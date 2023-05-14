رئيس الشعبة يكشف مفاجأة عن أسعار الدواجن في الأسواق.. وتذاكر المترو مجانًا لهذه الفئة.. الآثار تكشف سبب غلق هرم خوفو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالى:



التموين تعلن انخفاضًا ملحوظا في أسعار الذهب لهذا السبب



كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب بفضل قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.

رئيس الشعبة يكشف مفاجأة عن أسعار الدواجن في الأسواق

‏قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن أن بالفعل أسعار الدواجن انخفضت في الأسواق ونحن قد هوجمنا بشدة وقت ارتفاع أسعار الدواجن وكانت هذه مجرد أزمة في الأعلاف.

تذاكر المترو مجانًا لهذه الفئة | قرار رسمي من وزير النقل

أدار الإعلامي أحمد موسى، حوارا مفتوحا بين الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواطنين مستخدمي أتوبيسات السوبر جيت ومترو الأنفاق بمحطة عدلي منصور.

لأول مرة منذ 20 عاما.. الآثار تكشف سبب غلق هرم خوفو

كشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل غلق هرم خوفو للصيانة.

مزعلتش من نقد النواب .. كامل الوزير : مشروعات النقل زي الأكل والشرب



أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مشروعات النقل الحديثة مثلها مثل توفير الطعام والشراب للمواطن.

عضو بالحوار الوطني: نستمع لجميع الاقتراحات لخدمة المواطنين



أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني ستبدأ غدًا الأحد، وسيكون على مدار ثلاث أيام بالأسبوع " الاحد و الثلاثاء و الخميس".

القائم بأعمال سفارة تركيا : مصر قدمت جهودًا كثيرة لتيسير انتخاباتنا



قال السفير صالح موتلو، القائم بأعمال سفارة تركيا بالقاهرة، إن مصر قدمت الكثير من الجهود لتيسير العملية الانتخابية التركية.

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: وضعنا قواعد للجلسات ومدونة للسلوك



‏قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هذا المشهد الجامع في الجلسات الافتتاحية بالتوجهات المختلفة، والآراء التي أثيرت، واهتمام الرئيس السيسي، وكلمته المسجلة، كل ذلك كان نتيجة لعمل منظم كان على مدار السنة الماضية، وكل هؤلاء الناس جلسوا على طاولة واحدة بأفكار مختلفة، لا يعرفون بعضهم البعض، ولا يوجد سبق تعامل فيما بينهم.

بوساطة مصرية| موافقة الفلسطينيين والإسرائيليين على وقف إطلاق النار من 10مساء



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأنه وبوساطة مصرية تمت موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم السبت.

بعد صور إيلون ماسك مع روبوت.. خبير تكنولوجيا المعلومات يطالب بوزارة للذكاء الاصطناعى

كشف أحمد طاهر خبير تكنولوجيا المعلومات حقيقة زواج الملياردير "إيلون ماسك" من روبوت، بعد أن ضجت وسائل التواصل الأجتماعى بصور له يرقص مع “روبوت”.

محدش دخل السجن ظلم.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القضاء المصري لا يظلم أحد، والقضاء المصري عادل ويصدر أحكام على من ارتكبوا جرائم بالفعل ".

كواليس أول إجراء مصري مع اليونيسكو بسبب فيلم كليوباترا

‏قال المستشار عصام رفعت رئيس مجموعة عدالة للخدمات القانونية أنهم مجموعة من القانونيين والمهتمين بالآثار المصرية وبالهوية المصرية والحفاظ عليها و أول إجراء قاموا باتخاذه هو الانتظار ليوم 10 مايو أول أمس حتى نزول فيلم كليوبترا على المنصة مؤكدا لم نكن نتخيل كم التجاوزات الذي وجدناها في الفيلم وفوجنا أيضا في المقدمة الخاصة بالفيلم في Netflix يقولون انه فيلم وثائقي.