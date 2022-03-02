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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً| وفاة نجل الفنان حازم إيهاب.. فرحة عارمة لأهالي العائدين من أوكرانيا.. ارتفاع أسعار السجائر المحلية والأجنبية.. بايدن يهاجم بوتين ويحظر الطيران الروسي رسميًا

حدث ليلا - موجز أخبار
حدث ليلا - موجز أخبار صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 2 مارس 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية... 

الصحة: تسجيل 1322 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و36 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 2008 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 415490 حتى اليوم. 

وصول 181 طالباً عائدًا من أوكرانيا عبر طائرة مصر للطيران |شاهد

عرضت قناة " اكسترا نيوز " فيديو يشير إلي تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بعودة 181 مصريا من أوكرانيا عبر طائرة مصرية قادمة من رومانيا.

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

وصلت مطار القاهرة الدولي، الطائرة المصرية القادمة من رومانيا على متنها 181 ‪ مصريا عائدين من أوكرانيا بسبب الأحداث الدائرة هناك، وسط إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتسهيل إجراءات وصولهم أيض

تنويه عاجل من سفارة مصر في سلوفاكيا بشأن المواطنين المغادرين أوكرانيا

تنوه سفارة جمهورية مصر العربية في سلوفاكيا بأنه في إطار تدفق المواطنين الكرام المسافرين من أوكرانيا عبر الحدود السلوفاكية بأعداد كبيرة حالياً وفي ضوء وصول بعضهم في أوقات متأخرة من الليل، فإنها تنظم حافلات نقل جماعي على نفقة الدولة ...

الجالية المصرية في أوكرانيا: أكثر من 1500 طالب عبروا الحدود خلال 5 أيام

قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن أكثر من 1500 طالب مصري عبروا الحدود خلال 5 أيام من خلال 4 منافذ هي المجر وسلوفاكيا وبولندا ورومانيا.

أحد المصريين العائدين من أوكرانيا: رحلتنا للوصول إلى رومانيا استغرقت 4 ساعات|شاهد

قال الطالب أحمد محمد أبو بكر، أحد المصريين العائدين من أوكرانيا، إنه وصل أمس إلى مصر عائدًا من أوكرانيا، حيث إنه توجّه إلى الحدود الأوكرانية الرومانية، واستغرقت رحلته للوصول إلى حدود رومانيا من أوكرانيا نحو 4 ساعات.

وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية تمثل ضغطًا على الموارد.. وكل سنة بنزيد دولة|فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع تنمية الأسرة المصرية هام جدًا؛ لكون الدولة المصرية بذلت جهود خلال السنوات الماضية في جميع المجالات لبناء الإنسان، وهناك خطة تنمية شاملة ومشروع "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري. 

زيادة في 10 أنواع.. الشرقية للدخان تعلن ارتفاع أسعار السجائر المحلية والأجنبية|فيديو

أعلن هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، بأن هناك زيادة في أسعار السجائر، مؤكدا أن الأسعار تشهد تحركا في الأسواق المصرية...المزيد

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

أعلن الفنان الشاب حازم إيهاب ، وفاة مولوده: يونس؛ بعد ساعات من خضوعه لعملية جراحية . وكتب حازم ايهاب عبر حسابه بموقع انستجرام :"إنا لله وإنا إليه راجعون .. يونس ابنى فى ذمة الله".

رسالة نارية من أسامة نبيه لمن ينوي الرحيل عن الزمالك

وجّه أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني للفريق، رسالة إلى لاعبي القلعة البيضاء، كما شدّد على أنه في حال تمتع فريق أبناء ميت عقبة بأبرز مميزات الأهلي، سيختلف الأمر تمامًا.

اعتذار رسمي لإيفرتون عن خطأ حكم مباراة مانشستر سيتي في البريميرليج| تفاصيل

اعتذر مايك رايلي ، العضو المنتدب للجنة مسؤولي مباريات كرة القدم للمحترفين في إنجلترا ، لمدير إيفرتون فرانك لامبارد ورئيس النادي بيل كينرايت عن خطأ توفيس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بايدن يقع في خطأ فادح ويعلن دعم "الشعب الإيراني" بدلا من الأوكراني.. فيديو

أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حديثه أمام الكونجرس في خطابه الأول حول حال الاتحاد، قائلا إن الولايات المتحدة ستدعم "الشعب الإيراني"، بدلا من "الأوكراني".

رسميًا.. بايدن يعلن إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام الطيران الروسي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسميا، إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس.

شاهد.. لحظة القصف الروسي على مبنى التليفزيون الأوكراني

نشرت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، مقاطع فيديو توثق لحظة القصف الروسي على مبنى التلفزيون الأوكراني في العاصمة كييف.

روسيا سترد على طرد 12 من دبلوماسييها لدى الأمم المتحدة

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها تعتبر طرد دبلوماسيي بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة خطوة للتصعيد في العلاقات الروسية الأميركية، مؤكدة أن بلادها سترد على هذه الخطوة.

إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعلنت أوكرانيا إحباط محاولة لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مؤكدة أنها قضت على مجموعة من المقاتلين الشيشانيين كانوا يخططون لتنفيذ العملية.

مارك زوكربيرج : أفضّل إنفاق ملياراتي على مساعدة المرضى بجميع أنحاء العالم

تذهب طموحات مؤسس "فيسبوك" والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" طموح، إلى أبعد من بناء "ميتافيرس" ثلاثية الأبعاد، فقد كشف عن هدفه للمساعدة في منع أو علاج جميع الأمراض.

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

أعلنت السلطات في البرتغال غرق سفينة تحمل آلاف السيارات الفارهة، منها سيارات بورش وأودي وبنتلي، بعد نحو أسبوعين من اشتعال النيران بها، قبالة ساحل جزر الأزور البرتغالية.

أوبك بلس تقيم أوضاع السوق النفطية في ظل الارتفاع الحاد بأسعار الخام

عقدت اللجنة الفنية المشتركة لإعلان التعاون بين المنتجين من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، اجتماعها الـ60 عبر تقنية الاتصال بواسطة الفيديو لبحث تطورات واتجاهات سوق النفط وسط ارتفاع حاد في أسعار الخام. ويأتي عقد الاجتماع قبل يوم واحد من الاجتماع الـ38 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة …

مسئول أمريكي: القتال العنيف ما زال مستمرا في مدينة خاركيف الأوكرانية وحولها

صرّح مسئول دفاعي أمريكي رفيع المستوى بأن بلاده لا تزال ترى قتالا عنيفا في مدينة خاركيف الأوكرانية وما حولها. ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن المسئول الدفاعي الأمريكي،

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

شركة «إيني» الإيطالية تعلن الانسحاب من خط أنابيب غاز يربط روسيا بتركيا

قالت مجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة إنها تعتزم بيع حصتها في خط الأنابيب "بلو ستريم" لنقل الغاز من روسيا إلى تركيا والذي تشترك في ملكيته مع "جازبروم" الروسية.

 

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