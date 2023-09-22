حدث ليلا | الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل بدء الخريف .. شكري يحذر إسرائيل من دخول دائرة العنف .. الأهلي يوجه رسالة عاجلة لجماهيره .. البرهان يطالب بتصنيف الدعم السريع بـإرهابية

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:
توجيه الرئيس السيسي بتطوير منظومة التقاضي وتعميق التصنيع يتصدر اهتمامات الصحف
تصدر توجيه الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن توجيهه بتعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا الحديثة، اهتمامات صحف القاهرة
15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة على البلاد الساعات المقبلة، والتي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية مع تراجع نسبة الرطوبة، قبل ساعات من بدء فصل الخريف رسميًا غدا طبقا لما أسفرت عنه .
شكري يطالب إسرائيل بالتهدئة والبعد عن التصعيد ويحذر من دخول دائرة العنف
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل إيلي كوهين وزير خارجية إسرائيل، وذلك على هامش مشاركة ...
الأهلي يوجه رسالة هامة وعاجلة لجماهيره
طالب النادي الأهلي الجماهير، التي من المقرر أن تساند الفريق في لقاء الأحد المقبل أمام سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال. وكتب الإعلامي الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يخاطب جماهيره بسرعة استخراج بطاقة المشجعين لحضور مباراة سان جورج في دوري أبطال إفريقيا". موعد مباراة
بركات: هناك لاعبون في الدوري المصري يدخنون الشيشة
أكد محمد بركات، أن هناك لاعبين في الدوري المصري بالفعل يدخنون الشيشة
تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد
علق محمود عبد الرازق شبكابالا كابتن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، علي التعادل المثير أمام بيراميدز، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز. ونشر شيكابالا عبر حسابه علي انستجرام صور له اثناء تحية الجمهور له وكتب قائلا "بطل القصة" تعادل فريق الزمالك أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة …
أحلى حاجة فيكي .. محمد حماقي يبدأ حفله بالكويت ويشعل حماس جمهوره
بدأ الفنان محمد حماقي، حفله الغنائي في دولة الكويت، المقام حاليا، بعدما انتهت المطربة أصيل هميم، من الجزء الأول للحفل.
إياد نصار: شخصية الضابط الإسرائيلي في «الممر» أصعب دور قدمته |فيديو
قال الفنان إياد نصار إن شخصية الضابط الإسرائيلي التي قام بتجسيده في فيلم الممر تعتبر من الشخصيات الصعبة جدًا التي عمل عليها خلال مسيرته الفنية
يوسف القعيد يكشف مفاجأة عن علاقة حسنين هيكل بأنور السادات
أكد الكاتب والروائي يوسف القعيد، إنه كان هناك تباين في موقف حسنين هيكل ونجيب محفوظ من الرئيس الأسبق انور السادات.
بشرى سارة .. علماء أمريكيون يكتشفون جهازًا جديدًا لعلاج السكر |تفاصيل
كشف الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، تفاصيل الجهاز الجديد الذي أعلن عن علماء أمريكيون لعلاج مرض السكر وانتاج خلايا الأنسولين.
واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 325 مليون دولار لأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار تسحب من مخزون وزارة الدفاع. وجاء قرار المساعدات الجديدة بموجب تفويض رئاسي هو السابع والأربعين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس /الخميس/. وتشمل الحزمة الجديدة
رئيس مجلس السيادة بالسودان يطالب المجتمع الدولي بتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية
طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، المجتمع الدولي بتصنيف مجموعات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها كمجموعات إرهابية، مشيرا لارتكابها كل الجرائم التي تضعها في هذا التصنيف. وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي -في بيان- إن البرهان دعا -لدى مخاطبته اليوم اجتماعات
شاهد.. لحظة انسحاب وزير كويتي بالأمم المتحدة اعتراضًا على وجود مسئول إسرائيلي
انسحب وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، من مؤتمر وزراء الصحة المنعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتراضا على وجود وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي.
نتنياهو : الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، في بيان إن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
إصابة شخص بشظايا رصاص وآخرين بالاختناق.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس الفلسطينية|فيديو
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوات كبيرة مساء أمس الخميس، حي رفيديا غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.