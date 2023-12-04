أخبار السيارات | سعر كيا سبورتاج 2023 بحالة الزيرو .. وهاتشباك بـ 160 ألف جنيه.. وسعر أرخص عربية في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

استطاعت شركة سوزوكي اليابانية، أن تقدم للسوق المصري حزمة من السيارات المتنوعة، بين السيدان والهاتشباك، وفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، والفان العائلية، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل اصدار.

ارتفعت من جديد أسعار أرخص سيارة زيرو في مصر تنتمي إلى عائلة السيدان، وهي النسخة بي واي دي f3 موديل 2024، حيث شهدت تلك السيارة زيادة سعرية قدرها 50 ألف جنيه للفئة الأولى "مانيوال"، أما عن الفئة الثانية أوتوماتيك، فشهدت زيادة قدرها 35 ألف جنيه.

تعتبر السيارة كيا سبورتاج واحدة من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث تقدم محليًا عبر 6 فئات من التجهيزات، تبدأ بأسعار رسمية قدرها 1,519,900 جنيه وحتى 1,999,900 جنيه لموديلات 2024.

يضم السوق المصري العديد من السيارات الرياضية، والتي استطاعت أن تحقق تواجد كبير، باختلاف العلامات التجارية المقدمة من قبل كل صانع، حيث تتمتع هذه الفئات بمساحة داخلية تتسم بالرحابة، مع ارتفاع مناسب يمنحها الافضلية للسير على بعض الطرق، بالاضافة إلى التقنيات الفنية الخاصة بكل طراز وفئة.

استطاعت شركة فولكس فاجن، عملاقة تصنيع السيارات الألمانية العريقة، أن تقدم مجموعة مميزة من سياراتها حول العالم وللسوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام وعائلة الكروس أوفر، إلى جانب تنوع التقنيات والتجهيزات.

تعتبر السيارة سوزوكي ارتيجا من ابرز السيارات العائلية في مصر، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ 7 مقاعد، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة بالسوق المصري، إلى جانب احتوائها على العديد من التقنيات، مع طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

تقدم بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، عددا كبيرا من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها النسخة 508 موديل 2023، صاحبة التصميم الرياضي من اطلالة السيدان، حيث تقدم السيارة بإطلالة تتسم بالشراسة، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.