشعر
 

تشعر العديد من النساء بالقلق من صبغ شعرهن حيث قد يكون لديهن مخاوف بشأن المواد الكيميائية لصبغة الشعر التي تؤثر على الجنين.

 

خطوات رعاية مرضى كورونا بالمنازل مع تفشي أوميكرون
 

أقرت منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها الرسمية، ان هناك بعض الخطوات التي يجب ان تقوم بها لرعاية مرضى كورونا كوفيد-19، الذين يعانون من أعراض خفيفة في المنزل، خصوصاً مع التفشي العالمي لمتحور أوميكرون، الذي يتميز عن غيره من التحورات بأعراض بسيطة تشبه أعراض الأنفلونزا.

 

الخطر الأكبر..عالم لقاحات :لا ينبغي تقديم جرعة رابعة حتى ثبوت أدلة جدواها
 

يسعى الباحثون في معرفة مدى فعالية لقاحات فيروس كورونا في التصدي له والحد من انتشاره.. وكشف  أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات وكبير الباحثين في تجارب لقاح "أسترازينيكا"، انه متفائل حول مستقبل فيروس كورونا في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".

 

أعراض تنذر بأمراض الكبد.. أبرز الأسباب وطرق الوقاية
 

يعتبر الكبد هو عضو بحجم كرة القدم، ويقع تحت القفص الصدري مباشرة على الجانب الأيمن من بطنك، ويعد الكبد ضروريًا لهضم الطعام وتخليص الجسم من المواد السامة، يمكن أن يكون مرض الكبد وراثيًا، او بسبب مجموعة متنوعة من العوامل التي تضر بالكبد ، مثل الفيروسات وتعاطي الكحول والسمنة، ولكن الكبد الدهني يعد مصدر الخطر الأكبر.

 

أطباء يكشفون علامات تحذير طارئة لـ كورونا.. 5 أعرض جديدة.. تعرف عليها
 

قد يصاب البعض بأعراض خفيفة عند إصابتهم بعدوى فيروس كورونا، وآخرين يمكن أن يعانوا من أعراض شديدة و مضاعفات شديدة جراء إصابتهم بالعدوى، وهو  ما يخلق حالة من التخبط بين علاج الحالة بالمنزل أو وجود ضرورة لتوجهها لتلقي رعاية عاجلة بالمستشفى.

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