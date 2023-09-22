حدث ليلا | الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل بدء الخريف .. شكري يحذر إسرائيل من دخول دائرة العنف .. الأهلي يوجه رسالة عاجلة لجماهيره .. البرهان يطالب بتصنيف الدعم السريع بـإرهابية

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

تصدر توجيه الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن توجيهه بتعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا الحديثة، اهتمامات صحف القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة على البلاد الساعات المقبلة، والتي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية مع تراجع نسبة الرطوبة، قبل ساعات من بدء فصل الخريف رسميًا غدا طبقا لما أسفرت عنه .

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل إيلي كوهين وزير خارجية إسرائيل، وذلك على هامش مشاركة ...

طالب النادي الأهلي الجماهير، التي من المقرر أن تساند الفريق في لقاء الأحد المقبل أمام سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال. وكتب الإعلامي الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يخاطب جماهيره بسرعة استخراج بطاقة المشجعين لحضور مباراة سان جورج في دوري أبطال إفريقيا". موعد مباراة

أكد محمد بركات، أن هناك لاعبين في الدوري المصري بالفعل يدخنون الشيشة

علق محمود عبد الرازق شبكابالا كابتن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، علي التعادل المثير أمام بيراميدز، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز. ونشر شيكابالا عبر حسابه علي انستجرام صور له اثناء تحية الجمهور له وكتب قائلا "بطل القصة" تعادل فريق الزمالك أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة …

بدأ الفنان محمد حماقي، حفله الغنائي في دولة الكويت، المقام حاليا، بعدما انتهت المطربة أصيل هميم، من الجزء الأول للحفل.

قال الفنان إياد نصار إن شخصية الضابط الإسرائيلي التي قام بتجسيده في فيلم الممر تعتبر من الشخصيات الصعبة جدًا التي عمل عليها خلال مسيرته الفنية

أكد الكاتب والروائي يوسف القعيد، إنه كان هناك تباين في موقف حسنين هيكل ونجيب محفوظ من الرئيس الأسبق انور السادات.

كشف الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، تفاصيل الجهاز الجديد الذي أعلن عن علماء أمريكيون لعلاج مرض السكر وانتاج خلايا الأنسولين.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار تسحب من مخزون وزارة الدفاع. وجاء قرار المساعدات الجديدة بموجب تفويض رئاسي هو السابع والأربعين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس /الخميس/. وتشمل الحزمة الجديدة

طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، المجتمع الدولي بتصنيف مجموعات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها كمجموعات إرهابية، مشيرا لارتكابها كل الجرائم التي تضعها في هذا التصنيف. وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي -في بيان- إن البرهان دعا -لدى مخاطبته اليوم اجتماعات

انسحب وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، من مؤتمر وزراء الصحة المنعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتراضا على وجود وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي.

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، في بيان إن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوات كبيرة مساء أمس الخميس، حي رفيديا غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.