حدث ليلا| مصر والإمارات و50 عاما من الحب والاحترام.. الأزهر يُدين حرق نسخ من المصحف في الخليل.. شيرين عبدالوهاب تنتقد المطرب النقاش.. 400 شخصية عالمية في حفل أسطوري بالأقصر

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها مصر والإمارات.. 50 عاما من الاحترام والثقة الغالية والأزهر يدين حرق المصحف في فلسطين.

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل حياتها التي تعيشها حاليًا بعد الانفصال عن زوجها حسام حبيب، مؤكدة أنها لا تحرم نفسها من أي شىء.

تحتفل مصر والإمارات بمرور 50 عاما على تاريخ العلاقات بينهما، وهي من العلاقات النموذجية من حيث العمل .. المزيد ..

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أنها كانت خائفة من أن يشمت فيها أصحابها عقب الانفصال عن زواجها حسام حبيب، مشيرة إلى أن جميع أصدقها منحوها كل الحب والتقدير وساعدها للخروج من حياتها الصعبة.

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته واستنكاره الشديدين لِمَا قام به إرهابيون متطرفون منَ الكيان الصهيوني في بلدة الخليل بفلسطين

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لحنة الخطة والموزنة بمجلس النواب، أن هناك جهود مبذولة ومستمرة من أجل الإصلاح الاقتصادي، لذا لا بد أن يكون هناك حوار بين كل أطياف المجتمع وتبادل وجهات النظر.

أغلق الاتحاد المصري لكرة القدم ، وبالتحديد في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء، باب القيد للانتقالات الصيفية للأندية المصرية للموسم الكُروي الجديد 2022–2023، ليسدل الستار. وكان اتحاد الكرة قد فتح باب القيد للانتقالات الصيفية يوم 1 سبتمبر الماضي، وأعلن استمرار فترة القيد الأولى حتى أمس

يبقى الانتصار في حرب أكتوبر عام 1973 على إسرائيل، هو القيمة التاريخية الثابتة والفخر الأعظم الذي لا يتقادم مع الزمن، وهي العبارات التي أكدتها بالمعلومة والدليل، ريهام عياد، صاحبة أشهر برنامج معلوماتي على منصات التواصل الاجتماعي القصة وما فيها .

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تلقيها مكالمة من المطربة الكبيرة نجاة، حيث قالت لها إنها خليفتها في الغناء. وأكدت شيرين عبد الوهاب، خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة، أن المطربة الكبيرة نجاة قدمت لها الدعم الكامل عقب الانفصال عن زوجها حسام حبيب، مشيرة إلي نجاة هي مطربتها المفضلة. وأوضحت شيرين،

قالت شيرين عبد الوهاب، أنها أغلقت باب الحب نهائيا، وتكتفي بكل الحب والتقدير من الجمهور الذي يعبر عن حبه لها دائما.

أكدت شرين عبدالوهاب، أنها لديها رغبة شديدة في مساعدة المواهب الجديدة والشابه، مشيرة إلي أن الطفل الذي قدم الغزالة رايقة صوته في منتهي الجمال والعذوبة.

أفاد البيت الأبيض في بيان، الاثنين، بأن الرئيس جو بايدن وقادة مجموعة السبع سيعقدون اجتماعاً افتراضياً الثلاثاء، بشأن دعم أوكرانيا، والتأكيد على محاسبة روسيا عقب الضربات الصاروخية الأخيرة.

11/10/2022 03:01 ص

احتفى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب باحتفال دار أزياء ستيفانو ريتشي العالمية باليوبيل الذهبي لعلامتها التجارية الشهيرة في مدينة الأقصر بمصر، والتي كان أبو العينين صاحب الفكرة والدعوة لها للترويج للسياحة المصرية. وقال أبو العينين عبر صفحته الرسمية إنه حدث رائع وأسطوري تصدر وسائل الإعلام العالمية،

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية ليس لديها ما تكسبه من الأسلحة النووية ، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب ، حيث تسعى الدولة المعزولة إلى تعزيز قدرتها على مهاجمة ..

احتفالا بالذكرى الخمسين لدار أزياء «ستيفانو ريتشي»، احتضنت مدينة الأقصر حفل دار الأزياء العالمية، بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العالمية السياسية والفنية وكذلك من رجال الأعمال، ونرصد في التقرير التالي تفاصيل الاحتفالية.

قال أكبر جاسوس إلكتروني بريطاني اليوم الثلاثاء، إن الصين تستخدم قوتها المالية والعلمية للتلاعب بالتكنولوجيا بطريقة تهدد الأمن العالمي، محذرا من أن تصرفات بكين قد تمثل 'تهديدًا كبيرًا للعالم'.

عرضت دار المزادات سوثبيز ألبوم صور لزيارة الملكة إليزابيث الثانية الراحلة إلى المملكة العربية السعودية في عام 1979، خلال معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي اختتم قبل أيام.

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني، عقد جلسة مع اللاعبين بعد العودة من تونس، وخوض مران مساء الإثنين؛ استعداداً لمباراة الإياب والمقرر لها يوم السبت المقبل. وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، كولر أبدى دهشته من تراجع اللاعبين

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك ، بقيادة فيريرا، لمباراة الإياب مع فريق فلامبو دي سنتر البوروندي بعد الفوز الذى حققه الفارس الأبيض فى مباراة الذهاب على ستاد برج العرب بالإسكندرية بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة. موعد المباراة.. تقام مباراة الزمالك وفلامبو

قال مسؤولون إن حصيلة قتلى العاصفة جوليا ارتفعت إلى 25 على الأقل يوم الاثنين ، وكان معظم الضحايا في السلفادور وجواتيمالا ، حيث تسببت العاصفة في سقوط أمطار غزيرة على رقعة من أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك. وأبلغت السلطات السلفادورية عن مقتل 10 أشخاص بينهم 5 جنود، وقالت إنه تم إجلاء أكثر من 1000 شخص. \

قال الفنان زياد برجي إنه تلقى تهديدات بالقتل، بعد اندلاع أزمته مع الفنانة اللبنانية إليسا في سبتمبر الماضي، وخلافهما\