للعائلة السعودية .. سعر لينكون نافيجيتور 2024 |صور

يضم السوق السعودي عددا كبيرا من السيارات موديلات 2024، التي تتنوع بين السيدان والهاتشباك، والسيارات الخارقة، والرياضية، وايضا فئة الـSUV ذات الطابع العائلي، ومنها السيارة لينكون نافيجيتور موديل 2024 المناسبة للعائلة السعودية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا الاطار اسعار وابرز مواصفات السيارة لينكون نافيجيتور موديل 2024 في السوق السعودي.

لينكون نافيجيتور موديل 2024

مواصفات السيارة لينكون نافيجيتور موديل 2024

يمكن للسيارة لينكون نافيجيتور موديل 2024 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمينة تقدر بـ 5.9 ثانية، حيث تتمتع بمحرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3500 سي سي، تيربو مزدوج.

ويستطيع محرك السيارة أن يضخ قوة إجمالية قدرها 440 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 691 نيوتن متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 10 سرعات.

لينكون نافيجيتور موديل 2024

وتصل السرعة القصوى للسيارة لينكون نافيجيتور موديل 2024 إلى 185 كيلومتر في الساعة، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 1 لتر، عندما تقطع السيارة مسافة قدرها 11.1 كيلومترًا.

وتأتي السيارة بتجهيزات منها جنوط تتراوح بين 20 و 22 إنش، وشاشة ملونة تعمل باللمس 13.2 انش، مع لوحة عدادات 12 إنش، بالاضافة إلى مقصورة داخلية تتسم بالرحابة، ومكيف هواء مزدوج، ومقفود حركة متعدد الوظائف، وحزمة من وسائل الحماية وادوات المساعدة.

لينكون نافيجيتور موديل 2024

اسعار السيارة لينكون نافيجيتور موديل 2024 في السعودية

الفئة الاولى لينكون نافيجيتور 2024 تبدأ من 422 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية لينكون نافيجيتور 2024 تبدأ من 450 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة لينكون نافيجيتور 2024 تبدأ من 490 ألف ريال سعودي.