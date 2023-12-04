أخبار السيارات | سعر كيا سبورتاج 2023 بحالة الزيرو .. وهاتشباك بـ 160 ألف جنيه.. وسعر أرخص عربية في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
اركب سوزوكي ديزاير "أوتوماتيك" كسر زيرو .. بهذا السعر
استطاعت شركة سوزوكي اليابانية، أن تقدم للسوق المصري حزمة من السيارات المتنوعة، بين السيدان والهاتشباك، وفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، والفان العائلية، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل اصدار.
سعر أرخص سيارة في مصر بعد الزيادة الجديدة
ارتفعت من جديد أسعار أرخص سيارة زيرو في مصر تنتمي إلى عائلة السيدان، وهي النسخة بي واي دي f3 موديل 2024، حيث شهدت تلك السيارة زيادة سعرية قدرها 50 ألف جنيه للفئة الأولى "مانيوال"، أما عن الفئة الثانية أوتوماتيك، فشهدت زيادة قدرها 35 ألف جنيه.
كيا سبورتاج 2023 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها
تعتبر السيارة كيا سبورتاج واحدة من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث تقدم محليًا عبر 6 فئات من التجهيزات، تبدأ بأسعار رسمية قدرها 1,519,900 جنيه وحتى 1,999,900 جنيه لموديلات 2024.
5 سيارات رياضية موديل 2024 .. تبدأ من 720 ألف جنيه
يضم السوق المصري العديد من السيارات الرياضية، والتي استطاعت أن تحقق تواجد كبير، باختلاف العلامات التجارية المقدمة من قبل كل صانع، حيث تتمتع هذه الفئات بمساحة داخلية تتسم بالرحابة، مع ارتفاع مناسب يمنحها الافضلية للسير على بعض الطرق، بالاضافة إلى التقنيات الفنية الخاصة بكل طراز وفئة.
بـ 160 ألف جنيه.. اشتر سيارة هاتشباك من فولكس فاجن
استطاعت شركة فولكس فاجن، عملاقة تصنيع السيارات الألمانية العريقة، أن تقدم مجموعة مميزة من سياراتها حول العالم وللسوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام وعائلة الكروس أوفر، إلى جانب تنوع التقنيات والتجهيزات.
أسعار سوزوكي إرتيجا العائلية بعد الأوفر برايس
تعتبر السيارة سوزوكي ارتيجا من ابرز السيارات العائلية في مصر، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ 7 مقاعد، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة بالسوق المصري، إلى جانب احتوائها على العديد من التقنيات، مع طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.
سعر بيجو 508 موديل 2023 في مصر
تقدم بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، عددا كبيرا من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها النسخة 508 موديل 2023، صاحبة التصميم الرياضي من اطلالة السيدان، حيث تقدم السيارة بإطلالة تتسم بالشراسة، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.