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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. حجازي: امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني.. ويؤكد: مفيش تفاوض لتعديل الجدول.. والجامعات تحسم موقف العائدين من السودان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

القصة الكاملة.. موقف طلاب الجامعات والمدارس العائدين من السودان

جاءتِ الاشتباكات والحرب الدائرة فى دولة السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السودانى لتهدد حياة الطلاب المصريين الذين يدرسون بدولة السودان، ما أثار الرعب داخل هؤلاء الطلاب حول موقفهم الدراسي حال وصولهم الى وطنهم مصر، بسبب عدم قدرتهم على اكمال العام الدراسي بالسودان فى ظل الاشتباكات والحروب خوفا على حياتهم. 

آداب القاهرة: على الطلاب تقديم شهادات التدريب الميداني في أسرع وقت

كشفت الدكتورة عبير عبد السلام عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مواعيد تسجيل مقرر التدريب الميدانى لطلاب الساعات المعتمدة .

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

بدأ منذ قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم الذي ينتظره جميع طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر منذ ساعات، للتعرف على القرارات النهائية الخاصة بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2023. 

وزير التعليم يعلن المواصفات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023

اكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان وضع امتحانات الثانوية العامة 2023 يتم وضعها بطريقة علمية بواسطة بنوك الأسئلة الموجودة في المركز القومي للامتحانات

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضمان نزاهة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن هناك 7 مراكز مخصصة لـ التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 

ننشر أول صورة لشكل البابل شيت المقرر توزيعه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية العامة 2023 .. حصل موقع صدى البلد على صورة  توضح الشكل الجديد لـ البابل شيت الذي سيوزع على الطلاب في اللجان 

مفيش تفاوض .. وزير التعليم يرفض تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن جدول امتحانات الثانوية العامة ترتب عليه أشياء كثيرة منها صندقة الأسئلة، موضحا أنه لا تفاوض في مطالب الأهالي الخاصة بتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وزير التعليم: جهات سيادية تشارك في تأمين أوراق امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك خطة تأمين مشددة لنقل امتحانات الثانوية العامة من مراكز توزيع الاسئلة إلى لجان السير الامتحانية 

الأخبار التعليمية البابل شيت التربية والتعليم والتعليم الفني Jobs Education الثانوية العامة 2023

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