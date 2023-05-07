توك شو.. مفاجأة في مشكلة حسن شاكوش وزوجته ورد حاسم من الأهلي على شكوى الزمالك للفيفا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



وزير المالية: توجيه رئاسي بزيادة برامج الحماية الاجتماعية للعام الحالي

أكد محمد معيط وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي غير فكره تجاه برامج الحماية الاجتماعية، مضيفا:" صندوق النقد ليس ضد الحماية الاجتماعية .



بعد 40 يوما طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

‏قال الإعلامي محمد الباز أن بعد زواج مؤدي المهرجانات حسن شاكوش والضجة الكبيرة التي حدثت وقتها خاصة بعد سجود زوجته شكرا لله وقالت أنها كانت تتمنى الزواج منه وأن الله حقق لها ذلك فمنذ أيام قامت زوجة حسن شاكوش بتحرير محضر له.



دائم الشتائم.. نائب رئيس المصري: إقالة حسام حسن انتصار للأخلاق والقيم

أكد رجب عبد القادر، نائب نادي رئيس المصري، أن النادي أكبر من أي حد وهو كيان عظيم وكبير وجدير بالاحترام وهو من صنع النجوم لاعبين ومدربين، والمصري خط أحمر أمام الجميع ومينفعش يبقى في تجاوز في حق النادي أو رموزه".



رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

علق خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، على اتجاه نادي الزمالك لتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قرارات لجنة الانضباط .



صفر وفيات.. لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة عاجلة بشأن «كوفيد-19»

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن فيروس كورونا سيظل موجودا مثله مثل أي فيروسات موسمية، ولكن بشكل أقل خطورة.



اشرحوا للناس.. أحمد موسى يطالب الحكومة بأمر عاجل| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه على الحكومة المصرية أن تشرح للمواطن أهمية قراراتها في مختلف القضايا .



بشرى للمواطنين| "شعبة الدواجن": انخفاض أسعار الفراخ والبيض بعد حل مشكلة الأعلاف

‏قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن أسعار الفراخ انخفضت بشكل كبير وأول أمس كانت بـ 68 جنيها واليوم بـ 65 جنيها.



الوسوسة فقط.. أحد علماء الأزهر يحسم الأمر: مستحيل الجن يلبس الإنسان

أكد إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن هناك عادات ثقافية مغلوطة تجاه التعامل مع ملف الجن والسحر والشعوذة.



جمال شعبان يكشف مخاطر الأزمات القلبية ويعطي نصائح ذهبية للوقاية منها

‏قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب أن مرض الضغط ومرض السكر أمراض ليس لها أعراض ولا يجب أن ننتظر حتى نجد أنفسنا نشرب المياه بشكل مكثف ونتبول بشكل مكثف وأيضا النزول في الوزن ويحدث دوخة ثم أبدا في اكتشاف الأمر.



مشروع مستقبل مصر: حققنا اكتفاء ذاتيا كاملا من السكر

قال الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار الزراعى العلمى لمشروع "مستقبل مصر"، إن المشروع يستهدف زراعة محاصيل حبوب وزيوت وسكر وبنجر السكر، مشيرا إلى أن الدولة وصلت لاكتفاء ذاتى 100% من احتياجاتها للسكر وذلك بالتعاقد مع 6 مصانع فى مصر.