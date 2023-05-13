أخبار التكنولوجيا.. جوجل تكشف عن MusicLM لتحويل النصوص إلى موسيقى..الحق نفسك.. إزاي تلغي طلبات الصداقة على فيسبوك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة "هونر" Honor في نوفمبر العام الماضي هاتفها الذكي القابل للطي Magic Vs في السوق الصينية، بلدها الأم، ثم كشفت عن نيتها إطلاق الجهاز عالميًا في الملتقي العالمي للهواتف النقالة المقام ببرشلونة في دورة 2023، وها هي الآن تطلقه رسميا في المملكة المتحدة

قالت "روان سونز" مديرة أجهزة Xbox خلال حدث إطلاق جهاز الكمبيوتر المحمول صغير الحجم المخصص لألعاب الفيديو Asus ROG Ally من شركة آسوس، أن الجهاز الجديد "يجعلنا نفكر بشكل مختلف حول تجربة تشغيل الألعاب على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.

هل كنت في يومٍ ما تجلس في مكان عام وقابلت شخص في لقاء عابر، ثم وجدته في قائمة "أشخاص قد تعرفهم" على صفحة فيسبوك الخاصة بك؟ ومن ضمن اقتراحات الصداقة؟ قد يبدو الأمر غريب ومريب وكأن فيسبوك لديه عين سحرية يرى ويرصد كل ما تفعله، جاسوس يراقب خطواتك.

قام الملياردير إيلون ماسك بكتابة تغريدة مثيرة للجدل عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، محذرا عملاء تويتر بلو من اعتمادهم على أن الرسائل الخاصة أصبحت مشفرة وبالتالي آمنة من أعين المتلصصين، وهي الميزة التي أطلقها العصفور الأزرق مؤخرا حصريا لعملاء twitter blue.

أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية مع بداية العام الجديد عن أداة MusicLM التجريبية العاملة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكنها إنشاء مقطوعات موسيقية من مدخلات نصية قصيرة، والآن أصبح التطبيق متاح للجمهور العام.

عرضت شركة جوجل Google التابعة للشركة الأم ألفابيت Alphabet Inc خلال مؤتمرها الصحفي للمطورين، نسخة جديدة من محرك بحث جوجل يعتمد على المزيد من الذكاء الاصطناعي في إجاباته حيث تتطلع الشركة إلى منافسة جادة وقوية مع محرك Bing AI المدعوم من مايكروسوفت Microsoft Corp وشركة OpenAI.

تسبب خلل في بعض أدوات منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم فيسبوك بإرسال طلبات صداقة بدون معرفة المستخدمين، ليتفاجيء عدد كبير بهذه المشكلة المحرجة.