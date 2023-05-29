رئيس شركة العاصمة الإدارية : هذا أول تكليف لي من السيسي

حل خالد عباس مدير شركة العاصمة الإدارية، ضيفا علي الإعلامي أحمد موسى للحديث حول تفاصيل مهمة عن العاصمة الإدارية:

ونرصد لكم ابرز التصريحات:

رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف أول تكليف تلقاه من الرئيس السيسي

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن أول تكليف من الرئيس السيسي له عند توليه رئاسة الشركة هو بدء الحياة في العاصمة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:"الرئيس السيسي حريص على سرعة نقل الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية

وأوضح أن هناك 25 ألف وحدة فى الحي السكنى الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل، متوقعا زيادة فى عدد المقيمين في العاصمة الإدارية بعد إنتهاء العام الدراسي.

أطول ساري علم في العالم بالعاصمة الإدارية..فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال جولته بالعاصمة الجديدة، أطول ساري علم في العالم موجود في ساحة الشعب بالعاصمة، والذي يبلغ طوله 185 مترًا، مبديًا انبهاره من روعة التصميم.

وأضاف عباس خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أنه يوجد مسرح مكشوف مجهز لتقديم الاحتفالات المختلفة.

وأكد أنه تم تخطيط العاصمة الإدارية للإرتقاء بجودة الحياة للمواطن، وتكون خضراء ومستدامة وذكية، مشيرا إلى أن كل المحلات التجارية تقدم خدماتها للمواطنين في العاصمة الإدارية.

موعد عمل الحكومة بشكل كامل من العاصمة الإدارية .. فيديو

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه من قبل شركة العاصمة الإدارية بالموازنة الجديدة للمسئولية المجتمعية.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم حلقة خاصة من العاصمة الإدارية من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة العاصمة الإدارية تدعم وتوفر برامج التدريب.خالد عباس: 13 سفارة طلبت الانتقال إلى العاصمة الإدارية

خالد عباس: 13 سفارة طلبت الانتقال إلى العاصمة الإدارية

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب فكرة العاصمة الإدارية، مطالبًا بعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات على الدولة.

وقال عباس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إننا نخطط لبدء العمل في المرحلتين الثانية والثالثة على مساحة 130 ألف فدان بالعاصمة، وهناك 100 ألف فرصة عمل مباشرة وفرها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وكانت 300 ألف في وقت سابق.



وأضاف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، مساء اليوم الأحد، في حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم بناء 50 سفارة إفريقية نموذجية في العاصمة الإدارية، والسفارات الجديدة جاهزة للانتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة.

وتابع المهندس خالد عباس، أن الأمم المتحدة تقوم ببناء مقرها الجديد في مبنى المنظمات الدولية بالعاصمة، والحي الدبلوماسي يضم وحدات سكنية وفيلات متنوعة فنادق وأندية على ألف فدان، بينما طلبت 13 سفارة الانتقال لمقرها الجديد بالعاصمة.

خالد عباس: الرئيس السيسي صاحب فكرة العاصمة الإدارية

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب فكرة العاصمة الإدارية، مطالبًا بعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات على الدولة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:"الرئيس السيسي حريص على سرعة نقل الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية



من يمتلك العاصمة الإدارية الجديدة ؟ خالد عباس يجيب

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل إنشاء العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن الفكرة بدأت بتأسيس شركة للعاصمة لإدارة المدينة بالكامل؛ والهدف منها أن تكون نموذجا لكل المدن الجديدة.

وقال عباس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”، إن هدف شركة العاصمة الإدارية كان تحقيق عوائد هائلة للدولة، ودورها تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب الاستثمارات، وهي مملوكة لثلاث جهات في الدولة هي: "هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز أراضي القوات المسلحة.



خالد عباس: 300 مليار جنيه أصول شركة العاصمة الإدارية بالمرحلة الأولى

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد “، “هناك 300 مليار جنيه أصول شركة العاصمة على الأرض في المرحلة الأولى؛ والهدف أن تكون شركة العاصمة الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط”، مؤكدًا أن قيمة الحي الحكومي حاليًا 80 مليار جنيه.



وأوضح أن هناك 25 ألف وحدة فى الحي السكنى الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل، متوقعا زيادة فى عدد المقيمين في العاصمة الإدارية بعد انتهاء العام الدراسي.

الأغلى في مصر.. أحمد موسى يكشف سعر متر الأرض بالعاصمة الإدارية الجديدة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن حلقة اليوم عنوانها أسرار العاصمة الإدارية الجديدة، وأسباب إنشائها ومصدر تمويل الإنفاق عليها، ومدى استفادة المواطنين فى الصعيد وبحري من العاصمة الإدارية.

وقال موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" سعر المتر في أرض العاصمة الإدارية كان بالفين جنيه وبعد فترة بـ 12 الف والآن سعر المتر في البرج الأيقوني 150 متر.



ولفت إلى أن سعر متر الأرض فى العاصمة الإدارية قبل التعمير والتنمية كان بدون قيمة وربما 7 جنيهات وحاليا وصل عشرات الآلاف، مضيفا:" سعر المتر في العاصمة الإدارية الأغلي في مصر".

خلال 3 سنوات.. خالد عباس: مليون ونصف مواطن سيعيشون بالعاصمة الإدارية الجديدة

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن طرق العاصمة الجديدة في مرحلة تجريبية حاليا وسيتم تركيب اللافتات مستقبلا، وكل الطرق بها تم تخطيطها جيدا ونهاية يونيو ستكون العلامات الاسترشادية موجودة.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أن قرار طرح شركات متخصصة تابعة لشركة العاصمة الإدارية في البورصة يرجع للملاك؛ فهي مستقلة ولديها جمعية عمومية وملاك، مؤكدًا أنه من 3-5 سنوات سيكون لدينا مليون ونصف مليون مواطن بالعاصمة.

وتابع المهندس خالد عباس، أن شركة العاصمة الإدارية لن تباع لأحد، ومن الممكن طرح حصة من بعض الشركات التابعة لها في البورصة، كذلك من الممكن طرح حصة من الشركات المتخصصة التابعة لشركة العاصمة الجديدة في البورصة.

خالد عباس: العاصمة الإدارية تستهدف تقديم أعلى ربح للدولة

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حرص الرئيس السيسي على سرعة نقل الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن هناك 25 ألف وحدة في الحي السكنى الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل، متوقعا زيادة في عدد المقيمين في العاصمة الإدارية بعد انتهاء العام الدراسي.

خالد عباس: 490 مشروعا ينفذها 90 مطورا عقاريا في العاصمة الجديدة

وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا على تجديد كل الخدمات بالحي السكنى الأول لاستقبال المواطنين، مضيفا أنه لم يتم بيع أي وحدة عقارية أو سكنية من البرج الأيقوني.

واستطرد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة الإدارية مسئولة عن تحقيق أعلي أرباح للدولة وتشهد حركة كبيرة حاليا.



خالد عباس: تأجير مباني الحكومة في العاصمة الإدارية بعقد لمدة 49 عاما

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم تأجير مباني الحكومة بعائد سنوي لشركة العاصمة الإدارية، ومباني جميع الوزارات تملكها الشركة، مؤكدًا تأجير مباني الحكومة بعقد لمدة 49 عاما ويُجدّد كل عام.

وقال عباس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قيمة الإيجار السنوي لمباني الحكومة بالعاصمة حتى 30 يونيو المقبل 4 مليارات جنيه، مؤكدًا طرح مركزين للإيجار الأول للتدريب للجامعة الأمريكية والثاني لإحدى الشركات.

لأول مرة .. لقطات رائعة للنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية

استعرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات مبهرة ومشاهد مميزة من النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تحتوي على أشجار زينة وزراعات خضراء.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم حلقة خاصة من العاصمة الإدارية من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم استخدام أشجار غير شرهة الاحتياج للمياه ولكن تعطي مظاهر رائعة.

لإدارة المرافق ..خالد عباس: شركات ألمانية وفرنسية تعمل بالعاصمة الإدارية

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية، قادرة على استيعاب 10 ملايين مواطن على مساحة 230 ألف فدان.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم حلقة خاصة من العاصمة الإدارية من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من إنشاء المدن الجديدة استيعاب الزيادة السكانية الكبيرة.

لقطات حصرية تعرض لأول مرة من قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة .. شاهد

أجرى الإعلامي أحمد موسى والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، جولة داخل مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، لأول مرة في وسائل الإعلام.

ووقف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم حلقة خاصة من العاصمة الإدارية من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، على منصة رئيس مجلس النواب، موضحا أنه قريبا سيترأس المستشار حنفي جبالي أول جلسة للنواب في العاصمة الإدارية الجديدة.

تخصيص مكاتب للنواب وأخرى للموظفين.. النظام الحديث لقاعة مجلس النواب بالعاصمة الجديدة

كشف المهندس عمر عثمان، المشرف على تنفيذ قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، تفاصيل النظام الحديث لقاعة البرلمان.

وقال عثمان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أنظمة الحريق على أعلى مستوى للحفاظ على كل من بداخل المبني، ويتم توفير مسار مناسب لخدمة النواب ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لسهولة دخولهم القاعة.